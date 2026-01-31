La nueva era de Judeline: de las nominaciones a los Grammy Latinos a la conquista de escenarios internacionales

"CANIJO" fue una de las canciones que convirtió a Judeline en un símbolo de autenticidad y frescura dentro de la nueva generación musical (Judeline)

A los 22 años, Judeline se posiciona como una de las artistas emergentes más relevantes de la escena internacional. Su proceso de expansión profesional se encuentra marcado por el lanzamiento de su primer álbum, Bodhiria, las nominaciones a los Premios Grammy Latinos y una colaboración internacional con Nine Inch Nails para la banda sonora de Tron: Ares.

La cantante andaluza se prepara para presentarse en el Movistar Arena de Madrid en febrero de 2026, mientras difunde su nuevo EP, Verano Saudade, y profundiza en la búsqueda de nuevos lenguajes sonoros.

En diálogo con Rolling Stone, la artista comparte cómo vive este periodo, definido tanto por el crecimiento artístico como por las preguntas sobre el significado de la juventud.

Judeline transforma vivencias personales y emociones universales en música, explorando la búsqueda de identidad y el sentir juvenil desde una mirada honesta y contemporánea (Foto AP/Berenice Bautista)

Bodhiria y el salto internacional

El lanzamiento de Bodhiria en 2024 significó un giro decisivo en la carrera de Judeline. Este trabajo, de perfil experimental, le permitió obtener tres nominaciones a los Premios Grammy Latinos, incluida la categoría de Mejor Álbum de Música Alternativa, además de consolidar una base de seguidores en países como México, Argentina, Estados Unidos y España.

“Estoy viviendo cosas que nunca había experimentado, así que este periodo ha significado mucha reflexión sobre lo que significa ser joven”, afirmó la artista en diálogo con Rolling Stone.

La repercusión de Bodhiria, tanto en la crítica como en el público, generó nuevas oportunidades y una mayor exposición internacional.

"Zarcillos de plata" es un viaje sonoro donde la artista experimenta con la tradición andaluza, fusionando elementos electrónicos y guiños al folclore (Judeline)

En paralelo, la cantante andaluza presentó su EP Verano Saudade, editado en diciembre. Este material representa un giro creativo respecto a su álbum debut, apostando por un proceso más intuitivo. “Con este EP fuimos rápidos y directos y, si algo nos gustaba, lo hacíamos”, explicó Judeline en la entrevista.

Las cinco canciones del EP exploran la percepción de la juventud y el presente, temas recurrentes en su obra, que la artista identifica como esenciales tras recibir consejos sobre cómo transitar esta etapa vital.

El enfoque espontáneo de Verano Saudade permitió a Judeline experimentar con sonidos y estructuras alejadas de lo convencional, lo que refuerza su identidad como compositora inquieta y en permanente búsqueda.

"Verano Saudade" fue una colaboración que captura la nostalgia estival y la complicidad entre dos voces que redefinen el pop actual (Judeline)

Una colaboración inesperada con Nine Inch Nails

Uno de los hitos recientes en la carrera de Judeline fue su colaboración con Nine Inch Nails para la banda sonora de Tron: Ares. Este proyecto, de gran repercusión internacional, la llevó a interpretar el tema “Who Wants to Live Forever?”.

Si bien reconoce que no seguía de cerca a la banda, era consciente de su peso en el cine y la música electrónica y rock: “Conocía el respeto que el nombre de Nine Inch Nails genera, pero nunca había escuchado su trabajo en profundidad”, relató a Rolling Stone.

La experiencia le permitió trabajar junto a músicos de renombre: “Cuando escuchas la canción, es evidente el nivel de profesionalismo, y suena realmente hermoso”.

Además de su participación en este proyecto, Judeline mantiene una agenda repleta de presentaciones en escenarios de gran envergadura. La artista encara estos desafíos con entusiasmo y una actitud abierta a nuevos aprendizajes, demostrando su versatilidad y capacidad de adaptación.

El salto al panorama global de la mano de un referente del rock industrial, marcando un antes y un después en su trayectoria (@judeli.ne)

Juventud, raíces y nuevos horizontes creativos

Más allá de los éxitos recientes, Judeline dedica tiempo a reflexionar sobre la juventud y los aprendizajes que surgen en el camino. “Me gusta la sensación de estar en casa en mi cama, eso no lo cambio”, confesó con sinceridad.

Frente a la presión social por exprimir cada instante, asegura sentirse satisfecha con su recorrido y los logros alcanzados.

Esta visión le permite abordar su carrera con equilibrio, lejos de la urgencia y el vértigo que suelen caracterizar los inicios en la industria musical.

Judeline canaliza sus raíces y el impulso de la juventud en creaciones reconocidas por la industria, como lo demuestran sus nominaciones a los Premios Grammy Latinos (Latin Grammy 2025)

El interés por las músicas del mundo es otro de los motores creativos de Judeline. “Estoy experimentando con melodías y sonidos de diferentes culturas, con mucho respeto y admiración”, compartió en Rolling Stone. Su objetivo es estudiar tradiciones globales que amplíen su horizonte artístico y doten de mayor profundidad a su propuesta.

Así, la artista andaluza transita un momento de plenitud, recorriendo escenarios, compartiendo vivencias con personas que la inspiran y depositando su energía en proyectos que desafían los límites de su propio arte.

Con una voz fresca y una actitud inquieta, Judeline se consolida como una de las figuras más prometedoras de la música actual, capaz de fusionar tradición y vanguardia, mientras redefine lo que significa ser joven en el panorama cultural contemporáneo.