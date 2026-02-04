Entretenimiento

Timothée Chalamet se confiesa: “Aunque pocos lo digan, yo quiero ser uno de los grandes”

El protagonista de “A Complete Unknown” y “Marty Supreme” sorprendió al público al admitir que su mayor anhelo profesional es trascender en la historia del cine, inspirado por referentes que lo motivan a desafiarse y crecer en cada nuevo proyecto

Guardar
Timothée Chalamet recalca la importancia
Timothée Chalamet recalca la importancia de la autenticidad y el impacto colectivo por encima de la búsqueda obsesiva de premios en el cine (REUTERS/Daniel Cole)

Timothée Chalamet se distanció de la búsqueda obsesiva de premios y destacó la importancia de la autenticidad y el impacto colectivo durante una sesión de preguntas y respuestas en el Prince Charles Cinema de Londres. “Aunque pocos lo digan, yo quiero ser uno de los grandes”, resumió el actor.

Allí, el artista resaltó que su carrera se guía más por la inspiración de referentes artísticos y el deseo de motivar a nuevas generaciones que por la acumulación de galardones.

Premios como complemento, no como fin

Nominado este año a mejor actor y mejor película por “Marty Supreme”, Chalamet insistió en que los premios, incluido el Oscar, representan un reconocimiento valioso, pero no constituyen el objetivo central de su trayectoria.

El actor de 'A Complete
El actor de 'A Complete Unknown' subraya que los premios como el Oscar son un complemento valioso pero no el objetivo central de su carrera (ZUMA VÍA EUROPA PRESS)

“A veces siento que han malinterpretado mi búsqueda de la grandeza”, señaló el actor, haciendo referencia a la percepción pública sobre su ambición. Para él, estos reconocimientos funcionan como complemento al impacto de cada película, no como una meta exclusiva.

En ese sentido, el intérprete explicó que las ceremonias de premiación ofrecen un espacio de respaldo mutuo, un entorno donde se fomenta el apoyo entre colegas y se celebra el trabajo compartido.

“Cuando vas a una ceremonia de premios, todos están participando en la promoción de los demás, en el mejor sentido”, afirmó, subrayando que la colaboración y el respeto mutuo prevalecen por encima de la competencia.

Chalamet valora las ceremonias de
Chalamet valora las ceremonias de premiación como espacios de apoyo mutuo y colaboración, donde predomina el respeto entre colegas (Foto, Richard Shotwell/Invision/AP)

Apoyo a colegas y proyectos

El protagonista de “A Complete Unknown” remarcó la importancia de respaldar a otros artistas y producciones en la carrera por los premios.

“Estoy apoyando ‘Hamnet’ y ‘One Battle After Another’ de la misma manera en que quienes participan en esas películas respaldan ‘Marty Supreme’”, aseguró Chalamet, enfatizando la naturaleza colectiva de los logros en la industria. De este modo, el actor dejó claro que su participación en la temporada de premios se basa en la solidaridad y el reconocimiento compartido.

Sin desconectarse de la realidad ni obsesionarse por el Oscar, Chalamet reiteró ante la audiencia que mantiene los pies en la tierra. “No quiero que se malinterprete; el mundo está como está y no me voy a la cama pensando: ‘Necesito ese [Oscar]’. Estoy con los pies en la tierra”, afirmó, desmarcándose de la imagen de artista absorbido por la competición.

Inspiración en la música y la moda

El actor se inspira en
El actor se inspira en figuras como Bob Dylan y Virgil Abloh, buscando devolver a la juventud modelos positivos que motiven el crecimiento personal (Searchlight/EFE)

Consultado sobre cómo le gustaría ser recordado, Chalamet compartió que, en este momento de su vida, busca “devolver algo” a quienes lo observan.

Explicó que durante la juventud se necesitan modelos y relatos en los que creer, evocando la influencia de figuras como Bob Dylan y el diseñador Virgil Abloh en su propio desarrollo artístico y personal. Para él, el camino de la excelencia adquiere sentido cuando se transforma en un motor para inspirar a otros.

La ambición, según el actor, cobra verdadero valor como impulso para jóvenes artistas que buscan superarse. Chalamet expresó que asume su deseo de grandeza desde un lugar auténtico, convencido de que su ejemplo puede ser útil para quienes enfrentan obstáculos.

Reflexión sobre el propósito y la excelencia

Durante los SAG Awards 2025,
Durante los SAG Awards 2025, Chalamet reafirma su anhelo de excelencia y aclara que la ambición cobra valor al inspirar a otros jóvenes artistas (REUTERS/Daniel Cole)

La conversación sobre el sentido de la excelencia en su carrera ya había surgido durante los SAG Awards 2025, donde recibió el galardón a Mejor Interpretación Masculina Protagonista por su papel como Bob Dylan en “A Complete Unknown”.

En ese evento declaró: “No puedo restar importancia a este premio porque significa mucho para mí. Sé que estamos en una industria subjetiva, pero realmente busco la grandeza. Aunque pocos lo digan, yo quiero ser uno de los grandes. Los grandes me inspiran”.

El mensaje final de Chalamet en Londres fue un llamado a la autenticidad y a la superación personal, dirigido especialmente a aquellos jóvenes que desean transformar su historia. El actor afirmó que su propósito radica en que nuevos talentos encuentren en su trayectoria una fuente genuina de inspiración y motivación colectiva, priorizando el equilibrio emocional y la fidelidad a uno mismo.

Temas Relacionados

Timothée ChalametLondresBob DylanVirgil AblohBúsqueda De GrandezaInspiración JuvenilNewsroom BUE

Últimas Noticias

Entre la leyenda y la cultura pop: el secreto hawaiano del Kamehameha de Goku

El nombre de la técnica más famosa de Dragon Ball une la historia de un monarca del Pacífico con el fenómeno global del manga y el anime

Entre la leyenda y la

Por qué desafiar una insólita advertencia materna llevó a Jacob Elordi a los Oscar

Una decisión inesperada, un consejo familiar y una pasión temprana por el cine se cruzaron en el camino del actor australiano

Por qué desafiar una insólita

Nick Jonas reveló detalles del dramático nacimiento prematuro de su hija: “La resucitaron, ella estaba morada”

El integrante de los Jonas Brothers recordó la lucha de su hija, que llegó al mundo con apenas seis meses de gestación

Nick Jonas reveló detalles del

Blake Lively y Justin Baldoni: el escándalo judicial que ahora arrastra a Scarlett Johansson, expareja de Ryan Reynolds

Celebridades ajenas al conflicto principal ven expuesta su imagen tras la divulgación de audios y documentos en un litigio que crece sin freno

Blake Lively y Justin Baldoni:

Tessa Thompson confesó cómo elige cada papel: “Al experimentar personajes complejos experimento la humanidad”

La actriz, reconocida por su versatilidad, compartió en una entrevista con W Magazine su principal criterio al seleccionar nuevos desafíos en el cine y el teatro. Por qué la complejidad emocional es su motor creativo

Tessa Thompson confesó cómo elige
DEPORTES
Talleres venció 2-0 a Argentino

Talleres venció 2-0 a Argentino de Merlo y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

Ocho jugadores involucrados, incluida una megaestrella: el megacanje que revoluciona a la NBA

El secreto detrás de las canchas de tenis más llamativas: cómo los nuevos tonos conquistan torneos y dividen opiniones

“No soy trans, soy una chica”: la campeona olímpica Imane Khelif volvió a responder a los cuestionamientos sobre su género

La frase sobre la nueva Fórmula 1 que preocupa: el detalle sobre el acelerador

TELESHOW
Nicolás Behringer, el campeón de

Nicolás Behringer, el campeón de La Voz Argentina, se sometió a una cirugía clave para seguir cantando

Cómo fue el segundo round de Wanda Nara y la China Suárez en TV: los posteos de la conductora de MasterChef Celebrity

Nicole Neumann mostró su apoyo a Manu Urcera en la previa de su primera carrera del año: “Con compañía especial”

Virginia Gallardo reutilizó sus carteles de propaganda política para hacer refugios para perros callejeros

Murió Juan Carlos Velázquez, recordado como El Mini de Duro de domar

INFOBAE AMÉRICA

Transición en Venezuela: al menos

Transición en Venezuela: al menos 22 presos políticos fueron excarcelados

Por qué proteger los microbios puede cambiar el futuro de la salud y el clima

Israel imputó a doce personas, incluidos reservistas, por contrabandear bienes a Gaza durante la tregua

La Eurocámara reanudó la tramitación del acuerdo comercial con Estados Unidos tras el repliegue de Trump sobre Groenlandia

Proyecto académico en Galápagos reveló rutas migratorias del tiburón ballena en el Pacífico oriental