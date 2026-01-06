Jack Black reveló el papel que rechazó y lo hizo arrepentirse de por vida: “Aprendí una lección valiosa”

Jack Black tomó la decisión por desconocer al director de la película y cuestionar la profundidad del personaje ofrecido (REUTERS/Maja Smiejkowska)

El impacto de haber rechazado un papel clave en una de las películas animadas más exitosas de la historia permaneció durante la carrera de Jack Black.

El actor confesó recientemente que no aceptar el personaje de Syndrome en Los Increíbles (2004) se convirtió en su mayor arrepentimiento profesional, según relató en una entrevista con Capital FM.

Durante la charla, explicó que su principal objeción en ese momento fue la falta de conocimiento sobre el director Brad Bird.

“Dije que no porque pensé: ‘¿Brad Bird? Jamás oí hablar de él’”, admitió el actor. El director, por entonces, solo tenía como antecedente la película El Gigante de Hierro.

La negativa de Black no se debió únicamente al desconocimiento del realizador. “Este villano que me ofrecen es bastante unidimensional. Estoy interesado, pero me gustaría ver una reescritura. ¿Podrías añadirle matices?”, recordó haberle propuesto a Bird.

El actor confesó su arrepentimiento por rechazar el papel de Syndrome en la exitosa película animada "Los Increíbles" (Disney)

La respuesta fue inmediata y contundente: “Sí, ya terminaste. Sal de aquí”, relató Jack Black en tono humorístico y autocrítico.

La decisión trajo consecuencias que el propio artista reconoció abiertamente. El papel de Syndrome finalmente lo interpretó Jason Lee, y la producción se convirtió en un fenómeno mundial.

“Aprendí una lección valiosa porque cuando salió esa película, resultó ser una de las mejores jamás hechas”, reflexionó. “Me pregunté: ‘¿Por qué fui tan complicado?’”.

El éxito de Los Increíbles resultó rotundo: la cinta recaudó más de USD 630 millones en taquilla y recibió el reconocimiento de la crítica internacional, además de un premio óscar a la mejor película animada.

La saga continuó con una secuela en 2018 y actualmente tiene una tercera entrega en desarrollo.

"Los Increíbles" se consagró como uno de los filmes animados más aclamados, obteniendo un Óscar a mejor película animada y una secuela (Disney)

Thomas Jacob Black, conocido mundialmente como Jack Black, nació el 28 de agosto de 1969 en Santa Mónica, California. Hijo de dos ingenieros satelitales, creció en un ambiente familiar ligado a la ciencia y fue criado en la fe judía.

Asistió a la Universidad de California en Los ángeles (UCLA), donde se unió al grupo teatral The Actor’s Gang, dirigido por Tim Robbins.

Sus primeros pasos en la actuación incluyeron papeles menores en televisión y cine durante la década de 1990, con participaciones en títulos como Dead Man Walking (1995) y The Cable Guy (1996).

El reconocimiento internacional llegó con High Fidelity (2000), y luego consolidó su carrera con comedias como Shallow Hal (2001), School of Rock (2003) y Nacho Libre (2006). Además, puso voz al personaje de Po en la saga animada Kung Fu Panda.

El artista alcanzó fama global con filmes como "High Fidelity", "School of Rock" y dando voz a Po en "Kung Fu Panda" (REUTERS/Mario Anzuoni)

En paralelo a su faceta actoral, Jack Black formó en 1994 el dúo de rock cómico Tenacious D junto a Kyle Gass.

El grupo publicó álbumes como Tenacious D (2001) y The Pick of Destiny (2006), y obtuvo un Grammy en 2015 por su versión de “The Last in Line” de Dio.

En años recientes, el actor destacó en Bernie (2011), recibió elogios por su trabajo dramático y sumó proyectos populares como The Super Mario Bros. Movie (2023) y A Minecraft Movie (2025), donde su canción “Steve’s Lava Chicken” ingresó al Billboard Hot 100.

Logró éxito en la animación al dar voz a Po en la saga Kung Fu Panda y a Bowser en The Super Mario Bros. Movie.

Jack Black aprendió una valiosa lección profesional tras perder la oportunidad de participar en el largometraje animado de 2004 (REUTERS/Mario Anzuoni)

Jack Black volverá a interpretar a Bowser en la próxima The Super Mario Galaxy Movie, prevista para 2025.

El actor no ocultó su admiración por la película que rechazó. “Los Increíbles es una de mis favoritas de todos los tiempos”, reiteró en la entrevista.

La sinceridad y el humor con los que abordó sus errores se convirtieron en una marca de su personalidad pública.

Aunque el arrepentimiento persistió, Jack Black transformó esa experiencia en una anécdota aleccionadora sobre el riesgo de dejarse llevar por primeras impresiones.