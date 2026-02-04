Entre la leyenda y la cultura pop: el secreto hawaiano del Kamehameha de Goku

El Kamehameha de Goku en Dragon Ball toma su nombre de Kamehameha I, el primer rey que unificó Hawaii en 1810

El Kamehameha, la técnica emblemática de Goku en Dragon Ball, posee un trasfondo que conecta la cultura popular japonesa con la historia de Hawaii. Lejos de ser un simple grito de batalla, el nombre del ataque remite a un monarca cuya figura resultó crucial en la formación y unificación del archipiélago.

La inspiración en la cultura hawaiana

En el universo del anime, el Kamehameha es el ataque más distintivo de la Escuela Tortuga y se ha convertido en un símbolo tanto de la franquicia como del género.

Su popularidad alcanzó niveles globales, trascendiendo idiomas y fronteras. Sin embargo, el nombre original ha conservado su fuerza, estableciéndose como uno de los gritos más reconocibles de la historia del anime, según Espinof.

La autora de la sugerencia para el nombre Kamehameha fue la esposa de Akira Toriyama, creador de Dragon Ball

Esta notoriedad no fue casual. El proceso de selección del nombre involucró directamente a la esposa de Akira Toriyama, creador de la serie. Según Espinof, Toriyama no había decidido el nombre definitivo para la técnica cuando su esposa propuso “Kamehameha”, una sugerencia que marcaría la historia del anime y de la cultura pop internacional.

Detrás del icónico nombre

El origen de la expresión ha generado debates entre los seguidores y estudiosos de la franquicia. Por un lado, algunos sostienen que la elección pudo haber sido una referencia consciente al rey hawaiano, mientras que otros creen que se debió simplemente a la sonoridad japonesa de la frase “Kame Hame Ha”. No existe certeza absoluta sobre cuál fue la motivación real, pero ambas teorías coinciden en destacar la singularidad del término.

Kamehameha I, el monarca que inspira el nombre, fue el responsable de unificar las islas de Hawaii en 1810, consolidándose como el primer rey del recién constituido reino hawaiano.

Kamehameha I destacó por su papel diplomático y la protección de las leyes y creencias religiosas en Hawaii (The Grosby Group)

Su nombre completo, Kalani Paiʻea Wohi o Kaleikini Kealiʻikui Kamehameha, suele abreviarse en la historiografía como Kamehameha el Grande. Espinof lo describe como un líder con notables habilidades diplomáticas, encargado de establecer relaciones con otros reinos del Pacífico y de proteger las leyes y las creencias religiosas de su pueblo.

Entre sus contribuciones más destacadas figura la instauración de la “ley del remo astillado”, conocida localmente como Mamalahoe.

Esta disposición sentó un precedente en la protección de los civiles durante conflictos armados y ha sido reconocida por su influencia en el desarrollo de los derechos humanos vinculados a la guerra. La dinastía fundada por Kamehameha I gobernó Hawaii durante varias décadas, hasta que la muerte de Kamehameha V en 1872 propició el ascenso de la dinastía Kalākaua.

El vínculo cultural: de Hawaii a Dragon Ball

El nombre del Kamehameha conecta la cultura japonesa del anime con la historia y tradiciones de Hawaii

La conexión entre el ataque de Goku y el monarca hawaiano ilustra un singular caso de cruce cultural, donde un término originado en las islas del Pacífico fue adoptado y proyectado internacionalmente por la ficción japonesa.

Espinof señala que el nombre pudo surgir de una inspiración consciente o de una coincidencia fonética, pero su integración en el anime ha permitido unir realidades separadas por siglos y océanos.

Celebración y vigencia en la actualidad

El legado de Kamehameha I sigue vivo tanto en la memoria histórica como en la cultura contemporánea de Hawaii.

El debate sobre el origen del nombre Kamehameha enfrenta teorías sobre coincidencias fonéticas y referencias históricas hawaianas

Cada año, el archipiélago celebra una jornada dedicada a honrar la figura de su primer rey y su rol en la identidad local. Así, el nombre que resuena en miles de episodios de anime también sigue presente en las calles, las instituciones y los recuerdos de una nación insular.

De esta manera, el Kamehameha de Goku no es solo un ataque de ficción: es un símbolo de la fusión entre dos mundos, un eco de la historia hawaiana que, a través del anime, logró convertirse en parte inseparable del imaginario global y en un puente entre la tradición y la cultura popular del siglo XXI.

La permanencia de este nombre demuestra el poder de la narrativa para conectar épocas, geografías y comunidades tan diferentes como apasionadas.