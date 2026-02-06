Rebecca Ferguson explica por qué no expondrá al actor que la humilló en un set de rodaje

La actriz habló del impacto inesperado que tuvo su testimonio entre antiguos coprotagonistas (REUTERS/Andrew Kelly)

Tras haber compartido uno de los episodios más tensos de su carrera, Rebecca Ferguson ha vuelto a comentar ese terrible recuerdo durante una entrevista con Harper’s Bazaar: la vez que uno de sus coestrellas le gritó sin razón alguna durante un rodaje.

Aunque su testimonio, hecho público por primera vez en 2024, desató una “búsqueda” en redes sociales para identificar al agresor; la actriz todavía rechaza compartir el nombre del implicado.

Ferguson argumenta que nunca tuvo como objetivo señalar a una persona concreta, sino reflexionar sobre las dinámicas de poder en los sets y sobre cómo ella misma aprendió —con miedo, pero con firmeza— a defenderse.

“No se trataba de la persona. Se trataba de mí”, explicó Ferguson en Harper’s Bazaar. “Fue muy aterrador. En ese momento no sabía cómo decir: ‘Oye, ¿podemos hablar en privado?’ Ahora quiero creer que podría haber llevado a esta persona a un lado”.

Ferguson señaló que el coprotagonista reaccionaba con enojo e inseguridad al no lograr sacar las escenas (REUTERS/Yara Nardi)

El conflicto que la impulsó a poner límites

El episodio salió a la luz pública por primera vez en febrero de 2024, durante la gira de prensa de Dune: Part Two. En el podcast Reign With Josh Smith, Ferguson contó que había trabajado con un coprotagonista al que calificó como “un absoluto idiota” pues la hizo llorar en pleno set. Según relató entonces, el actor —a quien nunca identificó— tenía arrebatos de frustración, con gritos y humillaciones frente a todos.

“Esta persona literalmente me miraba delante de todo el equipo y decía: ‘¿Te llamas actriz? ¿Esto es con lo que tengo que trabajar?’”, recordó Ferguson. “Yo me quedaba ahí, completamente rota”.

La actriz explicó que la situación fue especialmente dura porque su compañero ocupaba el primer lugar en la jerarquía del rodaje. “Como esta persona era la número uno en la call sheet, no había una red de seguridad para mí. Nadie me respaldaba”, afirmó.

Pese al miedo que sintió, Ferguson aseguró que ese episodio marcó la primera vez que se defendió abiertamente en un set. Al día siguiente del altercado, regresó al rodaje decidida a poner un límite. “Llegué y le dije al coprotagonista: ‘Bájate de mi set. Vete al carajo. Voy a actuar frente a una pelota de tenis. No quiero volver a verte’”, relató en el podcast.

La actriz sostuvo que hoy cree que podría enfrentar una situación similar de otra manera (REUTERS/Yara Nardi)

“Los productores se me acercaron y me dijeron: ‘No puedes hacerle esto al N°1. Tenemos que dejar que esta persona esté en el set’”, recordó. La solución fue un acuerdo de mínimos.

“Entonces que esa persona se gire y yo voy a actuar mirando la parte de atrás de su cabeza. Y lo hice. Estaba muy asustada. Tengo esa sensación incluso ahora al decirlo”, confesó.

Ahora, en sus recientes declaraciones, insistió en que hoy tendría más herramientas para manejar una situación similar y destacó los avances —aunque incompletos— dentro de la industria. “Mucha gente dice que nos hemos vuelto demasiado ‘woke’, pero yo creo que no, que es genial”, afirmó en la revista. “El péndulo necesita ir hacia el otro lado para que podamos encontrar un equilibrio en el medio”.

Apoyos y aclaraciones

Cabe mencionar que tras la viralización de su relato hace dos años, Ferguson recibió mensajes de apoyo, entre ellos uno público de Dwayne Johnson, su compañero en Hercules (2014). “Odio saber de esto, pero amo verla enfrentarse a la basura”, escribió el actor en X. “Rebecca fue mi ángel guardián enviado del cielo en nuestro set. Amo a esa mujer. Me gustaría saber quién hizo esto”.

Al mismo tiempo, la actriz contó que varios excompañeros la llamaron preocupados por las conjeturas que se estaban generando.

“Recibí llamadas de coprotagonistas increíbles con los que trabajé, diciendo: ‘¿Entiendes lo que has hecho, verdad?’. Y yo pensé: ‘Dios mío, no, no lo había pensado así’. Bueno, no es mi responsabilidad, para ser honesta. Mi historia es mi historia, y si eres una buena persona, entonces no tienes de qué preocuparte”, dijo en un programa radial.

Rebecca Ferguson y Tom Cruise en 'Misión Imposible: Sentencia mortal' (Captura de video)

En ese contexto, Ferguson también descartó dos de los nombres más mencionados: Hugh Jackman y Tom Cruise. Sobre este último, con quien trabajó en tres películas de la saga Misión imposible, solo tuvo elogios.

“Él llega con un propósito… es como un chico que simplemente ama jugar, y ofrece un set seguro y profesional”, dijo sobre la estrella de acción. “Ese equilibrio es lo que te hace querer intentar cosas nuevas”.