Modelo de OnlyFans lo deja todo y se une a la comunidad Amish en busca de una nueva vida

Suddenly Amish sigue a seis personas que abandonan la tecnología y los lujos para probar la vida Amish.(Captura de video: TLC)

Kendra Bates, una exbailarina y creadora de contenido para adultos, es una de las protagonistas de Suddenly Amish, el nuevo reality show de TLC que sigue a seis personas no Amish —conocidas como English— que abandonan su vida moderna para integrarse, al menos temporalmente, en una estricta comunidad Amish de Lancaster, Pensilvania.

Su historia, que incluye un drástico giro, se hizo pública en el estreno del programa, el martes 13 de enero.

Según contó Bates en una entrevista exclusiva con PEOPLE, su decisión de dejar atrás su carrera como bailarina y modelo de OnlyFans estuvo directamente relacionada con su fe cristiana y con una sensación creciente de desconexión entre los trabajos que tenía en Los Ángeles y sus valores personales.

“No necesariamente me alineo más con ser bailarina. Realmente tengo que ser muy selectiva con qué trabajos me siento moralmente cómoda haciendo, y eso es ninguno”, confesó.

Bates contó que su carrera como bailarina dejó de alinearse con sus valores cristianos tras su bautismo.(Instagram, Kendra Bates)

Cuando apareció la oportunidad de participar en Suddenly Amish, lo vio como una salida: “Cuando esta oportunidad llegó a mí, pensé: ‘Este podría ser el escape que estaba buscando’”, dijo al medio.

En el primer episodio del programa, Bates, de 33 años, admitió conmovida que se arrepiente de su breve incursión en OnlyFans. “Publiqué ahí en mi punto más bajo”, dijo entre lágrimas durante su confesionario televisivo. Además, indicó que su participación en la plataforma estuvo vinculada a una profunda falta de amor propio. Reconoció que todavía “lucha por perdonarse” por esa etapa de su vida.

De acuerdo con PEOPLE, Bates dio un paso firme hacia la fe cristiana poco más de un año antes del estreno del programa, momento en el que empezó a sentir que su trabajo ya no encajaba con sus convicciones religiosas.

La exmodelo también fue crítica con el estilo de vida en Los Ángeles, ciudad en la que vivió durante nueve años. “Todo el mundo está en modo ‘yo, yo, yo: ¿qué puedes hacer por mí?’ Y eso me molesta muchísimo”, aseguró. “No estoy feliz actualmente en este punto de mi vida”, agregó sobre su decisión de buscar un cambio radical.

Para Kendra Bates, unirse a una comunidad Amish representó una forma de poner a prueba su fe (Captura de video: TLC)

Aunque su elección puede parecer extrema, Bates no llegó completamente ajena a la cultura Amish. Según relató a PEOPLE, su familia formó parte de la comunidad menonita apenas unas generaciones atrás, un grupo cristiano con creencias y prácticas que se superponen en gran medida con las Amish, aunque con una relación más flexible con la modernidad.

“Para mí, esta experiencia fue… una forma de ver lo que mi familia hacía en esas generaciones”, explicó.

Asimismo, durante sus años de estudiante universitaria, tuvo otro contacto con jóvenes Amish en una fiesta organizada en el marco del Rumspringa, el período en el que los jóvenes pueden experimentar la vida fuera de las normas estrictas antes de decidir si se bautizan y permanecen en la comunidad.

En ese contexto conoció a un hombre del que se enamoró y con quien llegó a considerar la posibilidad de convertirse al Amishismo. Finalmente, Bates optó por seguir su carrera en la danza y mudarse a Los Ángeles.

El programa se desarrolla en Lancaster, uno de los principales centros de la comunidad Amish en Estados Unidos.(Captura de video: TLC)

De qué trata Suddenly Amish

Suddenly Amish es la incursión de TLC a un universo que ha demostrado ser altamente atractivo para la audiencia. De acuerdo con Forbes, el interés por la vida Amish en cine y televisión se remonta a décadas atrás y se sostiene en el contraste entre la simplicidad de esta comunidad y la complejidad del mundo moderno.

La nueva serie sigue a seis personas que, por motivos personales y espirituales, buscan una transformación profunda al integrarse en una comunidad Amish liderada por el obispo Vernon.

“En el mundo Amish, nos abstenemos de la electricidad. Nos abstenemos de los autos. No usamos maquillaje ni joyas. Trabajamos los campos. Vamos a la iglesia”, explican los anfitriones en el tráiler oficial.

Además de Bates, el programa presenta a Judah, un rapero de 22 años de Missouri que ama el lujo pero busca un sentido auténtico de pertenencia; Matt, un padre divorciado de Texas que anhela un reinicio espiritual; Aaron, un hijo de pastor que se siente atraído por la devoción Amish pero que requiere tecnología por una discapacidad auditiva.

El obispo Vernon abrió la comunidad a los participantes con la esperanza de repoblar la iglesia.(Captura de video: TLC)

También participa Esmeralda, una joven de Texas que sueña con la estabilidad de una familia tradicional; y Billie Jo, una neoyorquina de 44 años que lleva décadas fascinada con la cultura Amish.

El programa se emite en los Estados Unidos vía TLC.