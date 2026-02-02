Rose Byrne reflexionó sobre la maternidad y el impacto emocional en la actuación: “Se pierde parte de uno cuando te convertís en madre”

En la película, Linda (Rose Byrne) enfrenta una serie de crisis personales mientras intenta sostener la crianza de su hija enferma, la ausencia de su esposo y vínculos que se deterioran, en un entorno marcado por la incertidumbre y la tensión emocional (YouTube/A24)

Rose Byrne, actriz australiana nominada al Oscar, abordó sin reservas las implicaciones personales de la maternidad. “Pierdes una parte de ti al convertirte en madre”, afirmó con franqueza, en una entrevista con The Times.

Al comentar sobre su papel en If I Had Legs I’d Kick You, detalló cómo la crianza modificó su identidad y su modo de abordar el trabajo actoral.

Reflexión honesta sobre la maternidad y la identidad

“Es una mirada desafiante a la maternidad”, expresó la intérprete de 46 años acerca de su más reciente película, que explora el desafío de compartir en voz alta las emociones complejas generadas por la crianza. “Tener un bebé es como ir a la luna, y nadie te lo dice nunca”, sostuvo.

Reconoció que entre las madres persiste la vergüenza al experimentar emociones inesperadas, y que existe un dolor ligado a la pérdida de una parte propia tras el nacimiento de un hijo.

La australiana Rose Byrne señala que la maternidad implica una pérdida de identidad, sentimiento que explora en la película If I Had Legs I’d Kick You (REUTERS)

“Es difícil para las mujeres hablar de ello. Hay mucha vergüenza”, comentó al medio británico. “No quieres sentir que no amas a tu hijo, pero hay un dolor al ser madre, porque pierdes una parte de ti que nunca recuperarás”. Asimismo, defendió que es válido lamentar esa pérdida y sostuvo que, para ella, la maternidad marca un antes y un después.

El costo emocional de la crianza en la carrera artística

La maternidad y el trabajo interpretativo se entrelazan profundamente para Byrne. Durante el rodaje de If I Had Legs I’d Kick You, exploró la intensidad del duelo y la ansiedad presentes en Linda, el personaje que encarna.

“Nunca antes había hecho un proyecto desde la perspectiva de un solo personaje, hasta el punto de no ver lo que ella no ve”, aseguró a The Times. “Mary Bronstein [directora] te obliga a permanecer con la madre, porque si ves al niño, tu empatía se irá con él”, detalló. Además, destacó que en la experiencia de crianza, el agotamiento puede distorsionar la visión sobre los hijos.

La actriz examina el duelo y la ansiedad en su papel de Linda, abordando la maternidad desde una mirada íntima y sin clichés en su nuevo proyecto cinematográfico dirigido por Mary Bronstein (REUTERS)

La interpretación de Linda marcó profundamente a Byrne y afirmó que la proximidad de la cámara le permitió plasmar la rabia y el temblor internos con especial intensidad.

Carrera diversa y reconocimientos de Byrne

La trayectoria de la actriz abarca desde dramas históricos como Troya y María Antonieta hasta comedias como Damas de honor, que impulsó su reconocimiento internacional.

En los últimos años, recibió el Oso de Plata en Berlín, el galardón del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York y el Globo de Oro a mejor actriz en comedia o musical. Además, este año llegó su primera nominación al Oscar como mejor actriz.

Con una carrera reconocida por la diversidad de sus papeles, Rose Byrne acumula galardones internacionales y una reciente nominación al Oscar como mejor actriz (REUTERS)

Optó desde sus primeros pasos por papeles diversos para evitar el encasillamiento y destacó especialmente el rodaje de Damas de honor por la energía femenina que se vivía en el set y por la reacción inicial del público, al recordar la sorpresa que generó una comedia encabezada por mujeres y el entusiasmo que rodeó al proyecto.

Vida personal y dinámica familiar

Byrne reside en Brooklyn desde hace casi dos décadas, junto a su pareja Bobby Cannavale y sus hijos Rocco y Rafael. “Aquí me sigo sintiendo una extraterrestre”, confesó entre risas. Se define australiana de corazón, incluso en el entorno multicultural de Nueva York.

Relató su cotidianidad entre tareas escolares, actividades extraescolares y las demandas del cine. “Ahora mismo soy una… ¡esposa tradicional!”, ironizó. Se encarga de llevar y recoger a los niños, y de organizar la apretada agenda familiar. “Bobby tiene una energía y positividad implacables y yo voy a un ritmo mucho más lento”, señaló.

Residente en Brooklyn junto a su pareja Bobby Cannavale y sus hijos, Byrne relató cómo combina la vida familiar con las demandas del cine y su carrera artística (Captura de video: YouTube)

Conciliar lo familiar y lo creativo implica para Byrne un desafío y una fuente continua de satisfacción. Pequeños detalles, como preparar pan con un clásico untable australiano, mantienen vivo su humor y su vínculo con sus raíces.

Mirada sobre el estilo personal y creativo

La maternidad también dejó su huella en el estilo personal de Byrne. Aunque disfruta de la moda y asiste a desfiles, apuesta por la comodidad y la funcionalidad en su vida diaria.

“Mi marido es mucho más elegante que yo. En cambio, por mi parte puedo ser una auténtica desaliñada”, comentó riendo. Admitió que prefiere ropa práctica y sencilla para el día a día, reservando su creatividad para la alfombra roja.