El exabogado de Nick Reiner desata polémica: “No me interesa si mis clientes son culpables”

La salud mental de Nick Reiner y el tratamiento psiquiátrico previo han sido claves en la investigación por la muerte de sus padres (Instagram/@michelereiner)

El exabogado defensor de Nick Reiner, Alan Jackson, sorprendió al afirmar en una entrevista que no le interesa realmente la culpabilidad de sus clientes.

Según relató en el pódcast de Kelly Ripa, “lo indefendible nunca sale a relucir” si el gobierno no cumple de manera impecable con sus funciones.

Las declaraciones adquieren relevancia mientras el caso Reiner acapara la atención pública por los detalles surgidos sobre su salud mental y los hechos previos a la muerte de sus padres.

Durante la conversación, Jackson mencionó su decisión de apartarse del caso de Nick Reiner después de la primera audiencia judicial.

El abogado sostuvo que hay aspectos que no puede hacer públicos por respeto a la confidencialidad profesional.

Alan Jackson, ex abogado de Reiner, afirmó que la culpabilidad de sus clientes no es su principal preocupación en casos de defensa penal (REUTERS/Daniel Cole)

“Siempre estamos comprometidos con los mejores intereses de Nick”, aseguró, y añadió que confía en que la oficina del defensor público le brindará la defensa más robusta posible.

La causa ha impulsado discusiones sobre los límites de la defensa penal y las responsabilidades de los abogados en situaciones controvertidas.

Cuando Kelly Ripa le preguntó cómo enfrenta casos que la sociedad podría considerar imposibles de defender, Jackson explicó que hay muy poco en la ley que, a su juicio, resulte indefendible.

No concibe su labor como la simple defensa de una persona, sino como la protección de los principios constitucionales y del sistema judicial.

Para él, la tarea de los defensores consiste en salvaguardar la estructura sobre la que se funda el derecho a la libertad en Estados Unidos.

Jackson defendió la importancia de asegurar que el gobierno respete los procedimientos legales y los derechos constitucionales del acusado (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Jackson expuso que la privación de la libertad es una de las acciones más severas del Estado y solo debe ejecutarse en circunstancias absolutamente justificadas.

Insistió en que no le inquieta la posible culpabilidad de sus clientes y repitió: “No me importa realmente”.

Su interés central, explicó, es garantizar que el gobierno cumpla a la perfección los procedimientos legales.

En su opinión, la palabra “indefendible” pierde sentido si la fiscalía no logra probar de manera irrefutable la responsabilidad penal.

El abogado abordó también la influencia de la salud mental en los procesos penales.

El cambio en la medicación tras el diagnóstico de esquizofrenia en 2020 fue señalado como desencadenante de comportamientos erráticos en Nick Reiner (REUTERS/Mona Edwards)

Si bien evitó referirse de modo directo al caso Reiner, sostuvo que las enfermedades mentales pueden impedir que una persona comprenda sus actos o forme una intención delictiva.

Explicó que el sistema judicial contempla la posibilidad de una defensa basada en incapacidad, reservada a quienes, debido a una afección psiquiátrica, no pueden captar la naturaleza de sus acciones ni actuar con conciencia de sus consecuencias.

El trasfondo del caso Nick Reiner muestra la presencia de factores médicos y familiares que habrían influido en los hechos.

Según información recogida por Page Six y expuesta en el documental The Reiner Murders: What Really Happened, el joven experimentó un aumento de peso considerable tras ser diagnosticado con esquizofrenia en 2020.

Su tratamiento incluyó medicación que provocó este efecto secundario, y Nick manifestó su descontento ante los médicos.

El documental "The Reiner Murders: What Really Happened" reveló detalles sobre el estado psicológico y el entorno familiar de Nick Reiner (Instagram/@michelereiner)

La respuesta fue un cambio de fármacos, una decisión que, según diversas fuentes, derivó en un comportamiento aún más errático y peligroso.

Los especialistas que seguían su caso en Los Ángeles observaron que el estado mental de Nick se volvió “alarmante” durante el mes previo al crimen.

Aunque estaba bajo supervisión psiquiátrica y había pasado por un centro de rehabilitación, los médicos optaron por no internarlo temporalmente para estabilizarlo.

Las fuentes citadas por el documental señalan que los padres, Rob Reiner y Michele Singer Reiner, conocían los cambios y la gravedad de la situación, aunque no supieron cómo proceder. El desenlace fue trágico.

Fuentes judiciales confirmaron que Nick Reiner enfrenta cargos por el asesinato en primer grado de Rob Reiner, de 78 años, y Michele Singer Reiner, de 70 (Instagram/@michelereiner)

La noche anterior a los hechos, se produjo una fuerte discusión en la residencia familiar.

A la mañana siguiente, el 14 de diciembre de 2025, Rob y Michele fueron hallados muertos por heridas de arma blanca.

Rob Reiner tenía 78 años y Michele Singer Reiner 70.

Horas después, la policía arrestó a Nick Reiner, quien ahora enfrenta cargos por dos asesinatos en primer grado, según reportaron fuentes judiciales a Page Six.

El proceso penal de Nick presenta elementos de desconexión con la realidad.

Especialistas y familiares notaron el agravamiento del estado mental de Reiner semanas antes de los hechos, sin que se tomaran medidas de internación (Instagram/@michelereiner)

Fuentes consultadas por el mismo medio indican que el joven cineasta no entiende por qué está en prisión y sostiene ser víctima de una “conspiración”.

Aunque reconoce los hechos, atraviesa una crisis de percepción que afecta su entendimiento de lo sucedido.

Tras la renuncia de Alan Jackson, la defensa de Nick Reiner quedó a cargo de la abogada pública Kimberly Greene.

El cambio motivó un nuevo aplazamiento de la fecha de acusación formal.

La última audiencia judicial, el 7 de enero, fue breve y no incluyó declaraciones sustanciales.