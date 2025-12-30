La sorprendente reconciliación entre David Spade y Eddie Murphy tras 25 años de distancia

Según un artículo de Rolling Stone, David Spade y Eddie Murphy lograron superar una enemistad que se extendió durante 25 años, originada por una broma emitida en Saturday Night Live (SNL).

El proceso de reconciliación, narrado por Spade en su pódcast Fly on the Wall junto a Dana Carvey, culminó con un reencuentro durante la celebración de los 50 años del popular programa televisivo.

Un comentario humorístico en televisión desencadenó décadas de distanciamiento entre dos referentes de la comedia estadounidense (NBC)

Spade relató cómo pasó de admirar profundamente a Murphy a convertirse en blanco de su rechazo tras la emisión de la broma. “Fue extraño pasar de ser un superfan a que me odiara de la noche a la mañana, e intentar que me perdonara durante los últimos 25 años”, afirmó Spade.

El humorista explicó que la relación vivió varios altibajos, especialmente en los primeros años posteriores al incidente.

Ambos comediantes compartieron escenario, admiración mutua y, durante años, un silencio marcado por la tensión y el orgullo herido (REUTERS)

El origen del conflicto: una broma memorable en SNL

La disputa comenzó el 9 de diciembre de 1995, durante la sección Weekend Update de SNL. En ese momento, Spade era nuevo en el programa y tenía la tarea de satirizar a celebridades. Al referirse a Murphy y su película Vampire in Brooklyn, que tuvo una baja recaudación en taquilla, Spade comentó: “Miren, niños, es una estrella fugaz. ¡Pidan un deseo! Cuando haces una tortilla de un minuto en Hollywood, rompes algunos huevos”.

El comentario provocó el enfado inmediato de Murphy, quien llamó a Spade poco después. “En realidad, fue él quien se descargó. Yo no respondí demasiado porque sentía cierta culpa, y tenía razón en algunos puntos. No me gustó admitirlo porque él era un héroe para mí”, explicó Spade. Este episodio marcó el inicio de un prolongado distanciamiento entre ambos.

Durante años, Murphy se negó a regresar a SNL. En el documental de Netflix Being Eddie, señaló que la broma fue aprobada por todos los filtros del programa antes de salir al aire, lo que aumentó su malestar.

“El chiste pasó por todos los filtros que debe pasar, y luego él estaba al aire diciendo: ‘Atrapen una estrella fugaz’. Así que no fue como ‘que se joda David Spade’. Fue más bien: ‘Que se joda SNL. ¿Eso es lo que piensan de mí? Qué sucios’. Por eso no volví durante años”, señaló Murphy, según Variety.

La ironía habitual de SNL cruzó un límite personal cuando Spade eligió a Murphy como blanco, desatando una reacción inesperada (NBC)

Reencuentro en SNL y cierre de una etapa

El regreso de Murphy a SNL no se produjo hasta 2019, cuando fue invitado como presentador. Su participación le valió un Emmy al Mejor Actor Invitado en una Serie de Comedia.

Spade contó en su pódcast que el reencuentro definitivo ocurrió durante el especial SNL50. “Lo vi una o dos veces. Luego nos encontramos en el cincuenta aniversario, conversamos un poco y todo está bien. Después le preguntaron a él y dijo: ‘Sí, todo está bien’. Así que sí, todo está bien”, concluyó Spade.

Después de 25 años de distanciamiento, una llamada tensa y un reencuentro en el escenario de SNL resumen una de las rivalidades más comentadas dentro del humor estadounidense. La reconciliación entre Spade y Murphy simboliza la capacidad de dejar atrás viejas diferencias, incluso entre figuras icónicas de la comedia.

La celebración del aniversario cincuenta de SNL ofreció el espacio propicio para que Spade y Murphy dejaran atrás viejas rencillas, dando paso a una etapa de cordialidad (REUTERS/Brendan McDermid)

El episodio evidencia el peso de las palabras en la industria del entretenimiento y cómo una broma puede tener efectos inesperados y duraderos.

Hoy, ambos humoristas dejaron atrás el conflicto, cerrando un capítulo que marcó tanto sus carreras como la historia de SNL.

Como subraya Rolling Stone, la paz entre Spade y Murphy es un recordatorio de que, detrás del humor, existen historias de admiración y reconciliación que atraviesan décadas.