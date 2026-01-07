Entretenimiento

¿Es realmente el final de Vecna? El actor Jamie Campbell Bower discutió las teorías de “Stranger Things”

El actor compartió detalles sobre la emotiva despedida de uno de los villanos más célebres de la serie

Tras el final de la
Tras el final de la aclamada serie, un sin fin de teorías han inundado las redes (Netflix/IMDb)

El desenlace que vivió Jamie Campbell Bower en Stranger Things resultó tan impactante para él como para quienes siguieron la serie.

La última aparición de Vecna, interpretado por Bower, funcionó como cierre de una etapa y abrió la puerta a nuevas discusiones entre quienes siguen la producción.

Tras la emisión del último episodio, las redes sociales se llenaron de debates sobre el desenlace.

Se difundió la llamada teoría “Conformity Gate”, que sostiene que el final que se vio podría ser una ilusión creada por Vecna, con el objetivo de engañar tanto a los habitantes de Hawkins como al público.

Frente a estas interpretaciones, el actor fue consultado en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde aclaró: “Es el final que la serie merece”.

“He sido fan de la serie desde el principio, así que entrar al reparto ya fue un logro enorme. Me sentí muy honrado y bendecido de ser parte de esto. Incluso interpretando a Vecna, se siente correcto. La serie trata sobre la amistad, el amor, la esperanza y la alegría. Y, por supuesto, el que representa lo opuesto tiene que irse”, resaltó sobre su vínculo con la producción.

Jamie Campbell Bower defendió el
Jamie Campbell Bower defendió el desenlace en la quinta temporada y destacó que fue el cierre que la serie merecía según su visión (REUTERS/Mike Blake)

En ese mismo diálogo, Jamie Campbell Bower recordó la escena donde Vecna muere a manos de Joyce Byers, interpretada por Winona Ryder.

El artista expresó que ese momento tuvo un propósito puntual: “Quería que las últimas palabras de Vecna fueran ‘Por favor, no’. Hay una parte de mí que cree que Henry podía redimirse, que solo necesitaba amor. Vecna necesitaba un abrazo”, afirmó en el programa.

La posibilidad de una redención para el antagonista fue también considerada por los creadores de la serie, los hermanos Duffer, quienes evaluaron una opción similar a la de Darth Vader en Star Wars, aunque finalmente la descartaron por el pasado del personaje.

La muerte de Vecna, decapitado por Joyce Byers, dejó abierta la duda sobre la posibilidad de salvación para el personaje.

La muerte de Vecna a
La muerte de Vecna a manos de Joyce Byers, interpretada por Winona Ryder, abrió interrogantes sobre la posible redención del personaje (Netflix)

Según Bower, existió un momento en que la humanidad de Henry Creel pudo salir a la luz: “Cuando Joyce se acerca a él, sentí que podía resurgir cierta humanidad, que quedaba un atisbo de potencial. Tal vez podría haberse salvado en ese momento".

El vínculo entre la producción y la obra teatral Stranger Things: The First Shadow también influyó en la preparación del actor, quien investigó la relación de Henry con otros personajes adultos de Hawkins, aspecto que no aparece en la serie pero sí en la precuela teatral.

En ese sentido, explicó que desconocía el destino de su personaje hasta bien avanzado el rodaje. “El guion final nos llegó cuando ya estábamos grabando el episodio siete. No sabía hacia dónde íbamos, pero al final de ese capítulo ya tenía claro lo que sucedería”, relató a The Hollywood Reporter.

La producción mantuvo estricta reserva sobre el desarrollo de la historia. En cuanto al ambiente en el set, Bower compartió que la experiencia resultó menos solitaria que en trabajos previos, porque interactuó mucho más con quienes interpretan a los niños.

“Nos divertimos mucho entre tomas, sobre todo al final. Había escenas intensas, pero fuera de cámara compartíamos momentos alegres”, recordó.

La producción mantuvo en secreto
La producción mantuvo en secreto el destino de Henry Creel, revelando el guion final solo cuando el rodaje del episodio siete ya había comenzado (Netflix)

Estos momentos, según el intérprete, le permitieron sobrellevar el peso emocional de su trabajo: “Fue muy emotivo leer el final de Vecna. Me sentí profundamente conmovido”.

Cabe destacar que la preparación física de Bower para convertirse en Vecna cambió en la última temporada.

Mientras que en la cuarta temporada requería más de siete horas de maquillaje, en la quinta ese proceso demandó la mitad del tiempo gracias a una nueva combinación de prótesis y un traje especial.

“Las prótesis iban desde el torso hasta la cabeza. El brazo era prostético y mantenía la mano alargada con las uñas. Todo lo demás era un traje pintado con puntos violetas”, detalló a The Hollywood Reporter. Este método facilitó la colaboración entre los equipos de maquillaje, vestuario y efectos.

Sobre lo que vendrá, Jamie Campbell Bower se mostró agradecido y dispuesto a nuevas oportunidades, aunque aclaró que la decisión final está en manos de los creadores: “No sé si mi camino en Stranger Things ha terminado. Ha sido una bendición. Cambió mi vida. Pero eso depende de Matt y Ross Duffer".

