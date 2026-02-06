El acosador de Jennifer Aniston es liberado bajo tratamiento y crece la preocupación por la seguridad de la actriz

Antes de haber estrellado su camioneta en la residencia de Aniston, Carwyle había mandado muchos mensajes inquietantes a la actriz (Créditos: EFE/EPA/Allison Dinner. JAE C. HONG /Pool via REUTERS)

La liberación de Jimmy Carwyle, acusado de acosar a Jennifer Aniston tras estrellar su vehículo contra los portones de la mansión de la actriz en Bel Air, provocó inquietud entre el círculo legal de la estrella. Documentos judiciales consultados por Daily Mail confirmaron la decisión judicial de retirarlo de prisión e incorporarlo a un programa de desvío para tratamiento de salud mental.

Después de que Carwyle, un hombre de 49 años oriundo de Misisipi, embistiera su Chrysler PT Cruiser contra la propiedad de USD21 millones de Aniston, el 5 de mayo de 2025, se produjeron daños superiores a USD50.000. En los registros del tribunal, los abogados de la actriz afirmaron que ella vivía en “temor constante de que el señor Carwyle continúe obsesionándose con ella y probablemente vuelva a acosarla en cuanto tenga oportunidad, hasta que reciba el tratamiento adecuado, en el entorno correcto”, según la presentación judicial del 5 de septiembre vista por el mismo medio.

El enemigo legal de la actriz enfrentó cargos de vandalismo y acoso agravado, a los cuales se declaró inocente. Sin embargo, un juez de Los Ángeles determinó que no estaba capacitado para enfrentar un juicio. La defensa objetó inicialmente este fallo y solicitó una segunda opinión, lo que generó varias postergaciones en el proceso. Finalmente, un plan de tratamiento decidió su liberación bajo estricta supervisión.

El juicio de Jimmy Wayne Carwyle tuvo que ser suspendido repetidas veces por el estado mental del acusado JAE C. HONG /Pool via REUTERS

El fallo oficial ordenó que Carwyle “consuma todos los medicamentos recetados”, permanezca en el programa sin ausentarse salvo permiso, y se abstenga de drogas ilícitas, marihuana y alcohol. También prohibió portar armas peligrosas, participar en un programa específico de tratamiento para adicción a estimulantes, usar un monitor en el tobillo con seguimiento por GPS y mantenerse al menos a 1,6 kilómetros (1 milla) de la víctima, su domicilio y cualquier representante.

El acusado fue liberado de la custodia el 17 de noviembre y trasladado a una instalación de tratamiento, donde permanece bajo vigilancia. El tribunal ordenó reportes periódicos sobre su estado mental y programó la siguiente audiencia para el 29 de abril, detallándose que la causa penal queda suspendida hasta que cumpla el tratamiento, con un compromiso máximo vigente hasta el 15 de octubre de 2027. Otro informe de progreso, el 18 de diciembre, aportó actualizaciones sobre su competencia mental, seguido por un nuevo reporte el 29 de enero.

El entorno jurídico de la actriz exigió anteriormente su internamiento en un hospital estatal de máxima seguridad. En la documentación, los letrados señalaron que el historial criminal de Carwyle era “limitado”, aunque el riesgo asociado a su salud mental era considerable, especialmente en combinación con su conducta compulsiva. Resaltaron: “Liberar al acusado en la comunidad es peligroso y representa una vía mucho menos eficaz en términos clínicos, además de arriesgada para un tratamiento mental óptimo del acusado”.

Los documentos judiciales atribuidos a la defensa revelaron que médicos diagnosticaron a Carwyle con esquizofrenia, trastorno por consumo de alcohol y cannabis, lo que motivó la recomendación de medicación antipsicótica considerada “médicamente apropiada y probablemente eficaz”. Su esposa, Julia Carwyle, relató al Daily Mail que el acusado partió de su ciudad natal hacia California buscando contactar a la actriz y que, pese a estar separados desde hace “unos años”, estaba sorprendida por la secuencia de los hechos: “Habíamos estado separados un tiempo y yo pensaba, bueno, si quieres ir a conocerla, adelante, pero no va a funcionar. Simplemente no podía creer nada de esto”.

La esposa de Carwyle confesó que el hombre tenía intenciones de conocer a Aniston. Sin embargo, "no esperaba que llegara tan lejos" JAE C. HONG /Pool via REUTERS TPX IMAGES OF THE DAY

El expediente judicial describió a Carwyle como “psicótico (incluso con cierto apego a la medicación), con ideas hiperrreligiosas y delirios erotomaníacos”, indicando que esta combinación de creencias podría haber causado “consecuencias mucho peores” si no fuera por las medidas de seguridad de la actriz. Entre 2023 y 2025, Carwyle se refirió reiteradamente a Aniston como su “esposa” en correos y mensajes de voz, llegando a escribirle en Instagram el 30 de julio de 2023: “Soy tu marido, estoy aquí para hablar sobre los nombres de nuestros tres hijos, que ya los tengo pensados”, según los documentos consultados por Daily Mail.

El 1 de septiembre del mismo año, dirigió un correo electrónico a la empresa de productos capilares de la actriz, LolaVie, afirmando: “Necesito que te centres en mí como tu esposo, Hun, en serio... Soy en realidad quien puede amarte como mereces, necesitas, y como Dios dispuso, porque fui hecho para ti... Así que dile a todos que tendrás tres hijos, Immanuel, Isabella y Sarah...”. Incluso se dirigió a los equipos de seguridad identificándose como “Cristo” e insistió en su relación ilusoria con la actriz.

Familiares y conocidos expresaron preocupación por la conducta errática de Carwyle tras el arresto. Marty Merritt, amigo y asistente a la misma iglesia desde 2019, explicó a Daily Mail que el cambio ocurrió durante la pandemia, cuando Carwyle empezó a enviar “mensajes muy extraños, diciendo que Dios le había dicho que debía casarse con Jennifer Aniston” y comenzó a consumir drogas con otra persona.

Tras el incidente, Jennifer Aniston hizo una fuerte inversión para reforzar la seguridad en su hogar REUTERS/Mario Anzuoni

El historial problemático de Carwyle incluía admisiones previas de violencia doméstica y consumo frecuente de metanfetamina, reflejado en su declaración: “me gustaba drogarme con metanfetamina” y en la afirmación ante la corte de ser “un borracho perdido durante cinco años”. Carwyle, sin embargo, negó tener una enfermedad mental.

Por su parte, la actriz reforzó las medidas de seguridad privadas en su residencia y gestionó actualizaciones en un inmueble colindante de USD7,5 millones, con planes para construir una casona anexa a los 790 metros cuadrados (8.500 pies cuadrados) de su mansión principal, según la información publicada por Daily Mail.