Entretenimiento

Bianca Censori revela que Kanye West la contactó cuando todavía estaba casado con Kim Kardashian

En su testimonio más personal hasta ahora, Censori explicó cómo pasó de trabajar en Yeezy a tener una relación con Kanye

Guardar
Kanye West y Bianca Censori
Kanye West y Bianca Censori se casaron en diciembre de 2022, solo un mes después de que el divorcio con Kim Kardashian quedara resuelto. (Backgrid/The Grosby Group/Gotham/GC Images)

La entrevista que Bianca Censori concedió a Vanity Fair y que fue publicada el 6 de febrero de 2026 volvió a poner bajo la lupa el inicio de su relación con Kanye West. En la conversación inédita, la australiana habló con detalle sobre cómo llegó a trabajar en Yeezy, el rol que desempeñó dentro de la marca y el contexto personal en el que comenzó su vínculo con el rapero.

Como se recuerda, Kanye West y Kim Kardashian iniciaron su relación en 2012 y se casaron en 2014, convirtiéndose en una de las parejas más influyentes de la década de 2010. Durante casi ocho años de matrimonio, tuvieron cuatro hijos —North, Saint, Chicago y Psalm— y construyeron una imagen pública alrededor de la moda, música, negocios y reality show. Sin embargo, la relación comenzó a resquebrajarse con el paso del tiempo.

Según recordó Billboard, Kim Kardashian presentó la demanda de divorcio en febrero de 2021, tras casi siete años de matrimonio. La separación, que se formalizó en 2022, incluyó conflictos públicos, cruce de palabras en redes sociales y tensiones en torno a la crianza compartida.

El matrimonio de Kim Kardashian
El matrimonio de Kim Kardashian y Kanye West duró casi ocho años y tuvo cuatro hijos, según recordó Billboard. (EFE/EPA)

Pero en 2020, justo un año antes de que el vínculo se rompiera, apareció en escena Bianca Censori, una arquitecta joven que estaba finalizando su tesis universitaria y que aún no tenía notoriedad fuera del ámbito creativo.

De acuerdo con lo que la actual pareja de Ye contó a Vanity Fair, ella había estado trabajando hace cuatro años en un estudio de arquitectura “normal”, pero esa experiencia la llevó a descubrir el lado más rutinario y burocrático de su profesión. Estaba un poco desilusionada.

Mientras terminaba su tesis, el gerente general de Yeezy se puso en contacto con ella después de que Kanye West viera una imagen que Censori había publicado en Instagram. “No era un selfie de desnudo. Era una máscara digital con proporciones alienígenas”, describió la revista.

En Vanity Fair, Censori definió
En Vanity Fair, Censori definió su conexión con Kanye West como el resultado de “proximidad” y afinidad creativa (2023 Backgrid/The Grosby Group)

Tras enviar su portafolio, Bianca viajó a Suiza y se reunió con el rapero en medio de la pandemia. Poco después, West le ofreció un puesto como jefa de arquitectura de Yeezy en Los Ángeles.

En la marca, Censori se integró a un entorno creativo dominado por la experimentación. Trabajó en proyectos que nunca llegaron a materializarse, como versiones más desarrolladas de las estructuras tipo montículo que Kanye había construido en su propiedad de Calabasas con la idea de revolucionar la vivienda sostenible.

Vanity Fair apunta que también participó en la polémica “renovación” de la casa de Malibu diseñada por Tadao Ando, una intervención que fue ampliamente criticada en el mundo de la arquitectura y que terminó con la venta de la propiedad a pérdida.

Según precisa la conversación con Censori, su vínculo laboral comenzó a convertirse en sentimental “en el mismo periodo” en que Kim Kardashian le pidió el divorcio a West.

La arquitecta atribuyó ese proceso a un factor concreto: la cercanía diaria en el trabajo. “Proximidad”, explicó cuando le preguntaron cómo se dio la relación. “Solo trabajar juntos. Estás pasando tanto tiempo con alguien”, dijo. En ese contexto, recordó que estaban “hablando por teléfono o juntos todo el tiempo”.

En la entrevista, Censori habló
En la entrevista, Censori habló del clima creativo dentro de Yeezy y de cómo comenzó a integrarse al círculo artístico del rapero.(Backgrid/The Grosby Group)

“Tendrías que verlo”, dijo sobre la conexión entre ambos. “Somos muy similares”, afirmó a la revista.

Tras la finalización del divorcio, la relación avanzó rápidamente. Kanye West y Bianca Censori se casaron en diciembre de 2022, apenas un mes después de que el rapero y Kardashian llegaran a un acuerdo definitivo sobre su separación.

“No me casé con mi marido porque quisiera algún tipo de plataforma”, aseguró en la entrevista. “Me casé con él porque lo amo. ¿Eso es lo más cursi del mundo?”, comentó.

Temas Relacionados

Bianca CensoriKanye WestKim KardashianEntretenimiento

Últimas Noticias

El lado oscuro de la fama digital: Madison Beer confesó su lucha con las redes sociales y la ansiedad constante

En una entrevista con People, la cantante habló del miedo permanente a los mensajes de odio, la presión de la exposición constante y cómo el uso de las redes sociales afecta su salud mental y equilibrio emocional

El lado oscuro de la

Jamie Lee Curtis conmemora sus 27 años de sobriedad recordando la ayuda de Richard Lewis

La actriz celebró un nuevo aniversario libre de adicciones, compartiendo con sus seguidores cómo el fallecido comediante Richard Lewis fue clave durante su proceso de recuperación y uno de los grandes apoyos de su vida

Jamie Lee Curtis conmemora sus

Bianca Censori aclara el episodio que la enfrentó a la polémica en Venecia junto a Kanye West: “Fue la primera vez que me sentí realmente avergonzada”

La arquitecta australiana rompió el silencio sobre el polémico episodio de 2023 y dio detalles de su relación con Kanye West

Bianca Censori aclara el episodio

Noel Gallagher recibirá el premio al compositor del año en los BRIT Awards tras el éxito del regreso de Oasis

La ceremonia que se celebrará en Mánchester destacará la trayectoria de Gallagher y su impacto en la cultura musical delReino Unido, así como la relevancia de su legado con Oasis y su carrera solista

Noel Gallagher recibirá el premio

Bianca Censori habla por primera vez sobre los polémicos conjuntos que ha usado junto a Kanye West: “He tenido una obsesión obvia por la desnudez”

Tras años de especulaciones, la esposa del polémico rapero da su versión sobre su provocadora forma de vestir

Bianca Censori habla por primera
DEPORTES
El Chavo Fucks contó qué

El Chavo Fucks contó qué pasó con Latorre tras la discusión al aire y lanzó una filosa respuesta luego de que lo mandaran a “estudiar”

Prueba piloto en el Monumental: River Plate habilitará el consumo de cerveza durante el partido frente a Tigre

Del Top 50 al servicio militar obligatorio: quién es Soon-Woo Kwon, la carta fuerte de Corea del Sur ante Argentina

Tras el conflicto, Independiente vendió a Javier Ruiz y cerró la salida de otra promesa: la lista con todos los jugadores que dejaron el club

Estalló el escándalo con Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita tras su “huelga”: el duro comunicado de la liga

TELESHOW
El desconsolado llanto de Fabián

El desconsolado llanto de Fabián Cubero al leer un consejo de su padre: “Lo recuerdo siempre”

Dolores Barreiro y su novio deslumbrados por las Salinas Grandes de Jujuy: “Cielo arriba, cielo abajo”

La emoción de María Fernanda Callejón por el debut de su hija en teatro: “Cómo no la voy a acompañar”

El romántico saludo de cumpleaños de Rocío Pardo a Nicolás Cabré: “El abrazo más sincero que encontré”

Sabrina Rojas, en el ojo de la tormenta: rumores de coqueteo con Mauro Icardi y una ola de críticas en redes

INFOBAE AMÉRICA

La mente en modo ‘bajo

La mente en modo ‘bajo consumo’: ¿para qué pensar si la IA ya lo hace?

El tren Panamá–Costa Rica avanza con siete estudios técnicos en simultáneo

Canal de Panamá activa sistema de alerta temprana en cuenca donde se construirá nuevo embalse

Creación de empresas en alza: enero cierra con casi 900 nuevas entidades en El Salvador

Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron infraestructura de la organización terrorista Hamas en la Franja de Gaza