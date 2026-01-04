“Drácula: mar de sangre” conquista el Top 10 de Netflix: ¿de qué trata la película?

El éxito inesperado de "Drácula: Mar de Sangre" llevó a la película a posicionarse entre los contenidos más vistos de Netflix a inicios de 2026 (Netflix)

El inesperado éxito de Drácula: mar de sangre (2023) situó a la producción entre los contenidos más reproducidos de Netflix al inicio de 2026 a nivel global, superando incluso a recientes estrenos como la primera película dirigida por Kate Winslet, Adiós, June.

Bajo el título original The Last Voyage of the Demeter, este largometraje bajo la dirección de André Øvredal recuperó un pasaje poco habitual de la novela Drácula de Bram Stoker, al concentrar la acción en el fatídico trayecto del barco Deméter antes de la llegada del célebre vampiro a Inglaterra.

A pesar de recaudar poco más de 21 millones de dólares en taquilla y de recibir opiniones mixtas por parte de la crítica, el título consiguió captar la atención del público gracias a su ambiente opresivo y a una puntuación del 73% en Rotten Tomatoes.

La trama transcurre durante el viaje marítimo desde los Cárpatos hasta Londres, donde la tripulación transportaba cajas sin identificar. Lo que comenzó como un trayecto rutinario pronto se convirtió en una pesadilla: los marineros desaparecieron misteriosamente y la tripulación comprendió que una criatura monstruosa los acechaba cada noche.

La película narra el dramático viaje del Deméter desde los Cárpatos hasta Londres, marcado por misteriosas desapariciones de la tripulación (Netflix)

Desde el inicio se mostró que el destino de los tripulantes sería fatal, ya que los restos del barco aparecieron en la costa sin supervivientes.

El reparto, encabezado por Corey Hawkins, conocido por su trabajo en Straight Outta Compton, y Aisling Franciosi, incluyó también a David Dastmalchian, Liam Cunningham, Woody Norman, Jon Jon Briones y Stefan Kapičić.

El personaje de Drácula recayó en Javier Botet, reconocido por su interpretación de criaturas, quien ofreció una versión salvaje y sin rasgos aristocráticos del vampiro.

Las opiniones de la crítica resultaron variadas. Algunos análisis mencionaron que el desarrollo del relato resultó predecible y el ritmo pausado influyó tanto en la dirección como en las actuaciones.

Otros señalaron una estructura "delgada y repetitiva“, con personajes poco desarrollados, aunque resaltaron la presencia de escenas violentas impactantes.

El reparto liderado por Corey Hawkins y Aisling Franciosi suma a David Dastmalchian, Liam Cunningham y Javier Botet como un Drácula feroz y salvaje (Netflix)

Por otra parte, se elogió el diseño de producción y la ambientación, con comparaciones al cine clásico de Hammer Films, aunque se observó un uso excesivo de efectos digitales y escasa profundidad en los personajes, mientras que se destacaron los trabajos de Corey Hawkins y Aisling Franciosi.

Más allá de las valoraciones de la crítica, figuras reconocidas del género de terror expresaron su entusiasmo por la película. Stephen King afirmó que se trataba de “un buen momento que te arranca la garganta”, mientras que Guillermo del Toro la describió como “hermosa, lujosa y salvaje“.

El fenómeno de Drácula: mar de sangre coincidió con un renovado interés por las adaptaciones de la obra de Bram Stoker, que continúa inspirando nuevas interpretaciones más de 130 años después de su publicación.

La novela Drácula de Bram Stoker, publicada en 1897, consolidó una imagen moderna del vampiro en la literatura de terror.

"Drácula", la novela de Bram Stoker publicada en 1897, estableció al vampiro como figura central del terror y marcó un hito en la literatura y la cultura popular (Amazon)

El relato está centrado en Jonathan Harker, un abogado inglés que viaja a Transilvania para asistir al conde Drácula en la compra de una propiedad en Inglaterra. Harker descubre la verdadera naturaleza del conde y alerta a su entorno.

La estructura de la obra, basada en diarios, cartas y recortes de prensa, permite seguir los movimientos de Drácula y su llegada a tierras británicas.

En 2025, el director Luc Besson presentó su versión, Drácula: Historia de un amor, centrada en la transformación de un príncipe del siglo XV en el legendario vampiro, tras renunciar a Dios por la pérdida de su esposa.

Esta película, con Caleb Landry Jones y Christoph Waltz en los papeles principales, recibió una puntuación del 74% en Rotten Tomatoes y se estrenará en Estados Unidos el 6 de febrero.

Actualmente, Drácula: mar de sangre puede verse en Netflix, donde su popularidad puso de manifiesto la capacidad de reinterpretación constante del mito vampírico y su vigencia en la cultura contemporánea.