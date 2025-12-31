Aaron Moten reveló cómo impactó el éxito de Fallout en su familia: “Es el mejor regalo para mis hijos”

Aaron Moten alcanzó fama internacional gracias a su papel como Maximus en la serie "Fallout" de Prime Video (Prime Video)

El impacto internacional de Aaron Moten tras el estreno de Fallout en Prime Video alteró su rutina familiar y aporta nuevas anécdotas a su vida cotidiana. El actor estadounidense y padre de tres hijos, expresó: “Es el mejor regalo para mis hijos. Han montado teatro de marionetas en el celular cuando he estado de viaje”.

Convertirse en figura de acción significó para el intérprete un gran reconocimiento; con presencia en las estanterías de coleccionistas y en los juegos de sus hijos, tuvo situaciones inesperadas. “A veces, en casa, he encontrado esta versión miniaturizada de mi cabeza”, compartió en exclusiva con Esquire.

Las representaciones caseras durante sus ausencias se convierten en momentos de complicidad familiar, compartiendo un entorno más allá de su papel como Maximus. Sobre sus recientes experiencias, remarcó: “Es lo más emocionante poder regalar a mis hijos una figura de acción de mí mismo”.

El actor de Texas comparte cómo la notoriedad de Fallout transformó la dinámica familiar y el día a día con sus tres hijos (REUTERS)

Desafíos de interpretar a Maximus con su emblemático traje blindado

Interpretar al caballero posapocalíptico Maximus planteó desafíos físicos y mentales. Moten explicó: “Es uno de los mayores retos ponerme ese traje. Todo movimiento se exagera, respirar es un ejercicio de hombros”.

El peso y la rigidez del atuendo exigen un esfuerzo considerable durante cada jornada de rodaje. El artista recordó la asistencia constante del equipo técnico: “El equipo de Legacy siempre está cerca, sostienen el peso entre tomas, me pasan café con un sorbete”.

Walton Goggins, su compañero de reparto, vivió en persona esa dificultad. “Walton me llamó después de ponérselo: ‘No sé cómo lo haces’, me dijo, porque le dio un ataque de pánico. Es difícil moverse, estás encerrado y no puedes quitártelo solo”, mencionó Moten.

Moten revela que interpretar a Maximus implica superar desafíos físicos y mentales por el pesado traje blindado del personaje (Prime Video via AP)

Crecimiento de su personaje y lecciones en la segunda temporada

La segunda temporada, estrenada el 17 de diciembre, marca un punto de inflexión para Maximus. El personaje deja de ser solo un aprendiz para tomar decisiones que influyen en el mundo.

“Maximus ya no es tanto un peón como en la primera temporada. Es un viaje hermoso el que estamos contando. Más que una ‘historia de aprendizaje’, se trata de la diferencia entre ser eficaz en el mundo y hacer lo correcto”, afirmó el actor.

Detalló que los conflictos surgen de su impulso por actuar según sus principios: “El problema que tiene en la primera temporada es que intenta hacer lo correcto. Opera en base a lo que sabe que es correcto”.

También destacó que el personaje aprende a conocerse para cambiar su entorno: “(Maximus) está aprendiendo a usar el poder y el estatus para modificar el mundo… aprende que sobrevivir no es suficiente. A veces hay que arriesgarse de verdad para cambiar las cosas”.

La formación clásica de Moten y su paso por el teatro de Shakespeare otorgan profundidad a su interpretación. Valora la aproximación de los creadores Graham Wagner y Geneva Robertson-Dworet. “Encuentro muy verídico que Maximus oculte todo, como alguien que ha sido abandonado por casi todos los que conoce. Se encierra mucho en sí mismo”, destacó.

La segunda temporada de Fallout marca el crecimiento de Maximus, quien deja de ser un peón para tomar decisiones cruciales (Prime Video)

Vínculos profesionales y aprendizajes junto a figuras destacadas

La colaboración con Walton Goggins fue fundamental para Moten en el rodaje de Fallout. Recordó una escena en la que Goggins le ayudó a replantear su enfoque: “Walton me apartó para explicarme cómo conseguir lo que quieres (como actor). Es duro ver a un personaje al que interpretas no dejar salir algo. Los guiones solo muestran la punta del iceberg de lo que vivimos como humanos”.

Mientras que el trabajo con Kumail Nanjiani, quien se incorpora como personaje relevante en la nueva temporada, también enriqueció la experiencia de Moten: “Kumail es increíble. Disfruto trabajar con actores-cineastas. Vengo del teatro, así que tuve que obsesionarme con las cámaras y comprender sus límites”, explicó.

Este interés lo motivó a participar activamente en las decisiones técnicas junto al equipo durante los cambios en la grabación.

La colaboración profesional entre Moten y Walton Goggins en el rodaje de Fallout resultó clave para el desarrollo interpretativo (Prime Video vía AP)

Raíces personales: de Texas a Islandia y familia como eje central

El recorrido de Moten comienza en Texas, donde fue criado por su madre, y se extiende hasta Islandia, adonde se mudó durante la pandemia. La decisión de instalarse en Europa resultó de la búsqueda de una base familiar estable. Ante esto, planteó: “¿Por qué no ir donde tienes familia, y al terminar un proyecto, usar ese lugar como base?”.

Las diferencias culturales también influyeron en su adaptación: “En Islandia, la gente no hace charla trivial. En Texas, la charla trivial sirve para saber cómo están las cosas y si todo está bien. En Islandia, si preguntas ‘¿cómo estás?’ en una cafetería, suelen pensar que los confundes con alguien más o que le estás coqueteando”, comentó.

Pese a ello, Moten mantuvo su costumbre de buscar la conexión personal. Durante su estancia, se aficionó al fútbol local: “Me hice gran fan de la selección nacional de fútbol. Un país de 380.000 personas que encontró la manera de jugar a la defensiva y aprovechar al máximo el contraataque. Recuerdo cuando vencieron a Inglaterra en la Eurocopa. Viví con intensidad esos partidos”, recordó.

Aspiraciones futuras y visión artística global

Mirando hacia adelante, Moten se muestra optimista con el rumbo del cine independiente, y valoró: “Creo que estamos entrando en una nueva era, quizás cerca de una edad de oro. Hablamos más sobre cómo arremangarnos para hacer las cosas bien y preocuparnos por el pago después”.

El actor ahora apuesta por una nueva era en el cine independiente y expresa su deseo de trabajar con directores de distintas culturas (Invision/AP)

Su deseo es trabajar con cineastas como Bi Gan y cruzar fronteras culturales: “Antes de dejar Islandia ya pensaba en el idioma, soñaba en el idioma. Quiero seguir trabajando en cualquier parte, con directores de cualquier lugar. Estoy listo para las buenas historias y quienes las cuentan”.

Entre sus influencias culturales figuran el videojuego Diablo, la saga de Harry Potter y el álbum “The Miseducation of Lauryn Hill”. Moten se inclina por personajes que enfrentan la adversidad y buscan superarse.