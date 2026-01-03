Entretenimiento

Bruce Willis cambió los millones para cumplir el sueño de actuar con una estrella de Hollywood: “Pasamos mucho tiempo riéndonos”

La decisión de aceptar el salario mínimo para filmar con un colega en particular sorprendió a la industria y demostró su admiración por esta leyenda, marcando un hito en las carreras de ambos

Guardar
El sacrificio financiero de Bruce
El sacrificio financiero de Bruce Willis marcó un hito en su carrera (foto: IMDb)

Bruce Willis es uno de los actores más reconocidos a nivel mundial gracias al amplio prontuario que carga en su espalda. Sin embargo, y en ese contexto, sorprendió a la industria cinematográfica y a sus propios seguidores cuando, en la cima de su carrera, decidió dejar de lado las grandes cifras para cumplir un sueño profesional.

Willis quería, a toda costa, actuar junto a la leyenda de Hollywood, Paul Newman, y lo logró. Una decisión que, lejos de perjudicar su carrera, terminó siendo clave en uno de los proyectos más recordados de la década.

Un giro inesperado tras el éxito

Muchos esperaban que tras su consagración en Jungla de papel Willis continuara el camino seguro de las películas de acción y los contratos millonarios. Sin embargo, el actor optó por explorar nuevos horizontes. Sus tres primeros filmes después del taquillazo fueron Recuerdos de guerra, La hoguera de las vanidades y Mira quién habla.

Incluso con el estatus de superestrella ya consolidado tras La Jungla 2: Alerta roja y El último boy scout, Willis no dudó en participar en proyectos de menor escala y con presupuestos mucho más ajustados.

Uno de estos proyectos fue el drama Billy Bathgate a las órdenes del director Robert Benton, una película que no logró el éxito comercial esperado pero que se convirtió en una de las favoritas del actor.

Años después, Benton volvió a contactar a Willis para ofrecerle un papel en Ni un pelo de tonto, aunque el presupuesto del filme era considerablemente menor a lo acostumbrado por el protagonista de Armageddon.

Según Espinof, el director contó con apenas USD 20 millones para todo el proyecto, mientras que Willis solía percibir alrededor de USD 15 millones por película en ese momento de su carrera.

Bruce Willis aceptó el salario
Bruce Willis aceptó el salario mínimo para compartir escena con Paul Newman (foto: IMDb)

Un salario simbólico por un sueño

Ante la ajustada disponibilidad de fondos, Bruce Willis tomó una decisión inusual y trascendental: aceptó trabajar en Ni un pelo de tonto por un salario semanal de USD 1.400, el mínimo fijado por el sindicato de actores. De esta forma, renunció al 99% de su salario habitual. El motivo de este gesto fue claro: actuar junto a Paul Newman, una de las figuras más admiradas de la industria y un referente para varias generaciones de intérpretes.

En la película, Willis interpreta al contratista Carl Roebuck, quien mantiene una relación de competencia y desencuentros constantes con su empleado Sully, encarnado por Newman. La química entre ambos actores fue señalada por la crítica como uno de los factores clave en el atractivo del filme, que logró una nominación al Oscar al mejor guion y una recaudación global de unos USD 30 millones, superando ampliamente las expectativas iniciales.

En una entrevista concedida años después a Playboy, Willis no ocultó su admiración por Newman y la experiencia compartida en el rodaje: “Paul Newman es increíble. Tiene setenta años y todavía intenta cosas nuevas en cada toma. Un tipo como él no tendría que hacer eso. Podría simplemente aparecer y ser la estrella. Pero él no estuvo así ni por un minuto. Pasamos mucho tiempo riéndonos y burlándonos unos de otros”, afirmó, recordando con entusiasmo la colaboración con el actor fallecido en 2008.

Paul Newman inspiró a Bruce
Paul Newman inspiró a Bruce Willis a priorizar el arte y la vocación por encima del dinero (foto: IMDb)

Una lección sobre el arte y la vocación

Ni un pelo de tonto demostró que, en el cine, el verdadero valor de un proyecto puede superar cualquier cifra contractual. La apuesta de Willis por trabajar junto a Paul Newman, aún a costa de su remuneración, no solo le permitió cumplir un anhelo personal, sino que contribuyó a la creación de una película que fue elogiada por la crítica y por el público.

El gesto de renunciar a casi todo su salario para compartir pantalla con una leyenda de Hollywood se convirtió en un ejemplo de profesionalismo y pasión por el oficio.

La película, más allá de su éxito comercial y sus reconocimientos, es recordada como un testimonio del respeto mutuo y la complicidad artística entre dos grandes actores.

Temas Relacionados

Bruce WillisPaul NewmanNi un pelo de tontoHollywoodSalario mínimo sindicato de actoresRobert BentonNewsroom BUE

Últimas Noticias

Billy Joel reapareció en el escenario por primera vez tras su diagnóstico de enfermedad cerebral

El “Piano Man” sorprendió a fanáticos con un set de dos canciones en Florida

Billy Joel reapareció en el

El bautizo de Lily Phillips, la polémica estrella de OnlyFans: “Quiero reencontrarme con Dios”

La creadora de contenido para adultos defendió su decisión de acercarse al cristianismo en 2026

El bautizo de Lily Phillips,

La escena de “Volver al Futuro II” que está repleta de guiños, secretos y referencias que pocos notaron

La secuencia de la tienda de antigüedades reúne detalles que rinden homenaje a la cultura pop, regalos para seguidores atentos y elementos que conectan distintas épocas del universo de la saga

La escena de “Volver al

El emotivo mensaje de Dross Rotzank tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela: “Hoy se celebra”

Desde redes sociales, el youtuber reaccionó a la caída del régimen chavista con un video dedicado a su madre y a los venezolanos que esperaron durante años una noticia como esta

El emotivo mensaje de Dross

Carolina Sandoval reaccionó a la caída de Nicolás Maduro: “¡Arriba Venezuela libre!”

“La Venenosa” se mostró eufórica y entre lágrimas en Instagram tras anunciarse la captura del líder chavista

Carolina Sandoval reaccionó a la
DEPORTES
La particular decoración en una

La particular decoración en una pared de la casa de Lionel Messi que se viralizó tras una foto con una figura del fútbol argentino

Platense cerró a una de las figuras de la liga boliviana para disputar la Copa Libertadores

Argentina dio pelea, pero cayó ante Estados Unidos en la United Cup y debe esperar otros resultados para clasificar

La polémica que se desató en Uruguay por una figura que se fue libre de Peñarol tras perder la final y firmó en Nacional: “No le debo nada a nadie”

Los 4 juveniles que Marcelo Gallardo llevó por primera vez de pretemporada en River Plate

TELESHOW
La sorpresa de Sabrina Rojas

La sorpresa de Sabrina Rojas en vivo al descubrir un mensaje de Facundo Pieres que no respondió: “Podría estar en esa reposera”

La salida romántica de la China Suárez y Mauro Icardi bajo el frío de Estambul: “Nosotros”

De Catherine Fulop a Ricardo Montaner, la reacción de los famosos a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Carola del Bianco mostró cómo es un día de su vida en Villa La Angostura: “Así se vive lo real”

Juegos en el mar, familia y relax: la tarde de Emilia Attias en Punta del Este

INFOBAE AMÉRICA

Por qué Enrique VIII terminó

Por qué Enrique VIII terminó enterrado bajo una tumba modesta pese a planear un mausoleo monumental

Así están las calles de Caracas tras la detención del dictador Nicolás Maduro

Cómo reflejaron los medios del mundo el operativo de EEUU en Venezuela y la caída de Maduro

La tumba de Tutankamón y la maldición del faraón: qué hay de mito y qué dice la ciencia sobre el hallazgo histórico

La escena de “Volver al Futuro II” que está repleta de guiños, secretos y referencias que pocos notaron