El impacto eterno de “Imagine”: así logró John Lennon que millones cantaran por la paz con solo una melodía

Yoko Ono influyó en la creación de “Imagine”, aportando inspiración y defendiendo la importancia de la belleza sonora para transmitir ideas políticas (Foto AP, archivo)

En 1971, John Lennon sorprendió al mundo con “Imagine”. Su voz y su piano, acompañados por la inspiración de Yoko Ono, construyeron una melodía cálida que viajó más allá de géneros y fronteras.

Por primera vez como solista tras su salida de The Beatles, Lennon presentó la canción a millones de oyentes y, sin saberlo, sembró una nueva forma de comunicar ideas profundas desde la música. El sencillo alcanzó rápidamente los primeros puestos en los rankings internacionales y conquistó al público en emisoras y pantallas de todo el planeta.

Tras su salida de The Beatles, Lennon enfrentó críticas por su estilo experimental y mensajes provocadores en su obra. Según American Songwriter, “Imagine” destacó porque, aunque sus letras resultaban igual de radicales en cuanto a política y sociedad, el arreglo melódico facilitó su aceptación masiva.

Yoko Ono, en una entrevista para Rolling Stone, sostuvo que muchos escuchaban el tema por su belleza sonora sin profundizar inicialmente en la fuerza de su mensaje.

La canción “Imagine” de John Lennon marcó el inicio de su carrera solista tras la separación de The Beatles y redefinió su identidad artística Fuente: Reuters

De acuerdo con la misma fuente, Lennon comprendió que la clave para comunicar un mensaje político a gran escala residía en presentarlo de manera accesible. Así, declaró: “Ahora entiendo lo que hay que hacer. Tienes que endulzar el mensaje para que llegue”. Esta estrategia influyó directamente en canciones subsiguientes durante ese mismo año.

La transición de “Imagine” a “Happy Xmas (War Is Over)”

Luego del éxito de “Imagine”, Lennon publicó “Happy Xmas (War Is Over)” el 1 de diciembre de 1971. El tema promovía el pacifismo y contenía una consigna directa, nacida de una campaña anterior realizada por la pareja. Según American Songwriter, Lennon y Ono instalaron vallas publicitarias en doce ciudades del mundo en las que se leía: “War Is Over If You Want It. Happy Christmas from John & Yoko”.

El mensaje de esta nueva canción resultaba igual de explícito que el de “Imagine”, pero Lennon optó nuevamente por una melodía agradable. La intención era que el público internalizara el contenido político a través de un formato más amable, repitiendo la fórmula que funcionó meses antes.

En diálogo con David Sheff, Lennon explicó que ese pensamiento guiaba la letra: todos resultan responsables ante el peligro de la guerra, no solo quienes toman decisiones gubernamentales.

El éxito global de “Imagine” se debió a la combinación de un mensaje social profundo con una melodía accesible para el público masivo (Wikimedia Commons)

La salida de “Happy Xmas (War Is Over)” se dio en una fecha poco favorable para el mercado de música navideña. Según American Songwriter, el lanzamiento tardío limitó su ascenso en las listas y afectó la difusión radial. Normalmente, los artistas de ese género publican nuevos lanzamientos en otoño, para garantizar la mayor exposición en la temporada festiva.

A pesar del inicio tibio, con el paso de los años la canción ganó relevancia. En la actualidad, “Happy Xmas (War Is Over)” forma parte del repertorio esencial tanto de Lennon como de la música navideña global. Su vigencia confirma la hipótesis de Lennon: los temas políticos pueden lograr mayor alcance si se presentan junto a melodías atractivas y letras dulces.

El mensaje central de “Imagine” —eliminar fronteras, religiones y conflictos armados— continúa generando debates.

Según la crónica de American Songwriter, las ideas vertidas en la canción desafían la visión tradicional sobre nacionalismo, consumo y creencias. Esto demuestra el nivel de provocación que Lennon buscaba mantener, aunque envuelto en un formato musical accesible para grandes audiencias.

Yoko Ono influyó en la creación de “Imagine”, aportando inspiración y defendiendo la importancia de la belleza sonora para transmitir ideas políticas (Foto AP, archivo)

Lennon también defendió la postura de corresponsabilidad social frente a la guerra. Para él, cualquier individuo forma parte del conjunto de causas de los conflictos, y la pasividad equivale a permitir que los problemas continúen sin control. La adopción del eslogan “War Is Over If You Want It” tradujo ese concepto en términos directos.

En perspectiva, la estrategia de Lennon y Ono modeló la comunicación de mensajes sociales en la música pop. La fórmula de unir crítica social, melodía amigable y producción cuidada facilitó la aceptación de letras profundas por parte de un público diverso, más allá de convicciones políticas o religiosas.

Hoy, canciones como “Imagine” y “Happy Xmas (War Is Over)” persisten en la cultura global. Los temas resumen el deseo de transformación mediante el arte y la capacidad de influir en la sociedad desde la música. Lennon probó que el alcance de un mensaje depende no solo del contenido, sino también del modo de transmitirlo.