Rebecca Ferguson generó pánico en Hollywood por la acusación sobre una estrella que la maltrató

Rebecca Ferguson desató ola de especulaciones en Hollywood tras denunciar abuso. (Créditos: REUTERS/Hannah McKay)

Rebecca Ferguson, conocida por sus roles en Dune: parte dos y la franquicia de Misión Imposible, desató una ola de especulaciones en la industria cinematográfica tras revelar que un co-protagonista la trató de forma abusiva en un set de filmación.

La actriz compartió que, después de contar su experiencia, recibió múltiples llamadas de antiguos compañeros de reparto preocupados, algunos de los cuales son actores muy famosos de Hollywood, alimentando aún más el debate en línea y en los medios sobre la identidad de dicha estrella tóxica.

La actriz recibió oleada de llamadas tras valiente denuncia de comportamiento abusivo. (Créditos: REUTERS/Maja Smiejkowska)

Ferguson afirmó en una entrevista para The Jess Cagle Show en SiriusXM que no esperaba que su confesión provocara un juego de adivinanzas viral. Explicó que su intención no era señalar al culpable, sino destacar un momento decisivo en su carrera en el que decidió no tolerar más ese tipo de trato.

“En primer lugar, sí, disfruté un poco del momento [...] Lo que me di cuenta... es que no importa. Definitivamente creo que soy mucho más abierta. También sé dónde están mis límites”, expresó. “Pero el objetivo de la entrevista no era encontrar a la persona; por supuesto, a la gente le interesará. Pero me entusiasmó la pregunta”.

Misterio en Hollywood: ¿quién es el co-protagonista abusivo denunciado por Ferguson? (Créditos: REUTERS/Yara Nardi)

Un actor trató mal a Rebecca Ferguson

La controversia comenzó cuando Rebecca Ferguson calificó a un ex-co-estrella de “idiota absoluto” durante el podcast Reign With Josh Smith, donde relató cómo esta persona la hizo llorar al gritarle durante la producción.

Aunque la actriz descartó posteriormente que Tom Cruise o Hugh Jackman fueran el individuo en cuestión, dejó una larga lista de posibilidades abiertas a la especulación. Este incidente llevó a una serie de respuestas públicas de otras celebridades, incluidos Dwayne La Roca Johnson y Emily Blunt, quienes negaron ser el co-protagonista abusivo.

En un giro jocoso durante la entrevista con Jess Cagle, se sugirió que Meryl Streep podría ser la artista implicada, a lo que Rebecca respondió con humor, aunque su broma alimentó aún más las especulaciones.

Rebecca Ferguson interpreta a Lady Jessica en la franquicia cinematográfica de "Dune". (Créditos: Warner Bros. Pictures)

Rebecca Ferguson señaló que, si bien sus comentarios desataron cierto pánico entre sus ex compañeros de reparto, mantuvo su posición de que compartir su historia era su derecho, independientemente de las reacciones de otros.

“Recibí llamadas telefónicas de coprotagonistas increíbles con los que he trabajado diciendo: ‘¡¿Entiendes lo que has hecho, verdad?!’”, reveló. “Y yo estaba como, ‘Oh Dios mío. No, no lo había pensado’. Para ser sincera, no es mi responsabilidad. No me importa. Ya sabes. ‘Eres genial, pero mi historia es mi historia, y si eres una buena persona, entonces no te preocupes’”, afirmó.

Las declaraciones de la estrella de cine se dieron como parte del tour promocional de "Duna: parte dos", que se estrenó a comienzos de 2024. (Créditos: REUTERS/Maja Smiejkowska)

Dwayne Johnson defendió a la actriz

El incidente destaca el continuo debate sobre el comportamiento abusivo en la industria del entretenimiento y la importancia de que las voces de las víctimas sean escuchadas y tomadas en serio. Aunque el nombre del co-protagonista abusivo sigue siendo un misterio, el coraje de Ferguson al hablar ha sido aplaudido por muchos, incluido Dwayne Johnson, quien expresó su apoyo a través de X (antes Twitter):

“Odio ver esto pero me encanta verla enfrentarse a las tonterías. Rebecca fue mi ángel guardián enviado del cielo en el set. Amo a esa mujer. Me gustaría averiguar quién hizo esto”.

La secuela explora el viaje mítico de Paul Atreides mientras se une a Chani y los Fremen en una guerra de venganza contra los conspiradores que destruyeron a su familia. (Warner Bros.)

Rebecca Ferguson dio vida a Lady Jessica en las dos películas de Dune, de Denis Villeneuve, y se le verá próximamente en la tercera entrega de la saga cinematográfica. Además, retornará en su faceta televisiva para la segunda temporada de Silo, que se transmite a través de la plataforma Apple TV+.