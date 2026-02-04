Timothée Chalamet se confiesa: “Aunque pocos lo digan, yo quiero ser uno de los grandes”

Timothée Chalamet recalca la importancia de la autenticidad y el impacto colectivo por encima de la búsqueda obsesiva de premios en el cine (REUTERS/Daniel Cole)

Timothée Chalamet se distanció de la búsqueda obsesiva de premios y destacó la importancia de la autenticidad y el impacto colectivo durante una sesión de preguntas y respuestas en el Prince Charles Cinema de Londres. “Aunque pocos lo digan, yo quiero ser uno de los grandes”, resumió el actor.

Allí, el artista resaltó que su carrera se guía más por la inspiración de referentes artísticos y el deseo de motivar a nuevas generaciones que por la acumulación de galardones.

Premios como complemento, no como fin

Nominado este año a mejor actor y mejor película por “Marty Supreme”, Chalamet insistió en que los premios, incluido el Oscar, representan un reconocimiento valioso, pero no constituyen el objetivo central de su trayectoria.

El actor de 'A Complete Unknown' subraya que los premios como el Oscar son un complemento valioso pero no el objetivo central de su carrera (ZUMA VÍA EUROPA PRESS)

“A veces siento que han malinterpretado mi búsqueda de la grandeza”, señaló el actor, haciendo referencia a la percepción pública sobre su ambición. Para él, estos reconocimientos funcionan como complemento al impacto de cada película, no como una meta exclusiva.

En ese sentido, el intérprete explicó que las ceremonias de premiación ofrecen un espacio de respaldo mutuo, un entorno donde se fomenta el apoyo entre colegas y se celebra el trabajo compartido.

“Cuando vas a una ceremonia de premios, todos están participando en la promoción de los demás, en el mejor sentido”, afirmó, subrayando que la colaboración y el respeto mutuo prevalecen por encima de la competencia.

Chalamet valora las ceremonias de premiación como espacios de apoyo mutuo y colaboración, donde predomina el respeto entre colegas (Foto, Richard Shotwell/Invision/AP)

Apoyo a colegas y proyectos

El protagonista de “A Complete Unknown” remarcó la importancia de respaldar a otros artistas y producciones en la carrera por los premios.

“Estoy apoyando ‘Hamnet’ y ‘One Battle After Another’ de la misma manera en que quienes participan en esas películas respaldan ‘Marty Supreme’”, aseguró Chalamet, enfatizando la naturaleza colectiva de los logros en la industria. De este modo, el actor dejó claro que su participación en la temporada de premios se basa en la solidaridad y el reconocimiento compartido.

Sin desconectarse de la realidad ni obsesionarse por el Oscar, Chalamet reiteró ante la audiencia que mantiene los pies en la tierra. “No quiero que se malinterprete; el mundo está como está y no me voy a la cama pensando: ‘Necesito ese [Oscar]’. Estoy con los pies en la tierra”, afirmó, desmarcándose de la imagen de artista absorbido por la competición.

Inspiración en la música y la moda

El actor se inspira en figuras como Bob Dylan y Virgil Abloh, buscando devolver a la juventud modelos positivos que motiven el crecimiento personal (Searchlight/EFE)

Consultado sobre cómo le gustaría ser recordado, Chalamet compartió que, en este momento de su vida, busca “devolver algo” a quienes lo observan.

Explicó que durante la juventud se necesitan modelos y relatos en los que creer, evocando la influencia de figuras como Bob Dylan y el diseñador Virgil Abloh en su propio desarrollo artístico y personal. Para él, el camino de la excelencia adquiere sentido cuando se transforma en un motor para inspirar a otros.

La ambición, según el actor, cobra verdadero valor como impulso para jóvenes artistas que buscan superarse. Chalamet expresó que asume su deseo de grandeza desde un lugar auténtico, convencido de que su ejemplo puede ser útil para quienes enfrentan obstáculos.

Reflexión sobre el propósito y la excelencia

Durante los SAG Awards 2025, Chalamet reafirma su anhelo de excelencia y aclara que la ambición cobra valor al inspirar a otros jóvenes artistas (REUTERS/Daniel Cole)

La conversación sobre el sentido de la excelencia en su carrera ya había surgido durante los SAG Awards 2025, donde recibió el galardón a Mejor Interpretación Masculina Protagonista por su papel como Bob Dylan en “A Complete Unknown”.

En ese evento declaró: “No puedo restar importancia a este premio porque significa mucho para mí. Sé que estamos en una industria subjetiva, pero realmente busco la grandeza. Aunque pocos lo digan, yo quiero ser uno de los grandes. Los grandes me inspiran”.

El mensaje final de Chalamet en Londres fue un llamado a la autenticidad y a la superación personal, dirigido especialmente a aquellos jóvenes que desean transformar su historia. El actor afirmó que su propósito radica en que nuevos talentos encuentren en su trayectoria una fuente genuina de inspiración y motivación colectiva, priorizando el equilibrio emocional y la fidelidad a uno mismo.