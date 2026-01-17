Timothy Busfield bajo la lupa: cronología de las denuncias por abuso y acoso sexual

Timothy Busfield tiene un historial de denuncias por agresión sexual (Reuters)

Timothy Busfield tienen una extensa carrera en televisión y cine. Se hizo ampliamente conocido por su papel como Elliot Weston en la serie dramática Thirtysomething en los años 80, por el cual ganó un Premio Emmy en 1991 como Mejor Actor de Reparto.

Asimismo, participó en varios proyectos memorables como The West Wing y Field of Dreams. Tras convertirse en director, su historial incluye haber dirigido más de 140 episodios de televisión en series como This Is Us, The Fosters, Without a trace, Studio 60 on the Sunset Strip y Law & Order: SVU

Sin embargo, el martes 13 de enero el actor se entregó voluntariamente a las autoridades y permanece detenido en una cárcel de Nuevo México mientras enfrenta cargos por presunto abuso infantil a dos hermanos gemelos de 11 años.

El caso actual, vinculado a su trabajo en la serie televisiva The Cleaning Lady, filmada a comienzos de la década de 2020, ha generado atención pública y mediática debido a la mención de acusaciones anteriores que se remontan a distintas etapas de su trayectoria profesional.

Aunque no todas derivaron en procesos penales, estos antecedentes han sido citados en documentos judiciales y reportes periodísticos como parte del contexto del caso en curso.

Las autoridades han citado algunas de las denuncias anteriores de Timothy Busfield (Reuters)

Las autoridades señalaron la existencia de al menos tres acusaciones previas de conducta sexual inapropiada que fueron mencionadas en medios de comunicación o documentos judiciales en distintos momentos de las últimas décadas. A continuación, se expone un resumen cronológico de los incidentes referidos.

1994: demanda durante el rodaje de “Little Big League”

El antecedente más antiguo mencionado se remonta a 1994, durante el rodaje de la película Little Big League. En ese año, una joven de 17 años que trabajaba como extra presentó una demanda civil en la que acusó a Busfield de haberle servido alcohol, manosearla, agredirla e intentar abusar sexualmente dentro de una caravana.

El actor respondió con una contrademanda en la que alegó que la joven y sus abogados intentaban extorsionarlo. El litigio concluyó con un acuerdo privado entre las partes, cuyos términos no se hicieron públicos.

Posteriormente, el artista presentó una demanda por difamación contra el bufete que representaba a la joven, alegando que ”un grupo de abogados sin escrúpulos que han dado la espalda a su juramento solemne de hacer cumplir la ley y han cometido una amplia gama de actos delictivos, desde extorsión hasta solicitud de perjurio y amenazas a testigos, contra un actor muy conocido y respetado"

Un juez desestimó esa demanda y ordenó al director pagar 150 mil dólares al despacho legal.

Timothy Busfield intentó contrademandar, pero el juez falló en su conta (Crédito: TheImageDirect.com)

Sin embargo, en ese mismo año, el medio Star Tribune informó que antes de que se resolviera la demanda de la joven de 17 años, “varias mujeres presentaron declaraciones juradas legales sobre encuentros inusuales e inapropiados que tuvieron con Busfield en varios bares de la ciudad”.

2001: acusación durante audiciones en el Teatro B Street

Durante la audiencia por el caso de los hermanos gemelos, salió a la luz un señalamiento que está vinculado al Teatro B Street, una organización sin fines de lucro fundada por Busfield en Sacramento.

Según el testimonio de un padre identificado como Colin Swift, en 2001 su hija habría sido abusada sexualmente por Busfield cuando tenía 16 años y se encontraba audicionando en el teatro.

El padre declaró que el actor la besó, le introdujo las manos bajo los pantalones y le tocó las partes íntimas. Los documentos judiciales indican que el padre alegó que el actor “le rogó a la familia que no se presentara ante la policía” y aceptó ir a terapia.

El Teatro B Street confirmó posteriormente que tenía conocimiento de un informe relacionado con un incidente ocurrido hace aproximadamente 25 años y que se llevó a cabo una investigación interna. El actor dejó de desempeñar funciones en la organización en 2001.

La dirección del teatro no detalló las conclusiones de la investigación y se negó a hacer comentarios adicionales.

Timothy Busfield habría besado a una menor mientras estaba al frente del Teatro B Street (Reuters)

Sin embargo, el abogado de Timothy Busfield declaró a la BBC que el actor niega todas las acusaciones y “sostiene que son completamente falsas”.

Al ser cuestionado sobre esta acusación adicional que salió a la luz, Larry Stein afirmó que el artista se había ofrecido voluntariamente a someterse a una prueba de polígrafo y la había aprobado. El abogado no proporcionó más detalles sobre la prueba.

2012: denuncia por un incidente en un cine de Los Ángeles

En 2012, TMZ informó que una mujer de 28 años acusó a Busfield de haberla tocado de manera inapropiada durante una función de cine en Los Ángeles. Según los reportes difundidos entonces, ambos estaban en una cita romántica y comenzaron a besarse durante la proyección.

La mujer afirmó que, posteriormente, Busfield le introdujo las manos bajo la ropa y le tocó los senos y los genitales. La denunciante salió del cine de inmediato y presentó una denuncia policial al día siguiente del presunto incidente.

La fiscalía evaluó el caso y decidió no presentar cargos penales, señalando la falta de pruebas suficientes para sustentar una acusación.

El episodio fue cubierto por medios de comunicación en su momento y más tarde fue mencionado como antecedente en documentos judiciales relacionados con el caso actual en Nuevo México.

Timothy Busfield supuestamente agredió a una mujer de 28 años mientras estaban en una cita romántica (Reuters)

Lo que se sabe del caso en el set de “The Cleaning Lady”

Las acusaciones se remontan a 2022, cuando Timothy Busfield trabajaba como director en la serie The Cleaning Lady, rodada en Nuevo México. Según la denuncia penal, dos niños actores —que en ese momento tenían 7 y 8 años— habrían sido víctimas de abuso sexual durante el rodaje.

La investigación contra Busfield se inició en noviembre de 2024, luego de que un médico del Hospital de la Universidad de Nuevo México (UNMH) alertara a las autoridades sobre un posible caso de abuso sexual infantil.

Los padres afirmaron que, tras consultar con un abogado, llevaron a los menores a la UNMH, donde profesionales de la salud sugirieron que los niños “habían sido objeto de grooming (acoso sexual a menores de edad)”.

No obstante, el caso no avanzó en ese momento debido a que, según las autoridades, no cumplía con los criterios necesarios para su aceptación formal. Más adelante, en octubre de 2025, la madre de los menores presentó un reporte policial y notificó al Servicio de Protección Infantil.

En ese informe, aseguró que ambos hijos revelaron haber sufrido abuso sexual por parte del también actor “desde aproximadamente noviembre de 2022 hasta la primavera de 2024”.

La defensa de Busfield sostiene que las acusaciones carecen de sustento. Su abogado civil, Larry Stein, declaró a TMZ que considera que existe un “factor de venganza” detrás del caso.

El abogado de Timothy Busfield aseguró que la demanda en su contra es una venganza (Instagram/Melissa Gilbert)

Stein citó el contenido de la denuncia criminal, en la que se menciona el testimonio de una actriz del set que asegura que la madre de los niños habría manifestado su intención de vengarse después de que sus hijos fueran retirados del elenco para la temporada final de la serie.

Además, Larry Stein afirmó que Warner Bros., estudio vinculado a la producción, ordenó una investigación independiente llevada a cabo por un despacho de abogados externo.

Durante una entrevista con la policía, Busfield negó las acusaciones y sostuvo que la madre de los niños podría tener motivos personales relacionados con la decisión de que los menores no participaran en la última temporada de la serie.

En febrero, Warner Bros. Television inició una investigación interna tras recibir una denuncia anónima a través de la línea directa de un sindicato de actores. Esa denuncia alegaba que Busfield había besado a otro niño, de seis años, mientras le cortaban el cabello en el set.

Según consta en documentos judiciales, la investigación no incluyó entrevistas a testigos clave. La investigadora a cargo concluyó que no se hallaron pruebas que corroboraran una conducta inapropiada ni indicios de que Busfield hubiera estado a solas con los gemelos durante el rodaje.

Timothy Busfield actualmente permanece detenido (New Mexico Superior Court)

Durante una conferencia de prensa el jueves 15 de enero, el fiscal de distrito del condado de Bernalillo, Sam Bregman, dijo que Busfield hizo una comparecencia inicial ante el tribunal el miércoles y un juez ordenó que permaneciera bajo custodia.

El caso ahora está siendo transferido al tribunal de distrito y se fijó una audiencia para el 20 de enero para determinar si el actor debe ser liberado bajo fianza en espera de juicio.