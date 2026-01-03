Bruce Willis cambió los millones para cumplir el sueño de actuar con una estrella de Hollywood: “Pasamos mucho tiempo riéndonos”

El sacrificio financiero de Bruce Willis marcó un hito en su carrera (foto: IMDb)

Bruce Willis es uno de los actores más reconocidos a nivel mundial gracias al amplio prontuario que carga en su espalda. Sin embargo, y en ese contexto, sorprendió a la industria cinematográfica y a sus propios seguidores cuando, en la cima de su carrera, decidió dejar de lado las grandes cifras para cumplir un sueño profesional.

Willis quería, a toda costa, actuar junto a la leyenda de Hollywood, Paul Newman, y lo logró. Una decisión que, lejos de perjudicar su carrera, terminó siendo clave en uno de los proyectos más recordados de la década.

Un giro inesperado tras el éxito

Muchos esperaban que tras su consagración en Jungla de papel Willis continuara el camino seguro de las películas de acción y los contratos millonarios. Sin embargo, el actor optó por explorar nuevos horizontes. Sus tres primeros filmes después del taquillazo fueron Recuerdos de guerra, La hoguera de las vanidades y Mira quién habla.

Incluso con el estatus de superestrella ya consolidado tras La Jungla 2: Alerta roja y El último boy scout, Willis no dudó en participar en proyectos de menor escala y con presupuestos mucho más ajustados.

Uno de estos proyectos fue el drama Billy Bathgate a las órdenes del director Robert Benton, una película que no logró el éxito comercial esperado pero que se convirtió en una de las favoritas del actor.

Años después, Benton volvió a contactar a Willis para ofrecerle un papel en Ni un pelo de tonto, aunque el presupuesto del filme era considerablemente menor a lo acostumbrado por el protagonista de Armageddon.

Según Espinof, el director contó con apenas USD 20 millones para todo el proyecto, mientras que Willis solía percibir alrededor de USD 15 millones por película en ese momento de su carrera.

Bruce Willis aceptó el salario mínimo para compartir escena con Paul Newman (foto: IMDb)

Un salario simbólico por un sueño

Ante la ajustada disponibilidad de fondos, Bruce Willis tomó una decisión inusual y trascendental: aceptó trabajar en Ni un pelo de tonto por un salario semanal de USD 1.400, el mínimo fijado por el sindicato de actores. De esta forma, renunció al 99% de su salario habitual. El motivo de este gesto fue claro: actuar junto a Paul Newman, una de las figuras más admiradas de la industria y un referente para varias generaciones de intérpretes.

En la película, Willis interpreta al contratista Carl Roebuck, quien mantiene una relación de competencia y desencuentros constantes con su empleado Sully, encarnado por Newman. La química entre ambos actores fue señalada por la crítica como uno de los factores clave en el atractivo del filme, que logró una nominación al Oscar al mejor guion y una recaudación global de unos USD 30 millones, superando ampliamente las expectativas iniciales.

En una entrevista concedida años después a Playboy, Willis no ocultó su admiración por Newman y la experiencia compartida en el rodaje: “Paul Newman es increíble. Tiene setenta años y todavía intenta cosas nuevas en cada toma. Un tipo como él no tendría que hacer eso. Podría simplemente aparecer y ser la estrella. Pero él no estuvo así ni por un minuto. Pasamos mucho tiempo riéndonos y burlándonos unos de otros”, afirmó, recordando con entusiasmo la colaboración con el actor fallecido en 2008.

Paul Newman inspiró a Bruce Willis a priorizar el arte y la vocación por encima del dinero (foto: IMDb)

Una lección sobre el arte y la vocación

Ni un pelo de tonto demostró que, en el cine, el verdadero valor de un proyecto puede superar cualquier cifra contractual. La apuesta de Willis por trabajar junto a Paul Newman, aún a costa de su remuneración, no solo le permitió cumplir un anhelo personal, sino que contribuyó a la creación de una película que fue elogiada por la crítica y por el público.

El gesto de renunciar a casi todo su salario para compartir pantalla con una leyenda de Hollywood se convirtió en un ejemplo de profesionalismo y pasión por el oficio.

La película, más allá de su éxito comercial y sus reconocimientos, es recordada como un testimonio del respeto mutuo y la complicidad artística entre dos grandes actores.