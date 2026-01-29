Orlando Bloom y John Rhys-Davies festejaron el 25 aniversario de El Señor de los Anillos con recuerdos nunca antes contados

El reencuentro entre Bloom y Rhys-Davies revive la emblemática relación entre Legolas y Gimli, destacando anécdotas detrás de cámaras

Orlando Bloom y John Rhys-Davies se reencontraron en una entrevista exclusiva con Empire para celebrar el 25º aniversario de El Señor de los Anillos. Compartieron recuerdos acerca de la relación entre el guerrero elfo Legolas y el enano Gimli, y resaltaron la química forjada durante la filmación junto a los momentos personales que marcaron su trabajo conjunto.

“Hay un momento espectacular en el que Legolas salta, dispara sus flechas, siembra muerte y destrucción, y finalmente aterriza de pie otra vez”, relató Rhys-Davies al describir una escena memorable. “Y Gimli le dice: ‘Eso todavía cuenta solo como uno’”. Ambos recordaron entre risas ese instante clave de la saga.

Bloom aportó otra anécdota: “Cuando te agarro de la barba, también. Es tan alegre y divertido”. El actor galés amplió la escena: “Estábamos frente a la pantalla verde, ¿verdad? Yo salté y me tambaleé. De forma gloriosa e instintiva, Orlando extendió su mano para estabilizarme. Él agarra la barba, y yo pensé: ‘Dios, si tiras de eso, estaremos aquí otras cuatro horas’”.

Orlando Bloom y John Rhys-Davies celebran el 25 aniversario de El Señor de los Anillos compartiendo recuerdos exclusivos sobre el rodaje en Nueva Zelanda (Instagram/@empiremagazine)

Para distender el momento, Rhys-Davies relató su reacción espontánea: “Le agarré la mano, lo miré fijamente y le dije: ‘No la barba’”. Al recordar aquella toma, Bloom añadió: “Divertidísimo”.

Los actores destacaron la camaradería que se forjó durante los largos meses de rodaje en Nueva Zelanda, donde el aislamiento y la dedicación al proyecto permitieron que el elenco se convirtiera en una familia unida, compartiendo no solo trabajo sino también vivencias personales.

Reliquias del set y objetos extraviados

La conversación con Empire abordó el destino de los objetos de utilería más importantes para los actores. “Por supuesto”, afirmó Bloom sobre haber conservado recuerdos del rodaje. “Mi arco principal, que usé todo el tiempo, se rompió el último día de filmación”. Rhys-Davies valoró el significado de ese gesto, considerándolo “muy significativo”.

Bloom narra la emotiva despedida en el set y cómo conservar el arco de Legolas simboliza el cierre de una etapa crucial en su vida (New Line Cinema)

Bloom profundizó en la carga emocional de aquel episodio: “Me emocioné mucho. Al final del haka —el equipo de especialistas me dedicó un haka increíble el último día, y yo lloraba como un niño— me dieron mi segundo arco. Los tengo guardados”.

Rhys-Davies prefirió mantener en secreto el paradero de otro objeto único: “No te voy a decir dónde está el hacha, o vendrán a buscarme. El casco original de Gimli desapareció; tuve que comprar otro para usarlo en entrevistas ocasionales”.

Ambos actores coincidieron en que, más allá del valor material de las piezas, los objetos del set representan vivencias irrepetibles y el esfuerzo colectivo de un equipo que marcó sus vidas. El vínculo con esos recuerdos se mantiene vigente, alimentado por la constante admiración de los fanáticos y el legado cultural de la saga.

Símbolos, política y legado de la saga

John Rhys-Davies mantiene en secreto el paradero del hacha de Gimli y relata la misteriosa desaparición del casco original del personaje

La entrevista se extendió hacia el simbolismo de la utilería y su conexión con la actualidad política. “Me gustaría que Wētā me hiciera una réplica del hacha”, expresó Rhys-Davies, antes de preguntar a Bloom por su encuentro con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. “Fuiste a reunirte con Zelenski, ¿verdad, en Ucrania?” “Sí, conocí a Zelenski”, confirmó Bloom a Empire.

Rhys-Davies compartió un deseo no concretado: “Me gustaría darle el hacha de Gimli a Zelenski”. Bloom puntualizó que ese gesto simbólico no pudo materializarse: “No se le permite aceptar esas cosas, en realidad. Iba a hacer algo similar. Es una cuestión política. Pero es un pensamiento bonito”.

Al finalizar la charla con Empire, Bloom reflexionó sobre la profundidad del relato y los valores presentes en la saga.

El legado de El Señor de los Anillos se mantiene vigente, transmitiendo mensajes de esperanza y rechazo al conflicto armado que inspiran a nuevas generaciones

Tanto el rodaje como el paso de los años confirmaron para los actores que la historia de El Señor de los Anillos transmite un mensaje que rechaza el conflicto armado y apuesta por la esperanza.

Para ambos intérpretes, la vigencia de estos principios continúa inspirando a nuevas generaciones, reafirmando el impacto emocional y cultural de la obra de Tolkien.