Dave Mustaine reveló por qué fue su última pelea con James Hetfield y aclaró que no volvieron a hablar

Dave Mustaine reveló que la discusión final con James Hetfield giró en torno al reparto de créditos y regalías de la maqueta 'No Life 'Til Leather' (YouTube/Zafiel Sama)

El líder de Megadeth, Dave Mustaine, expuso recientemente la razón detrás de la última discusión que mantuvo con James Hetfield, guitarrista de Metallica. El incidente ocurrió durante una conversación sobre los derechos de autor de la maqueta ‘No Life ‘Til Leather’, grabada en 1982. El diálogo terminó abruptamente y, desde entonces, ambos músicos no volvieron a hablar. El hecho se conoció el 29 de enero de 2026 y tiene como escenario la prolongada disputa por la autoría de varias canciones emblemáticas del heavy metal.

La conversación entre Mustaine y Hetfield giró en torno a la publicación oficial de la maqueta ‘No Life ‘Til Leather’, una grabación histórica para ambos músicos. Hetfield contactó a Mustaine para discutir la posibilidad de lanzar el disco y resolver cuestiones relacionadas con los derechos de autor. La charla rápidamente tomó un tono tenso, lo que llevó al distanciamiento definitivo entre los excompañeros.

De acuerdo con declaraciones de Dave Mustaine en una entrevista reciente, difundida por Rock FM, la disputa se originó en el reparto de créditos y regalías correspondientes a canciones en las que él asegura haber tenido una participación determinante.

El conflicto entre Mustaine y Hetfield se centró en los derechos de autor de canciones emblemáticas de Metallica grabadas en 1982 @Metallica / Instagram

Mustaine sostuvo que el conflicto con Hetfield y Lars Ulrich, baterista de Metallica, se centra en la asignación de porcentajes por la autoría de temas fundamentales para la banda. Según el músico, la decisión de sus antiguos compañeros de repartir créditos de manera desigual fue el detonante del desencuentro.

El conflicto por los derechos de autor

El problema surgió cuando Metallica propuso reeditar ‘No Life ‘Til Leather’ en diferentes formatos, incluyendo CD, vinilo y una edición para coleccionistas. Según Mustaine, él compuso toda la música de canciones como ‘Phantom Lord’, ‘Metal Militia’, ‘Jump In The Fire’ y ‘The Mechanix’, además de escribir las letras de las dos últimas.

“Si yo compuse la música y James escribió las letras, entonces el mérito es 50% mío y 50% de James”, afirmó Mustaine. Sin embargo, el músico señaló que Lars Ulrich recibió un porcentaje de autoría en temas en los que no participó como compositor.

La disputa por la publicación oficial de 'No Life 'Til Leather' marcó el distanciamiento definitivo entre los líderes de Megadeth y Metallica Crédito: @metallica

De acuerdo con el testimonio de Dave Mustaine, esta situación le impidió continuar cualquier colaboración futura con Metallica. El líder de Megadeth expresó su malestar por lo que considera una injusticia: “Tenés más dinero que Dios, ¿por qué tenés que quitarme el mío?”. Estas palabras reflejan la magnitud del conflicto y la imposibilidad de llegar a un acuerdo.

La maqueta No Life ‘Til Leather se lanzó en 2015 como casete de edición limitada para el Record Store Day. Según precisó Rock FM, Metallica prometió entonces la publicación de versiones ampliadas, pero hasta el momento no han salido a la venta de forma oficial. La grabación original contó con la participación de Lars Ulrich, James Hetfield, Ron McGovney y Dave Mustaine.

Dave Mustaine afirmó haber compuesto música y letras de varias canciones de la maqueta, pero denunció un reparto desigual de créditos (Captura de video: YouTube/ Megadeth)

Una conversación sin reconciliación

En el relato de Mustaine, Hetfield lo llamó para intentar aclarar los derechos de autor y avanzar en la publicación del disco. Sin embargo, ambos mantuvieron versiones diferentes sobre los hechos ocurridos en 1982. Mustaine recordó que ofreció su perspectiva, pero Hetfield rechazó su relato. La discrepancia provocó que la conversación finalizara de manera abrupta y, desde entonces, no han retomado el contacto.

Según Dave Mustaine, la falta de acuerdo y la tensión acumulada durante años hicieron imposible una reconciliación. El músico afirmó que la distancia entre ambas partes se mantiene y la maqueta permanece inédita en su versión definitiva. La disputa por los créditos y las regalías continúa afectando la relación personal y profesional entre los miembros originales de Metallica y Mustaine.

La reedición de 'No Life 'Til Leather', prometida en varios formatos, sigue pendiente por las diferencias entre Metallica y Mustaine Crédito: @metallica

El conflicto por los derechos de autor y la autoría de las canciones de ‘No Life ‘Til Leather’ ilustra cómo las diferencias creativas y económicas pueden quebrar vínculos en la industria musical. La imposibilidad de alcanzar un consenso dejó a los seguidores de ambas bandas sin la esperada reedición oficial de una pieza clave en la historia del heavy metal.

Impacto en la escena del heavy metal

La rivalidad entre Dave Mustaine y Metallica se remonta a los primeros años de ambas bandas. Mustaine dejó Metallica en 1983 y fundó Megadeth, grupo que también alcanzó reconocimiento internacional. Desde entonces, los cruces entre los músicos fueron frecuentes y alimentaron el interés de los fanáticos.

Según medios especializados, el caso de No Life ‘Til Leather se convirtió en un símbolo de los desafíos que enfrentan los artistas para proteger su legado. La historia demuestra que los desacuerdos por la propiedad intelectual pueden prolongarse durante décadas y afectar tanto la carrera artística como las relaciones personales.

El caso refleja cómo los desacuerdos sobre propiedad intelectual pueden afectar las relaciones personales y profesionales en el heavy metal Foto: Facebook/Metallica

Hasta la fecha, la reedición oficial de la maqueta sigue pendiente y el futuro de este material permanece incierto. La postura de Mustaine y la respuesta de Metallica definirán si la grabación finalmente verá la luz. Mientras tanto, el episodio agrega un nuevo capítulo a la larga historia de desencuentros entre dos de los nombres más importantes del heavy metal.

Dave Mustaine y James Hetfield protagonizan uno de los conflictos más recordados del género. La disputa por los créditos de una maqueta histórica y la falta de entendimiento marcaron para siempre la relación entre ambos músicos. El caso de No Life ‘Til Leather evidencia la complejidad de los acuerdos en la industria musical y deja abierta la posibilidad de nuevas tensiones en el futuro.