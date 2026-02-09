Entretenimiento

Se revela la causa de muerte de Catherine O’Hara a más de una semana de su fallecimiento

La actriz falleció a los 71 años en Los Ángeles; el certificado de defunción indicó una embolia pulmonar como causa inmediata

Catherine O'Hara (REUTERS/Danny Moloshok)
Catherine O'Hara (REUTERS/Danny Moloshok)

Catherine O’Hara falleció el pasado 30 de enero a los 71 años en Los Ángeles. La noticia de su fallecimiento fue confirmada inicialmente por Creative Artists Agency (CAA) al medio Page Six, que informó que la actriz atravesaba una “breve enfermedad” antes de su muerte.

Sin embargo, las causas de su muerte habían quedado en incognita hasta este 9 de febrero. De acuerdo con el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, la causa inmediata de su muerte fue una embolia pulmonar.

Asimismo, se determinó que el cáncer rectal figuró como la causa subyacente, según información difundida por el medio TMZ a partir de su certificado de defunción.

Catherine O’Hara falleció debido a
Catherine O’Hara falleció debido a una embolia pulmonar. (Captura de video)

El documento oficial también señala que la actriz fue cremada y que sus restos fueron entregados a su esposo, el diseñador de producción Bo Welch, con quien estaba casada desde 1992.

El día del fallecimiento, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles acudió a la residencia de la actriz tras recibir una llamada a las 4:48 de la madrugada, hora local.

Según la información proporcionada por el cuerpo de emergencias, Catherine O’Hara fue trasladada al hospital en condición “grave”. No se ofrecieron detalles adicionales sobre su estado de salud previo ni sobre la evolución de su cuadro clínico en esas horas.

Entre los antecedentes médicos que trascendieron públicamente, se mencionó que la actriz padecía una condición poco común conocida como situs inversus.

Catherine O'Hara padecía la
Catherine O'Hara padecía la enfermedad conocida como "situs inversus". (Europa Press)

Esta anomalía congénita implica que los órganos internos se encuentran dispuestos de manera inversa a la anatomía habitual. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH), la condición suele ser inofensiva, aunque puede dificultar el diagnóstico de enfermedades debido a que los síntomas pueden manifestarse de forma atípica.

Cabe destacar que Catherine O’Hara desarrolló una extensa carrera artística tanto en cine como en televisión. Nacida en Toronto, Canadá, inició su trayectoria profesional en 1974, poco después de graduarse de la escuela secundaria.

Con el paso de los años, se consolidó como una figura reconocida de la industria audiovisual, participando en producciones que alcanzaron gran popularidad a nivel internacional.

Catherine O’Hara fue parte de
Catherine O’Hara fue parte de importantes franquicias como "Mi pobre angelito" (Captura: IMBD)

Entre sus trabajos más destacados se encuentran películas como Beetlejuice, Mi pobre angelito y Mi pobre angelito 2, así como la serie televisiva Schitt’s Creek, en la que interpretó a uno de los personajes centrales.

En años más recientes, formó parte del elenco de The Last of Us, junto al actor Pedro Pascal, y de la serie The Studio, protagonizada por Seth Rogen.

Su última aparición pública se registró en octubre de 2025, durante la ceremonia de los Angel Awards celebrada en Los Ángeles. En ese evento estuvo acompañada por su esposo, Bo Welch, quien cuenta con nominaciones al Oscar y al Emmy por su trabajo como diseñador de producción.

Catherine O’Hara seguía acudiendo a
Catherine O’Hara seguía acudiendo a eventos públicos. (REUTERS/Yara Nardi)

Un mes antes, en septiembre, Catherine O’Hara asistió a la fiesta previa a los premios Emmy organizada por Apple TV+ en la misma ciudad.

Tras su fallecimiento, O’Hara deja a su esposo y a sus dos hijos, Matthew y Luke. También le sobreviven sus hermanos Michael O’Hara, Mary Margaret O’Hara, Maureen Jolley, Marcus O’Hara, Tom O’Hara y Patricia Wallice.

