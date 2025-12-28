La hija de Kim Kardashian y Kanye West reapareció en Instagram en una foto navideña con Bianca Censori, actual pareja de su padre

North West posó junto a Bianca Censori en una foto navideña. (Créditos: Captura de video. Instagram)

North West volvió a captar la atención pública durante las fiestas al compartir una imagen poco habitual junto a su madrastra, Bianca Censori.

La hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West, de 12 años, publicó el viernes una captura de pantalla de una videollamada por FaceTime en la que aparece acompañada por la actual esposa del rapero.

La imagen fue originalmente compartida por la rapera Babyxsosa —cuyo nombre real es Jasia Makayla Abrams— y posteriormente republicada por North en sus historias. En la captura, la preadolescente aparece sentada junto a Censori con los rostros muy cerca de la cámara del teléfono.

Mientras North mira fijamente a la pantalla, la arquitecta australiana de 30 años posa con un gesto juguetón, frunciendo los labios como si enviara un beso.

North West compartió una foto navideña con Bianca Censori. (Instagram)

La publicación coincidió con un momento clave para North West, quien apenas unos días antes había debutado oficialmente en Instagram. Su llegada a la red social se produjo el sábado previo, cuando compartió una fotografía borrosa de sí misma y varias historias en compañía de dos amigas.

En la biografía de la cuenta se aclara que el perfil está administrado por sus padres, Kim Kardashian y Kanye West, una medida que busca establecer cierto control sobre la exposición pública de la menor.

El gesto de North al compartir la imagen con Bianca Censori llamó la atención no solo por lo inusual, sino también por el contexto familiar reciente. Durante las celebraciones navideñas, varios seguidores notaron la ausencia de la niña en la tradicional sesión de fotos de Navidad que Kim suele publicar cada año.

En una publicación de Nochebuena, la empresaria y estrella de reality compartió una serie de imágenes festivas junto a sus otros tres hijos —Saint, de 10 años; Chicago, de 7 años; y Psalm, de 6 años— vestidos con pijamas navideñas de la línea Skims.

Kim Kardashian posó con sus hijos y sobrinos sin North. (Instagram/Kim Kardashian)

En esa sesión también aparecieron otros miembros del clan Kardashian-Jenner, como Tatum, el hijo de tres años de Khloé Kardashian, y Dream, la hija de nueve años de Rob Kardashian.

La ausencia de North no pasó desapercibida y generó especulaciones entre los seguidores, especialmente considerando que suele tener una presencia destacada en este tipo de publicaciones familiares.

Sin embargo, North no tardó en reaparecer en redes sociales. El jueves posterior a Navidad, la joven volvió a publicar contenido en su cuenta de Instagram, esta vez para mostrar un accesorio llamativo: unos grillz con incrustaciones de diamantes en forma de tiburón.

North West publicó una foto con una dentadura de tiburón. (Créditos: Instagram/North West)

En las imágenes, también dejó ver un cambio de look, luciendo el cabello teñido de azul y uñas puntiagudas.

North West debuta en Instagram

La joven, de 12 años, inició su actividad publicando una foto borrosa de sí misma y varias publicaciones en sus Stories junto a dos amigas, mostrando su cabello teñido de azul, verde y rosa.

En 2022, West criticó públicamente a Kim por permitir que North compartiera videos en TikTok, calificando la acción de “antagonizarlo” y afirmando que como padre tenía derecho a decidir sobre la exposición de sus hijos en plataformas digitales.

En aquel momento, North tenía ocho años y había publicado un video cantando junto a su prima Penelope Disick, lo que provocó un reclamo del rapero sobre la influencia de redes sociales en la vida de su hija.

North West publicó su primera foto en Instagram. (Créditos: Instagram/North West)

“Soy su padre y sé que no respetan a los padres ni la idea de familia, pero dije que no permitiría que mi hija fuera utilizada por TikTok o Disney. Yo tengo voz en esto”, expresó en Instagram.

A pesar de las objeciones pasadas, la joven ha continuado mostrando su estilo personal en los últimos meses, impactando a sus seguidores con experimentos de moda y apariencia.