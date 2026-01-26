Primer vistazo de Yoshi en nuevo tráiler de “Super Mario Galaxy: la película”

"Super Mario Galaxy: la película", la segunda película de la saga animada, llegará a los cines el 1 de abril de 2026 Crédito: Illumination/Universal Pictures

El tráiler de Super Mario Galaxy: la película (The Super Mario Galaxy Movie) presentó por primera vez a Yoshi en el universo cinematográfico de la saga.

La llegada del dinosaurio verde, uno de los personajes más populares del mundo Mario, se anticipó en la escena poscréditos de Super Mario Bros. La película, cuando apareció su característico huevo con lunares agrietándose.

El nuevo avance confirmó que Yoshi tendrá una participación relevante en la secuela, sumándose al equipo principal durante el viaje por el espacio.

Mario y Luigi encontraron a Yoshi en una cueva oculta mientras exploraban distintas galaxias.

Esta aparición respondió a las expectativas de los seguidores y amplió el grupo de protagonistas con un personaje que debutó en 1990 en el videojuego Super Mario World para Super Nintendo.

El tráiler de "Super Mario Galaxy: la película" presentó a Yoshi en el universo cinematográfico de Mario por primera vez (Illumination)

Yoshi aportó distintas habilidades y formas de juego desde su ingreso, y su primer título propio, Super Mario World 2: Yoshi’s Island, amplió su rol en el universo Nintendo.

En el adelanto, Yoshi colaboró con Toad para proteger a las versiones infantiles de Mario y Luigi ante amenazas desconocidas.

También se lo vio utilizando un Super Scope 6, en un guiño a los accesorios de la Super Nintendo.

Otras escenas incluyeron a Mario y Princesa Peach esquivando trampas en el castillo de Bowser, mientras Luigi usaba su traje de rana, reuniendo referencias al material original.

El guion de la película, aún sin una sinopsis oficial por parte de Illumination y Nintendo, tomó como inspiración el videojuego Super Mario Galaxy de 2007.

El avance confirmó que Yoshi tendrá un rol relevante en la secuela junto al equipo principal durante el viaje espacial (Illumination)

En ese título, los jugadores acompañan a Mario en una travesía por distintos planetas para rescatar a Princesa Peach de Bowser, enfrentando desafíos espaciales y nuevos enemigos.

El avance mostró también a Bowser Jr. y Princesa Rosalina, personajes que se suman a la saga cinematográfica con las voces de Benny Safdie y Brie Larson.

El elenco principal volvió a reunir a Chris Pratt como Mario, Charlie Day como Luigi, Anya Taylor-Joy como Princesa Peach, Jack Black como Bowser, Keegan-Michael Key como Toad y Kevin Michael Richardson como Kamek.

La dirección quedó a cargo de Aaron Horvath y Michael Jelenic, y el guion lleva la firma de Matthew Fogel.

Los estudios afirmaron que el objetivo fue “ampliar el mundo de Mario” y presentar una historia “brillante y divertida” para quienes jugaron los videojuegos y para el público más joven.

La película se inspira en el videojuego "Super Mario Galaxy" de 2007, con referencias directas y desafíos por planetas para rescatar a la Princesa Peach (Illumination)

Illumination y Nintendo confirmaron que la fecha de estreno mundial de Super Mario Galaxy: la película será el 1 de abril de 2026, adelantando la programación inicial.

En Japón, la película se exhibirá el 24 de abril y durante ese mes llegará a otros mercados internacionales.

La primera entrega, Super Mario Bros. La película, superó los USD 1.300 millones en recaudación global y quedó como la tercera película animada más taquillera.

El entusiasmo entre el público creció después de los comentarios de Jack Black, quien puso voz a Bowser. “Hay montones de guiños ocultos”, comentó en declaraciones para GamesRadar+. Y para quienes aman este universo, “será muy satisfactorio ver cómo se adaptó al cine.”

El actor no reveló detalles de la historia, pero mostró entusiasmo por una continuación que retoma elementos reconocidos por quienes siguen la franquicia.

El equipo creativo repite a Chris Pratt como Mario, Charlie Day como Luigi y Anya Taylor-Joy como Princesa Peach, bajo dirección de Aaron Horvath y Michael Jelenic (Illumination)

La saga cinematográfica, que comenzó con dos plomeros italianos transportados de Brooklyn al Reino Champiñón, se expandió a una escala galáctica con nuevos planetas, aliados y enemigos.

El avance incluyó escenas de acción, desafíos espaciales y el regreso de la música compuesta por Brian Tyler, quien participó en la primera película.

Con el estreno previsto para la próxima primavera, Super Mario Galaxy: la película se perfila como uno de los grandes lanzamientos del cine animado en 2026.