Noel Gallagher abordó los rumores sobre si Oasis escribirá la siguiente canción para ‘James Bond’

La banda atraviesa una etapa de actividad tras su gira de reunión, mientras el equipo de la franquicia aún no ha iniciado oficialmente el nuevo proyecto

La nueva canción de James
La nueva canción de James bond podría estar a cargo de Oasis. (Créditos: Instagram. Captura de video)

Oasis se refirió públicamente a la posibilidad de participar en la próxima película de James Bond, concretamente en la composición del tema principal de la futura entrega de la saga, conocida provisionalmente como Bond 26.

Las declaraciones fueron realizadas por Noel Gallagher durante una entrevista en el programa talkSPORT Drive, en la que abordó distintos temas relacionados con la actualidad de la banda.

Durante la conversación, el conductor Andy Goldstein preguntó directamente a Gallagher, de 58 años, si aceptaría escribir la canción principal de la próxima película en caso de recibir una llamada de Barbara Broccoli, productora histórica de la franquicia.

La respuesta del músico fue inmediata y afirmativa. “Diría: ‘de acuerdo, Babs’. Absolutamente, sí, por supuesto, ¡sería un absoluto honor!”, dijo.

Noel Gallagher aseguró que sería
Noel Gallagher aseguró que sería un honor para él si Oasis se encarga del tema principal. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Noel Gallagher también expresó su opinión sobre el perfil de los artistas que deberían encargarse de los temas musicales de James Bond. Según indicó, considera que estas canciones “deberían ser hechas por británicos, no por estadounidenses”.

El compositor aclaró que, hasta el momento, no ha sido contactado por los productores de la franquicia para trabajar en el proyecto. No obstante, señaló que estaría dispuesto a participar en la película de otra manera.

En ese sentido, comentó en tono de broma que podría asumir un pequeño papel actoral. “Puedo hacer de villano, de un villano de Manchester”, dijo.

Noel Gallagher afirmó que le
Noel Gallagher afirmó que le gustaría ser un villano en la franquicia de "James Bond". (Big Brother Recordings)

Cabe destacar que la próxima entrega de James Bond continúa en fase de desarrollo temprano.

El último actor en interpretar al agente 007 fue Daniel Craig, quien se despidió del personaje tras el estreno de No Time to Die en 2021, su quinta y última película dentro de la franquicia. Desde entonces, no se ha anunciado oficialmente quién asumirá el rol principal en Bond 26.

Entre los nombres que han sido mencionados por la prensa especializada figura el actor británico Callum Turner. En diciembre de 2023, Turner afirmó que no había mantenido reuniones relacionadas con el papel, aunque se refirió de manera positiva a Barbara Broccoli, a quien calificó como una productora destacada.

Callum Turner figura entre los
Callum Turner figura entre los actores que podrían interpretar al próximo James Bond. (REUTERS/Remo Casilli)

“Hace películas increíbles”, declaró en aquel momento, y agregó que le gustaría trabajar con ella en algún proyecto en el futuro.

Otros actores que han aparecido en especulaciones sobre el posible nuevo James Bond incluyen a Jacob Elordi, conocido por sus trabajos en Euphoria y Saltburn, y a Aaron Taylor-Johnson, quien participó en Bullet Train. Hasta ahora, ninguno de estos rumores ha sido confirmado por los responsables de la saga.

En octubre de 2023, Barbara Broccoli señaló en una entrevista con The Guardian que el equipo creativo aún no había iniciado formalmente el desarrollo de la próxima película.

Barbara Broccoli declaró que el
Barbara Broccoli declaró que el desarrollo de la cinta aún está en pausa. (AFP)

En esa ocasión, explicó que la etapa encabezada por Daniel Craig permitió explorar una dimensión más emocional del personaje y que el contexto actual exige una revisión profunda del rumbo de la franquicia. Según indicó, el proceso de redefinición del personaje y de la historia aún no había comenzado.

“Creo que estas películas reflejan la época en la que viven, y hay un largo camino por delante para reinventarlas para el siguiente capítulo, y ni siquiera hemos empezado”, señaló.

