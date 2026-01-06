“Me siento mucho más aliviado”: Jamie Campbell Bower confesó el desgaste detrás de Vecna en Stranger Things

La quinta y última temporada de Stranger Things se centra en la batalla final en Hawkins, aislada por el gobierno, donde el grupo debe encontrar y derrotar a Vecna para frenar la invasión del Upside Down (Netflix)

Jamie Campbell Bower, conocido por dar vida a Vecna en Stranger Things, manifestó un cambio emocional profundo al concluir su participación en la exitosa serie. En diálogo con The Hollywood Reporter, confesó: “Me siento mucho más aliviado. Ha sido muy agradable estrenar los últimos episodios y sentir que puedo dejar atrás definitivamente al personaje”.

El proceso físico y creativo tras Vecna

El actor detalló el exigente trabajo físico requerido para interpretar a Vecna en la última temporada, subrayando la evolución de las técnicas en la caracterización del personaje. “La temporada pasada fue una prótesis completa, de pies a cabeza, lo que implicó un tiempo de aplicación de aproximadamente siete horas y media”, explicó el actor de 37 años.

Bower explicó que en esta temporada el tiempo de aplicación del maquillaje y las prótesis se redujo a unas cuatro horas y que el trabajo fue mucho más colaborativo entre los distintos departamentos. Detalló que las prótesis comenzaban desde el torso y llegaban hasta la cabeza, uno de sus brazos era completamente protésico y conservaba su mano con los dedos alargados y las uñas.

El proceso de caracterización de Vecna en la última temporada de Stranger Things redujo el uso de prótesis y ajustó el tiempo de maquillaje a cuatro horas (Créditos: Netflix)

“Todo lo demás era un traje de captura de movimiento pintado con enredaderas y puntos morados por todas partes. Así que, aunque no era una prótesis completa, lo que están viendo en esta temporada final soy yo”, complementó el Bower.

Respecto al vestuario, el actor mencionó la necesidad de hombreras de fútbol americano para mantener la escala y el tamaño de Vecna frente al elenco infantil. Además, utilizó plataformas de siete centímetros en los zapatos, ajustables según la escena, y conservó pequeños toques personales para sostener la fuerza del personaje en pantalla.

La construcción actoral y la inspiración detrás del villano

Bower explicó que trabajó las distintas identidades del villano como capas separadas y que, para construirlas, se apoyó en referencias visuales que le permitían ordenar ideas y recuerdos.

“Trabajé a Whatsit (Sr. Qué) casi como si fuera un personaje distinto, separado del resto de las identidades”, afirmó y detalló que el proceso consistió en tomar los elementos más abstractos de la memoria de Henry y transformarlos en una nueva versión del personaje, a la que sumó nuevas influencias para profundizar su interpretación.

El actor profundizó la construcción de Vecna separando las distintas identidades del personaje e integrando nuevas referencias visuales y recuerdos personales (Crédito: Netflix)

Entre sus fuentes de inspiración citó al Sr. Rogers, la película A Beautiful Day in the Neighborhood, El resplandor, películas clásicas y recuerdos personales para moldear la personalidad del personaje.

El ambiente en el set y la evolución del guion

El ambiente durante el rodaje resultó determinante, especialmente por la relación con el joven elenco. Relató que se divertía mucho con los niños y que entre tomas solían jugar y reírse, sobre todo hacia el final de la temporada.

“Hay una escena genial al final del episodio siete donde todos estamos sentados alrededor de la mesa, una escena bastante espeluznante, pero recuerdo haberme reído mucho con los niños durante el rodaje, lo cual me hizo volver a la realidad. Me hizo pensar: ‘Vale, soy Jamie. Está bien estar aquí’”, reccordó.

En cuanto al desarrollo del guion, explicó que la incertidumbre predominó hasta la mitad del rodaje del séptimo capítulo, momento en el que el equipo recibió el desenlace completo.

Admitió que la intensidad del papel generó momentos de cierta soledad, sin embargo destacó que la convivencia en el set suavizaba su experiencia (REUTERS)

Según el actor, durante los episodios previos no sabían cuál sería el destino de los personajes. Se plantearon dudas sobre la lógica de los universos paralelos y su representación física, tema sobre el que los hermanos Duffer ofrecieron descripciones visuales para facilitar la comprensión del reparto.

Un legado personal y la mirada hacia el futuro

La experiencia en Stranger Things dejó una huella profunda en la vida de Bower. Consultado sobre la posibilidad de regresar a la franquicia, el actor reconoció que la decisión depende de Matt y Ross Duffer, aunque admitió a The Hollywood Reporter que “este proyecto me ha bendecido muchísimo. Ha cambiado muchísimo mi vida”.

Entre los recuerdos más curiosos que conserva, mencionó tener una mano, un modelo 3D de su cara en poliestireno, una versión impresa en 3D de sí mismo como Vecna.

Con la franquicia abierta a posibles derivaciones y nuevos formatos, el actor opta por priorizar el descanso y un período de pausa, a la espera de que surjan nuevos proyectos. De este modo, cierra esta etapa con una sensación de alivio y disponibilidad para encarar futuros desafíos profesionales.