El sorprendente camino de Jamie Campbell Bower, de músico indie a villano en Stranger Things

La constante evolución de Jamie Campbell Bower lo convierte en un referente de creatividad y autenticidad en la cultura contemporánea británica (REUTERS/Mike Blake)

Jamie Campbell Bower se consolidó en 2025 como una de las figuras más versátiles y disruptivas del panorama cultural británico. Actor, músico y referente de estilo, Bower fue galardonado recientemente con el Television Award en los Rolling Stone UK Awards por su papel de Vecna en Stranger Things.

Este reconocimiento evidencia su capacidad para desafiar etiquetas en su carrera y vida personal. Su influencia trasciende la pantalla, abarcando la moda, la música y la conversación pública sobre salud mental, según Rolling Stone UK.

A sus 36 años, la trayectoria de Bower suma casi dos décadas en la industria, con participaciones en franquicias globales como Harry Potter, Crepúsculo y próximamente The Lord of the Rings: The Rings of Power. Sin embargo, el papel de Vecna en Stranger Things significó un punto de inflexión. La quinta y última temporada, estrenada en 2025, le permitió explorar nuevas dimensiones del personaje, tanto como monstruo como en su lado humano, Henry Creel.

El propio Bower describió el proceso como un ejercicio de autenticidad artística: “El guion describía una voz potente, así que tuve que encontrar la verdad en eso. Podía hacer una voz de monstruo genérica, pero sentí la necesidad de vivir cada instante”, relató a Rolling Stone UK.

El papel de Vecna en Stranger Things impulsó a Bower a explorar territorios interpretativos inexplorados, redefiniendo su carrera y su impacto en la televisión (Netflix/IMDb)

Estilo, música y ruptura de normas

El reconocimiento de Bower responde también a su habilidad para conectar con el público gracias a una imagen que desafía las normas tradicionales de género. Su estética andrógina, que él define como “cosas que son femeninas, fluidas y que mezclan mundos”, estuvo presente desde sus inicios en la escena indie londinense.

Recientemente, desfiló en la Paris Fashion Week para Ann Demeulemeester, experiencia que calificó como “increíble” y “aterradora”, pero que reforzó su impulso creativo y de autoexpresión: “No me considero el típico hombre de traje, no es lo que me gusta”, explicó en la entrevista.

La moda y la música forman parte central de la identidad de Bower. Antes de la fama internacional, integró la banda indie William K, donde la experimentación con ropa y maquillaje marcaba el día a día. Más adelante lideró la banda punk COUNTERFEIT., reconocida como Mejor Actuación en Vivo en los AIM Independent Music Awards de 2017.

En años recientes, lanzó sencillos en solitario como “I Am” y “The Witch of Bodmin Moor”, además de una versión de “Euclid” de Sleep Token que sorprendió en 2025 y cosechó elogios de la banda y sus seguidores. “No me gusta lanzar cosas por estrategia; lo hago cuando se siente bien y correcto desde dentro”, explicó Bower, quien también cuenta con el apoyo de músicos como Chelsea Wolfe y Sam Carter de Architects.

"I Am", una de sus composiciones más introspectivas, refleja la conexión personal de Bower con su música y su búsqueda de honestidad artística (Jamie Bower)

Resiliencia, salud mental y futuros desafíos

La experiencia de Bower en grandes franquicias forjó su visión del éxito y la fama. Tras interpretar a Caius en Crepúsculo y a Gellert Grindelwald en Harry Potter, aprendió a mantener los pies en la tierra.

“Crepúsculo fue culturalmente enorme, pero como tenía un papel menor, podía observarlo todo desde la periferia. Eso me dio herramientas para entender que esto no se trata de mí. Cualquiera podría haber interpretado ese papel. Simplemente tuve la fortuna de que fuera yo”, señaló en entrevista con Rolling Stone UK.

Más allá de lo artístico, Bower fue enfático y sincero sobre sus luchas con la adicción y la salud mental. En 2022, comunicó que llevaba más de siete años sobrio y que había recibido tratamiento hospitalario. Su mensaje de esperanza impactó a muchos: “Para cualquiera que se despierte pensando ‘Dios, otra vez no’, les prometo que hay una salida… todos somos obras en progreso”.

Aunque es reservado con este aspecto de su vida, reconoce su importancia: “Sin mi proceso de recuperación, no estaría aquí hoy hablando contigo. No estaría haciendo el trabajo que hago ni habría logrado algunas de las cosas que he hecho”, declaró a Rolling Stone UK.

Superar la fama y los desafíos personales en sagas como Harry Potter y Crepúsculo, llevó a Bower a fortalecer su compromiso con la salud mental y la resiliencia (Warner Bros./IMDb)

Jamie Campbell Bower se prepara para nuevos retos, entre ellos un papel en la tercera temporada de The Lord of the Rings: The Rings of Power, aunque los detalles permanecen en secreto. Su filosofía personal se basa en la resiliencia y la autenticidad, alejándose de la idea de una carrera lineal.

“Solía pensar que una carrera era una trayectoria constante hacia arriba, pero ninguna lo es. Siempre está en movimiento, sube y baja, y debe reconocerse. He tenido años de sequía, y siento que todo se ha sostenido por mi fuerza interior. Me pregunto: ‘¿Cuánto deseas esto?’ Y respondo: ‘Lo deseo de verdad. Lo amo más que nada’. Solo tienes que atravesarlo”.

Para Bower, cada etapa difícil puede conducir a algo valioso e inesperado, una convicción que guió su camino y que, según Rolling Stone UK, inspira a quienes siguen su trayectoria.