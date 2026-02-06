Bianca Censori revela que Kanye West la contactó cuando todavía estaba casado con Kim Kardashian

Kanye West y Bianca Censori se casaron en diciembre de 2022, solo un mes después de que el divorcio con Kim Kardashian quedara resuelto. (Backgrid/The Grosby Group/Gotham/GC Images)

La entrevista que Bianca Censori concedió a Vanity Fair y que fue publicada el 6 de febrero de 2026 volvió a poner bajo la lupa el inicio de su relación con Kanye West. En la conversación inédita, la australiana habló con detalle sobre cómo llegó a trabajar en Yeezy, el rol que desempeñó dentro de la marca y el contexto personal en el que comenzó su vínculo con el rapero.

Como se recuerda, Kanye West y Kim Kardashian iniciaron su relación en 2012 y se casaron en 2014, convirtiéndose en una de las parejas más influyentes de la década de 2010. Durante casi ocho años de matrimonio, tuvieron cuatro hijos —North, Saint, Chicago y Psalm— y construyeron una imagen pública alrededor de la moda, música, negocios y reality show. Sin embargo, la relación comenzó a resquebrajarse con el paso del tiempo.

Según recordó Billboard, Kim Kardashian presentó la demanda de divorcio en febrero de 2021, tras casi siete años de matrimonio. La separación, que se formalizó en 2022, incluyó conflictos públicos, cruce de palabras en redes sociales y tensiones en torno a la crianza compartida.

El matrimonio de Kim Kardashian y Kanye West duró casi ocho años y tuvo cuatro hijos, según recordó Billboard. (EFE/EPA)

Pero en 2020, justo un año antes de que el vínculo se rompiera, apareció en escena Bianca Censori, una arquitecta joven que estaba finalizando su tesis universitaria y que aún no tenía notoriedad fuera del ámbito creativo.

De acuerdo con lo que la actual pareja de Ye contó a Vanity Fair, ella había estado trabajando hace cuatro años en un estudio de arquitectura “normal”, pero esa experiencia la llevó a descubrir el lado más rutinario y burocrático de su profesión. Estaba un poco desilusionada.

Mientras terminaba su tesis, el gerente general de Yeezy se puso en contacto con ella después de que Kanye West viera una imagen que Censori había publicado en Instagram. “No era un selfie de desnudo. Era una máscara digital con proporciones alienígenas”, describió la revista.

En Vanity Fair, Censori definió su conexión con Kanye West como el resultado de “proximidad” y afinidad creativa (2023 Backgrid/The Grosby Group)

Tras enviar su portafolio, Bianca viajó a Suiza y se reunió con el rapero en medio de la pandemia. Poco después, West le ofreció un puesto como jefa de arquitectura de Yeezy en Los Ángeles.

En la marca, Censori se integró a un entorno creativo dominado por la experimentación. Trabajó en proyectos que nunca llegaron a materializarse, como versiones más desarrolladas de las estructuras tipo montículo que Kanye había construido en su propiedad de Calabasas con la idea de revolucionar la vivienda sostenible.

Vanity Fair apunta que también participó en la polémica “renovación” de la casa de Malibu diseñada por Tadao Ando, una intervención que fue ampliamente criticada en el mundo de la arquitectura y que terminó con la venta de la propiedad a pérdida.

Según precisa la conversación con Censori, su vínculo laboral comenzó a convertirse en sentimental “en el mismo periodo” en que Kim Kardashian le pidió el divorcio a West.

La arquitecta atribuyó ese proceso a un factor concreto: la cercanía diaria en el trabajo. “Proximidad”, explicó cuando le preguntaron cómo se dio la relación. “Solo trabajar juntos. Estás pasando tanto tiempo con alguien”, dijo. En ese contexto, recordó que estaban “hablando por teléfono o juntos todo el tiempo”.

En la entrevista, Censori habló del clima creativo dentro de Yeezy y de cómo comenzó a integrarse al círculo artístico del rapero.(Backgrid/The Grosby Group)

“Tendrías que verlo”, dijo sobre la conexión entre ambos. “Somos muy similares”, afirmó a la revista.

Tras la finalización del divorcio, la relación avanzó rápidamente. Kanye West y Bianca Censori se casaron en diciembre de 2022, apenas un mes después de que el rapero y Kardashian llegaran a un acuerdo definitivo sobre su separación.

“No me casé con mi marido porque quisiera algún tipo de plataforma”, aseguró en la entrevista. “Me casé con él porque lo amo. ¿Eso es lo más cursi del mundo?”, comentó.