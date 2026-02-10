De admiradores a pareja: 10 celebridades que rompieron el guion y se casaron con sus fans

Justin Bieber y Hailey Bieber, junto a su hijo recién nacida, comparten un momento familiar en la imagen.

Algunas celebridades del cine y la música han derribado la barrera entre el mundo del espectáculo y sus admiradores al casarse con quienes comenzaron siendo sus fans. Nombres como Justin Bieber, Taylor Lautner o Kevin Bacon figuran en la lista de parejas cuya historia parece salida de una película, según detalló Hello! Magazine.

A continuación, un repaso por 10 íconos internacionales que encontraron el amor junto a seguidores que no imaginaron terminarían siendo parte de su vida.

Justin Bieber y Hailey Baldwin

Lejos de sus sueños, la realidad mantiene unidos a Justin Bieber y Hailey Bieber, quienes dijeron presente en la última entrega de los Premios Grammy en Los Angeles, California, U.S., February 1, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

Siendo adolescente, Hailey Baldwin, hoy reconocida modelo y empresaria, era fanática de Bieber, asistía a sus conciertos y compartía en redes su admiración por la pareja formada por Justin y Selena Gomez.

En 2009, incluso llegó a conocerlo personalmente y en 2011 publicó:“Justin Bieber y Selena Gomez juntos son el sueño adolescente”, según recogióPage Six.

La pareja inició rumores de relación en 2015, aunque su vínculo fue intermitente hasta que en 2018 se casaron. En 2024 nació su primer hijo,Jack Blues Bieber.

Taylor Lautner y Taylor Dome

Taylor Lautner y Taylor Dome, quienes comparten no solo el nombre sino también proyectos solidarios

Antes de conocer al actor, Taylor Dome era una seguidora declarada de la saga Crepúsculo, aunque prefería al personaje rival de Jacob. Lautner bromeó en The Kelly Clarkson Show sobre su fanatismo por “Team Edward”, algo que ambos recuerdan con humor.

Incluso, Dome llegó a compartir en Instagram una foto antigua con el hashtag #twilightforever. Presentados por la hermana del actor en 2018, se casaron en 2022 y actualmente conducen juntos el exitoso pódcast The Squeeze, donde han entrevistado a antiguos compañeros de reparto de Lautner, como Nikki Reed.

Steve Harvey y Marjorie Harvey

Steve Harvey y Marjorie Harvey, quienes se conocieron en 1990 y se reencontraron años después para casarse en 2007

El humorista y conductor Steve Harvey conoció a Marjorie en 1987, cuando ella llegó tarde a un club de comedia en Memphis. Desde el escenario, Harvey le aseguró que un día se casarían, una anécdota que ha compartido en Family Feud.

Aunque su relación se interrumpió por varios años y Harvey se casó con otra persona, se reencontraron tras el divorcio de él en 2005 y en 2007 finalmente cumplieron la promesa. Harvey ha descrito esa etapa como “una especie de renacimiento” personal, según ha recordado Harvey en diversas ocasiones a Hello! Magazine.

Bob Odenkirk y Naomi Yomtov

Bob Odenkirk y Naomi Yomtov, productores y colaboradores en varios proyectos

La productora Naomi Yomtov confesó, en una entrevista con la revista en Playboy en 2014, haber desarrollado un gran interés por Odenkirk tras verlo en un club de comedia en West Hollywood en 1994, convencida de que era “el indicado”.

Aunque rechazó presentaciones forzadas, el encuentro formal llegó uno o dos años después y en 1997 contrajeron matrimonio. Hoy son padres de un hijo y una hija.

Billie Joe Armstrong y Adrienne Nesser

Billie Joe Armstrong y Adrienne Nesser, casados desde 1994 y activistas en causas sociales

Adrienne Nesser, escritora y seguidora de Green Day, conoció a Billie Joe Armstrong en un concierto de la banda en 1990, donde le preguntó cómo conseguir su CD, según consignó el diario Mankato Free Press.

Mantuvieron una relación a distancia durante 18 meses, interrumpida por una ruptura y un compromiso de Adrienne con otro músico, pero en 1993 se reencontraron. En solo dos semanas se comprometieron y formaron una familia. Sus hijos han seguido los pasos musicales del cantante.

Kevin Bacon y Kyra Sedgwick

Kevin Bacon y Kyra Sedgwick, pareja de actores que lleva más de treinta años de matrimonio

Kyra Sedgwick, actriz de The Closer, se acercó a Bacon cuando tenía 12 años para expresarle su admiración tras una obra off-Broadway.

Bacon recordó en The Drew Barrymore Show: “Esta niña de doce años vino y me dijo que le gustó la obra”, aunque admitió no recordar ese primer encuentro. Años después trabajaron juntos en Lemon Skyy terminaron casándose.

John Travolta y Kelly Preston

John Travolta y Kelly Preston, casados durante casi tres décadas y padres de tres hijos

Kelly Preston, al ver el cartel de Grease con apenas 16 años, aseguró que algún día se casaría con Travolta.

Se conocieron en el set de The Experts en 1989, iniciaron una amistad y en 1991 formalizaron su matrimonio, que perduró hasta el fallecimiento de Kelly en 2020. Tuvieron dos hijos, Ella y Benjamin.

Matthew Lewis y Angela Jones

Matthew Lewis y Angela Jones, pareja que se conoció en un evento de Harry Potter en 2016.

Angela Jones trabajaba en Universal Studios, en la sección The Wizarding World of Harry Potter, cuando conoció a Matthew Lewis, intérprete de Neville Longbottom.

La conexión fue inmediata y, dos años después, se casaron en Italia. Lewis bromeó en redes sociales sobre haberse perdido un concierto de Arctic Monkeys por su boda, acompañando el comentario con una imagen del enlace, según Hello! Magazine.

Christian Bale y Sibi Blazic

Christian Bale y Sibi Blazic, quienes han acompañado su vida personal y profesional desde hace más de dos décadas

Sibi Blazic era asistente personal de Winona Ryder en el set de Mujercitas (1994), donde conoció a Christian Bale. Se casaron en Las Vegas seis años más tarde y tuvieron dos hijos.

Blazic, convertida en doble de riesgo, trabajó junto a Bale en The Dark Knight Rises (2012) como conductora de patrullas en escenas de acción.

Bale ha reconocido:“Sibi conduce patrullas, hace acrobacias y puede hacer giros espectaculares; logra impresionarme”.

Jerry Seinfeld y Jessica Sklar

Jerry Seinfeld y Jessica Sklar, casados desde finales de los años noventa, en una imagen reciente.

Jessica Sklar, autora y admiradora del comediante, se cruzó con Jerry Seinfeld en un gimnasio de Nueva York en 1998, cuando ella aún estaba casada.

Tras divorciarse al año siguiente, Jessica y Jerry formalizaron su relación y se casaron, teniendo tres hijos. Jessica ha relatado a la revista People en 2007:“Él me hace reír incansablemente, y a nuestros hijos también”.

La pareja celebró recientemente su 25 aniversario y suele aparecer en eventos públicos, consolidando una de las relaciones más estables del ambiente.

Estas historias, recogidas por Hello! Magazine, muestran cómo la admiración inicial puede convertirse en una relación duradera, incluso bajo la atención constante del público y la prensa.