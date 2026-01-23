Entretenimiento

“Hollywood te arruina moralmente”: la dura confesión de Antonio Banderas sobre fama, presión y deshumanización

El actor repasó su experiencia en la industria estadounidense, habló de la pérdida de intimidad y explicó cómo ese recorrido lo llevó a replantear su carrera y sus prioridades personales

Antonio Banderas reveló cómo la exposición en Hollywood afectó su salud mental y su percepción sobre la fama (YouTube: Ac2ality)

Antonio Banderas, actor, director y productor español de proyección internacional, compartió en una entrevista con el canal y pódcast Ac2ality cómo su experiencia en Hollywood transformó tanto su vida personal como su percepción de la fama.

El artista relató que la popularidad inicial resultó positiva, aunque más adelante la presión y la exposición se convirtieron en una auténtica “tortura china”.

Explicó que la industria del cine estadounidense es “muy difícil” y recordó: “Me acuerdo de pensar: Pues me voy a vengar haciendo mucho dinero. Si de esto va, a por ello. Me importaba una mierda todo”. Reconoció que, en la etapa más exitosa de su carrera, experimentó despersonalización e indiferencia.

Diferencias culturales y el valor de la intimidad

El actor español denunció que el ambiente competitivo de Hollywood le generó despersonalización y afectó su bienestar emocional (Europa Press)

El actor señaló diferencias entre la mentalidad en Estados Unidos y en España respecto al éxito. Según expresó, “el éxito es algo más llevadero en Estados Unidos, que en España se pasó de ser ciudadanos a ser sospechosos”.

Criticó el impacto de algunos medios y programas de televisión españoles, y lamentó la confusión entre el valor artístico y la fama: “El problema de la fama puede estar en que tú pienses que te pasó porque tú eres especial. Porque para mí el éxito es hacer lo que quieres hacer como quieres hacerlo”.

Banderas detalló que la presión y la falta de privacidad alteraron tanto su comportamiento como su espontaneidad.

Banderas explicó que la presión mediática y la pérdida de privacidad influyeron negativamente en su espontaneidad y su comportamiento diario (José Oliva/Europa Press)

“Empiezas a darte cuenta de que pierdes tu intimidad, de que se te juzga de otra manera, de que cualquier cosa que dices tiene un peso extraordinario y, entonces, empiezas a comportarte de otra manera. Ya se pierde un poco la naturalidad”. Insistió en que el gran reto, con el tiempo, es recuperarla y hacer y decir las cosas que crees que debes decir.

Consecuencias personales y redefinición de prioridades

Sobre los efectos personales de su paso por Hollywood, el actor reconoció el coste de esa etapa en su salud y su estado de ánimo. Explicó que el ambiente competitivo y la búsqueda constante de éxito pueden pasar factura y subrayó: “Hollywood te arruina moralmente”.

Ac2ality recogió su testimonio sobre el precio que pagó: “Era muy difícil el mundo en el que yo estaba metido, era increíblemente competitivo. Hollywood es... Es muy difícil. Y entonces terminas arruinándote moralmente”.

Según Antonio Banderas, el éxito en Hollywood puede conllevar un alto precio moral y una peligrosa indiferencia personal (YouTube: Ac2ality)

Tras un periodo de exceso de trabajo después de su divorcio, Banderas indicó: “Me refugié en esa idea y me refugié en el trabajo. Entonces hice siete películas seguidas. Seguidas sin descanso, sin irme a casa. Iba de hotel en hotel, de avión en avión, sin parar, sin parar”.

Admitió que ese ritmo extremo impactó en su salud: “Cuando haces eso, cuando te metes en esa cueva, al final te llevas un bofetón. Y a mí me lo dio muy bien dado la vida, porque me podía haber matado, me podían haber no dado oportunidad. Hay gente que se muere. Yo tuve suerte para poder reaccionar”.

Después de recuperarse de un infarto, el artista redefinió sus prioridades vitales. Explicó ante Ac2ality que ya no persigue la rentabilidad económica, sino el desarrollo de proyectos culturales auténticos.

El artista malagueño compara la forma en que se vive el éxito en Estados Unidos y en España, destacando los riesgos de la exposición pública (ARSENIO ZURITA/EUROPA PRESS)

“Lo que vamos buscando no es una rentabilidad económica. Estamos buscando lo que hemos conseguido en seis años. El Teatro de los Ojos es conocido en todo el país y ofrece unos espectáculos con una calidad top que ya no se hacen”. Enfatizó que el teatro es su “proyecto de vida”. Añadió: “Ni Hollywood ni nada, es el proyecto de mi vida”.

Reflexiones sobre el éxito y el legado personal

Al reflexionar sobre la profesión, Banderas diferenció entre fama y vocación. Defendió que el verdadero éxito reside en la fidelidad a uno mismo y en la posibilidad de realizar lo que se desea. Cuando le preguntaron qué consejo se daría a sí mismo de joven, respondió: “No cambies nada. Haz exactamente las mismas cosas que hiciste cuando tenías 20 años”.

En otro pasaje de la conversación, el intérprete se alejó de la obsesión por acumular bienes materiales y destacó la importancia de dejar un legado con sentido: “La gente vive como si no se fueran a morir. Coleccionan cosas que no se pueden llevar, como los egipcios que se metían en la pirámide. Eso no va a pasar”.

Antonio Banderas aconsejó a las nuevas generaciones priorizar la autenticidad y el legado personal, alejándose de la obsesión por la fama y los bienes materiales (REUTERS/Chris J Ratcliffe)

Finalmente, Banderas subrayó que el momento crucial de su vida fue tomar conciencia del rumbo que llevaba. Tras ese impacto, optó por priorizar su salud, su bienestar y la creación de proyectos genuinos, apartándose de la dinámica autodestructiva que vivió en el pasado.

