Entretenimiento

El acosador de Jennifer Aniston es liberado bajo tratamiento y crece la preocupación por la seguridad de la actriz

La inesperada decisión del tribunal de colocar a Jimmy Carwyle en un programa de salud mental despertó nuevas inquietudes y llevó a reforzar la protección de la icónica protagonista de ‘Friends’

Guardar
Antes de haber estrellado su
Antes de haber estrellado su camioneta en la residencia de Aniston, Carwyle había mandado muchos mensajes inquietantes a la actriz (Créditos: EFE/EPA/Allison Dinner. JAE C. HONG /Pool via REUTERS)

La liberación de Jimmy Carwyle, acusado de acosar a Jennifer Aniston tras estrellar su vehículo contra los portones de la mansión de la actriz en Bel Air, provocó inquietud entre el círculo legal de la estrella. Documentos judiciales consultados por Daily Mail confirmaron la decisión judicial de retirarlo de prisión e incorporarlo a un programa de desvío para tratamiento de salud mental.

Después de que Carwyle, un hombre de 49 años oriundo de Misisipi, embistiera su Chrysler PT Cruiser contra la propiedad de USD21 millones de Aniston, el 5 de mayo de 2025, se produjeron daños superiores a USD50.000. En los registros del tribunal, los abogados de la actriz afirmaron que ella vivía en “temor constante de que el señor Carwyle continúe obsesionándose con ella y probablemente vuelva a acosarla en cuanto tenga oportunidad, hasta que reciba el tratamiento adecuado, en el entorno correcto”, según la presentación judicial del 5 de septiembre vista por el mismo medio.

El enemigo legal de la actriz enfrentó cargos de vandalismo y acoso agravado, a los cuales se declaró inocente. Sin embargo, un juez de Los Ángeles determinó que no estaba capacitado para enfrentar un juicio. La defensa objetó inicialmente este fallo y solicitó una segunda opinión, lo que generó varias postergaciones en el proceso. Finalmente, un plan de tratamiento decidió su liberación bajo estricta supervisión.

El juicio de Jimmy Wayne
El juicio de Jimmy Wayne Carwyle tuvo que ser suspendido repetidas veces por el estado mental del acusado JAE C. HONG /Pool via REUTERS

El fallo oficial ordenó que Carwyle “consuma todos los medicamentos recetados”, permanezca en el programa sin ausentarse salvo permiso, y se abstenga de drogas ilícitas, marihuana y alcohol. También prohibió portar armas peligrosas, participar en un programa específico de tratamiento para adicción a estimulantes, usar un monitor en el tobillo con seguimiento por GPS y mantenerse al menos a 1,6 kilómetros (1 milla) de la víctima, su domicilio y cualquier representante.

El acusado fue liberado de la custodia el 17 de noviembre y trasladado a una instalación de tratamiento, donde permanece bajo vigilancia. El tribunal ordenó reportes periódicos sobre su estado mental y programó la siguiente audiencia para el 29 de abril, detallándose que la causa penal queda suspendida hasta que cumpla el tratamiento, con un compromiso máximo vigente hasta el 15 de octubre de 2027. Otro informe de progreso, el 18 de diciembre, aportó actualizaciones sobre su competencia mental, seguido por un nuevo reporte el 29 de enero.

El entorno jurídico de la actriz exigió anteriormente su internamiento en un hospital estatal de máxima seguridad. En la documentación, los letrados señalaron que el historial criminal de Carwyle era “limitado”, aunque el riesgo asociado a su salud mental era considerable, especialmente en combinación con su conducta compulsiva. Resaltaron: “Liberar al acusado en la comunidad es peligroso y representa una vía mucho menos eficaz en términos clínicos, además de arriesgada para un tratamiento mental óptimo del acusado”.

Los documentos judiciales atribuidos a la defensa revelaron que médicos diagnosticaron a Carwyle con esquizofrenia, trastorno por consumo de alcohol y cannabis, lo que motivó la recomendación de medicación antipsicótica considerada “médicamente apropiada y probablemente eficaz”. Su esposa, Julia Carwyle, relató al Daily Mail que el acusado partió de su ciudad natal hacia California buscando contactar a la actriz y que, pese a estar separados desde hace “unos años”, estaba sorprendida por la secuencia de los hechos: “Habíamos estado separados un tiempo y yo pensaba, bueno, si quieres ir a conocerla, adelante, pero no va a funcionar. Simplemente no podía creer nada de esto”.

La esposa de Carwyle confesó
La esposa de Carwyle confesó que el hombre tenía intenciones de conocer a Aniston. Sin embargo, "no esperaba que llegara tan lejos" JAE C. HONG /Pool via REUTERS TPX IMAGES OF THE DAY

El expediente judicial describió a Carwyle como “psicótico (incluso con cierto apego a la medicación), con ideas hiperrreligiosas y delirios erotomaníacos”, indicando que esta combinación de creencias podría haber causado “consecuencias mucho peores” si no fuera por las medidas de seguridad de la actriz. Entre 2023 y 2025, Carwyle se refirió reiteradamente a Aniston como su “esposa” en correos y mensajes de voz, llegando a escribirle en Instagram el 30 de julio de 2023: “Soy tu marido, estoy aquí para hablar sobre los nombres de nuestros tres hijos, que ya los tengo pensados”, según los documentos consultados por Daily Mail.

El 1 de septiembre del mismo año, dirigió un correo electrónico a la empresa de productos capilares de la actriz, LolaVie, afirmando: “Necesito que te centres en mí como tu esposo, Hun, en serio... Soy en realidad quien puede amarte como mereces, necesitas, y como Dios dispuso, porque fui hecho para ti... Así que dile a todos que tendrás tres hijos, Immanuel, Isabella y Sarah...”. Incluso se dirigió a los equipos de seguridad identificándose como “Cristo” e insistió en su relación ilusoria con la actriz.

Familiares y conocidos expresaron preocupación por la conducta errática de Carwyle tras el arresto. Marty Merritt, amigo y asistente a la misma iglesia desde 2019, explicó a Daily Mail que el cambio ocurrió durante la pandemia, cuando Carwyle empezó a enviar “mensajes muy extraños, diciendo que Dios le había dicho que debía casarse con Jennifer Aniston” y comenzó a consumir drogas con otra persona.

Tras el incidente, Jennifer Aniston
Tras el incidente, Jennifer Aniston hizo una fuerte inversión para reforzar la seguridad en su hogar REUTERS/Mario Anzuoni

El historial problemático de Carwyle incluía admisiones previas de violencia doméstica y consumo frecuente de metanfetamina, reflejado en su declaración: “me gustaba drogarme con metanfetamina” y en la afirmación ante la corte de ser “un borracho perdido durante cinco años”. Carwyle, sin embargo, negó tener una enfermedad mental.

Por su parte, la actriz reforzó las medidas de seguridad privadas en su residencia y gestionó actualizaciones en un inmueble colindante de USD7,5 millones, con planes para construir una casona anexa a los 790 metros cuadrados (8.500 pies cuadrados) de su mansión principal, según la información publicada por Daily Mail.

Temas Relacionados

Jennifer AnistonLos ÁngelesSistema Judicial de CaliforniaSalud Mental ForenseAcoso a FamososMedidas de Seguridad PrivadaEntretenimiento

Últimas Noticias

La cineasta Jennifer Esposito perdería su casa hipotecada para financiar su primera película: “He estado llorando, me mudo”

Su debut como directora en Fresh Kills conquista festivales, pero el bajo rendimiento en taquilla la obligó a tomar decisiones dolorosas y a reflexionar sobre el sacrificio tras apostar por su sueño

La cineasta Jennifer Esposito perdería

Tras años de rumores, Halle Berry confirmó que está comprometida con el músico Van Hunt

La actriz puso fin a los rumores sobre su relación y aseguró en televisión que aceptó la propuesta de su novio, aunque ambos prefieren tomarse con calma el gran paso y dejarlo sin calendario definido

Tras años de rumores, Halle

El joven Sherlock de Guy Ritchie ya tiene fecha: Hero Fiennes Tiffin explora el origen del mítico detective en Prime Video

La esperada serie sobre los inicios de Sherlock Holmes llegará en exclusiva a Prime Video el 4 de marzo de 2026, con un reparto de lujo y una vibrante Inglaterra victoriana como telón de fondo

El joven Sherlock de Guy

La historia detrás del gesto más inquietante del Joker: cómo un accidente marcó el destino de Heath Ledger en la película

Un recurso improvisado para mantener las prótesis en su lugar se convirtió en el distintivo más recordado del villano y en una lección de creatividad para la industria

La historia detrás del gesto

Bob Marley: cómo un músico jamaiquino se convirtió en símbolo universal

A más de ocho décadas de su nacimiento, su obra trascendió fronteras y generaciones, combinando identidad, compromiso social y una propuesta artística que dejó una marca profunda en la cultura global

Bob Marley: cómo un músico
DEPORTES
El mensaje del ex futbolista

El mensaje del ex futbolista de Boca Juniors Omar Pérez tras sufrir un infarto en Colombia: “De ésta vamos a salir”

Comienza la fecha 4 del Torneo Apertura con el duelo entre Central Córdoba y Unión: la agenda completa

Mastantuono reveló detalles de la curiosa relación de amistad que tiene con Jude Bellingham en Real Madrid

Alerta en la Fórmula 1: el inesperado giro en la nueva reglamentación que perjudicaría a Alpine y otras tres escuderías en la guerra de motores

Román Burruchaga sacó pasaje a cuartos del Rosario Challenger: sorpresiva eliminación de Francisco Comesaña

TELESHOW
Sabrina Rojas, en el ojo

Sabrina Rojas, en el ojo de la tormenta: rumores de coqueteo con Mauro Icardi y una ola de críticas en redes

Quién es Rosa Rodríguez, la argentina que ganó 2.716.000 euros en Pasapalabra España: “Una mujer de récords”

Evangelina Anderson y La Reini brillaron en MasterChef: cuál fue la torta con la que conquistaron al jurado

Fito Páez y Sofía Gala, juntos sobre el escenario en medio de los rumores de romance: “Salvaje, under y sofisticada”

Mimi Leclercq, la argentina que cantó para Ginóbili, trabajó con Shakira y Christina Aguilera y quiere conquistar el mundo

INFOBAE AMÉRICA

Arrestan a hombre en California

Arrestan a hombre en California por exigir un rescate falso a la familia de la madre de Savannah Guthrie

Capturan en Panamá a uno de los más buscados en medio de operativos contra pandillas

Qué leer esta semana: la autora de “Art”, respiración inteligente y respuestas para el miedo de volar

El Salvador podría enfrentar una época de calor extrema tras una temporada inédita de frentes fríos

La UE destacó los resultados tangibles en varios campos tras su visita a Bolivia: donará 11 millones de euros