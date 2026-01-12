Así se preparó Julia Roberts para los Globos de Oro 2026

Julia Roberts compartió un vistazo de sus momentos previos a llegar a los Globos de Oro. (Créditos: REUTERS/Mike Blake. instagram/Julia Roberts)

Julia Roberts sorprendió a sus seguidores con un momento cómico detrás de cámaras previo a su aparición en la alfombra roja de los Globos de Oro 2026.

A sus 58 años, la actriz compartió una fotografía en Instagram el domingo 11 de enero, horas antes de que comenzara la ceremonia en el Beverly Hilton de Los Ángeles.

En la imagen, la estrella de Hollywood aparece usando una mascarilla facial, complementada con una mascarilla de labios y sus gafas. La artista acompañó la foto con la divertida frase: “Pre Game!”.

Julia Roberts compartió una divertida foto antes de maquillarse para los Globos de Oro. (Instagram)

La publicación rápidamente recibió comentarios de su equipo de belleza. Genevieve Herr, su maquilladora de confianza, comentó: “Amo el color del labial”.

Mientras que su estilista Elizabeth Stewart bromeó preguntando: “¿Qué color de labial es ese?”. Incluso la también actriz Jennifer Aniston intervino con elogios: “Siempre bella”.

Antes del evento, Julia Roberts formó parte de un selecto grupo de celebridades atendidas por la esteticista de renombre Keren Bartov, quien preparó la piel de varias figuras de la ceremonia, incluyendo a Ana de Armas, Mila Kunis, Kristen Bell y Robin Wright.

Bartov utilizó diversos productos de su línea recién llegada a Estados Unidos, entre ellos el Coconut Cleanser, Advanced Skin Serum y Hydration Glow Spray, logrando que la piel de Roberts luciera radiante y lista para la alfombra roja.

Julia Roberts fue maquillada por Keren Bartov para los Globos de Oro. (REUTERS/Daniel Cole)

El resultado de la preparación fue evidente. En la alfombra roja, la actriz deslumbró con su maquillaje clásico: labios nude y ondas glamorosas creadas por el estilista Serge Normant.

Su elección de vestuario fue igualmente impresionante: un vestido largo de terciopelo y seda negro de Giorgio Armani Privé, con escote pronunciado y hombros estructurados, combinado con un clutch negro y un llamativo collar y anillo en la mano derecha.

La actriz, quien también presentó una categoría durante la ceremonia, tiene un historial destacado en los Globos de Oro. A lo largo de su carrera, ha recibido 11 nominaciones, y ha ganado en tres ocasiones.

En 1990 se llevó el premio por Steel Magnolias, en 1991 por Pretty Woman y en 2001 por Erin Brockovich.

Julia Roberts ha ganado tres Globos de Oro a lo largo de su carrea. (REUTERS/Mike Blake)

Este año, compitió en la categoría de Mejor Actriz en Película de Drama contra Jessie Buckley (Hamnet), Jennifer Lawrence (Die My Love), Renate Reinsve (Sentimental Value), Tessa Thompson (Hedda) y Eva Victor (Sorry, Baby), aunque no resultó ganadora.

El evento de este año, la 83ª edición de los Golden Globes, reunió a grandes figuras de Hollywood, con alfombra roja en el Beverly Hilton y transmisión en vivo por CBS y en streaming a través de Paramount+.

Además de Roberts, numerosas celebridades compartieron sus momentos de preparación y glamour previo a la ceremonia, consolidando la importancia de la estética y la preparación personal como parte del espectáculo mediático de los Globes.