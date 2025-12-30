Entretenimiento

La sorprendente reconciliación entre David Spade y Eddie Murphy tras 25 años de distancia

Después de décadas de tensión por una broma en Saturday Night Live, los actores estadounidenses finalmente lograron dejar atrás el pasado durante el aniversario número 50 del icónico programa

Guardar

Según un artículo de Rolling Stone, David Spade y Eddie Murphy lograron superar una enemistad que se extendió durante 25 años, originada por una broma emitida en Saturday Night Live (SNL).

El proceso de reconciliación, narrado por Spade en su pódcast Fly on the Wall junto a Dana Carvey, culminó con un reencuentro durante la celebración de los 50 años del popular programa televisivo.

Un comentario humorístico en televisión
Un comentario humorístico en televisión desencadenó décadas de distanciamiento entre dos referentes de la comedia estadounidense (NBC)

Spade relató cómo pasó de admirar profundamente a Murphy a convertirse en blanco de su rechazo tras la emisión de la broma. “Fue extraño pasar de ser un superfan a que me odiara de la noche a la mañana, e intentar que me perdonara durante los últimos 25 años”, afirmó Spade.

El humorista explicó que la relación vivió varios altibajos, especialmente en los primeros años posteriores al incidente.

Ambos comediantes compartieron escenario, admiración
Ambos comediantes compartieron escenario, admiración mutua y, durante años, un silencio marcado por la tensión y el orgullo herido (REUTERS)

El origen del conflicto: una broma memorable en SNL

La disputa comenzó el 9 de diciembre de 1995, durante la sección Weekend Update de SNL. En ese momento, Spade era nuevo en el programa y tenía la tarea de satirizar a celebridades. Al referirse a Murphy y su película Vampire in Brooklyn, que tuvo una baja recaudación en taquilla, Spade comentó: “Miren, niños, es una estrella fugaz. ¡Pidan un deseo! Cuando haces una tortilla de un minuto en Hollywood, rompes algunos huevos”.

El comentario provocó el enfado inmediato de Murphy, quien llamó a Spade poco después. “En realidad, fue él quien se descargó. Yo no respondí demasiado porque sentía cierta culpa, y tenía razón en algunos puntos. No me gustó admitirlo porque él era un héroe para mí”, explicó Spade. Este episodio marcó el inicio de un prolongado distanciamiento entre ambos.

Durante años, Murphy se negó a regresar a SNL. En el documental de Netflix Being Eddie, señaló que la broma fue aprobada por todos los filtros del programa antes de salir al aire, lo que aumentó su malestar.

“El chiste pasó por todos los filtros que debe pasar, y luego él estaba al aire diciendo: ‘Atrapen una estrella fugaz’. Así que no fue como ‘que se joda David Spade’. Fue más bien: ‘Que se joda SNL. ¿Eso es lo que piensan de mí? Qué sucios’. Por eso no volví durante años”, señaló Murphy, según Variety.

La ironía habitual de SNL
La ironía habitual de SNL cruzó un límite personal cuando Spade eligió a Murphy como blanco, desatando una reacción inesperada (NBC)

Reencuentro en SNL y cierre de una etapa

El regreso de Murphy a SNL no se produjo hasta 2019, cuando fue invitado como presentador. Su participación le valió un Emmy al Mejor Actor Invitado en una Serie de Comedia.

Spade contó en su pódcast que el reencuentro definitivo ocurrió durante el especial SNL50. “Lo vi una o dos veces. Luego nos encontramos en el cincuenta aniversario, conversamos un poco y todo está bien. Después le preguntaron a él y dijo: ‘Sí, todo está bien’. Así que sí, todo está bien”, concluyó Spade.

Después de 25 años de distanciamiento, una llamada tensa y un reencuentro en el escenario de SNL resumen una de las rivalidades más comentadas dentro del humor estadounidense. La reconciliación entre Spade y Murphy simboliza la capacidad de dejar atrás viejas diferencias, incluso entre figuras icónicas de la comedia.

La celebración del aniversario cincuenta
La celebración del aniversario cincuenta de SNL ofreció el espacio propicio para que Spade y Murphy dejaran atrás viejas rencillas, dando paso a una etapa de cordialidad (REUTERS/Brendan McDermid)

El episodio evidencia el peso de las palabras en la industria del entretenimiento y cómo una broma puede tener efectos inesperados y duraderos.

Hoy, ambos humoristas dejaron atrás el conflicto, cerrando un capítulo que marcó tanto sus carreras como la historia de SNL.

Como subraya Rolling Stone, la paz entre Spade y Murphy es un recordatorio de que, detrás del humor, existen historias de admiración y reconciliación que atraviesan décadas.

Temas Relacionados

David SpadeEddie MurphySaturday Night LiveHumorBromaReconciliaciónActoresIndustria CinematográficaHumoristasNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

“Estuve nervioso antes de cada película que lancé”: James Cameron explicó la presión que sintió detrás de “Avatar: Fuego y Ceniza”

En diálogo con CBS Sunday Morning, el director reconoció que la ansiedad previa a cada estreno sigue intacta y detalló cómo el duelo, la emoción y el equilibrio entre tecnología y creatividad marcaron el proceso de “Avatar: Fuego y Ceniza”

“Estuve nervioso antes de cada

Russell Crowe cuestionó la obsesión de Hollywood con las secuelas y explicó por qué “Gladiador” no debía continuar

En una entrevista con el podcast de triple j, el actor cuestionó la obsesión de Hollywood con las franquicias y explicó por qué “Gladiador” no debía tener continuación

Russell Crowe cuestionó la obsesión

Mia Goth habló sobre cómo Star Wars influyó en su arte y qué espera del nuevo papel en su nueva película

En el podcast Happy Sad Confused, la actriz contó cómo Star Wars marcó su infancia y su forma de crear personajes, y adelantó qué espera de su nuevo papel en la próxima película de la saga

Mia Goth habló sobre cómo

La película de Robert Redford que recomiendan expertos en salud mental

El film se mantiene como una referencia imprescindible en el abordaje del duelo y la depresión, siendo elogiado por especialistas por su retrato sincero de la familia y la importancia de la red de apoyo

La película de Robert Redford

“Nunca me sentí aceptado”: el testimonio de Henry Winkler sobre la infancia, la fama y el valor de ser diferente

El popular actor de “Días felices” y “Barry” relató cómo la dislexia, la presión familiar y la búsqueda de su vocación artística marcaron su vida, inspirando a quienes enfrentan desafíos con un mensaje de resiliencia y autenticidad

“Nunca me sentí aceptado”: el
DEPORTES
Antecedentes, curiosidades y orígenes de

Antecedentes, curiosidades y orígenes de las “Batallas de los sexos” en el tenis

Un ídolo de Estudiantes compara a Zubeldía, Bilardo y Eduardo Domínguez y recuerda la época dorada “pincha”

La historia de amistad entre el argentino Sacha Fenestraz y Lando Norris: convivencia, vacaciones juntos y múltiples anécdotas

El gesto del boxeador senegalés Bamba Niang tras ganar por un impactante KO: encabezó una colecta para costear la cirugía de su rival

Roma ganó con un gol de Soulé y la titularidad de Dybala: qué dijo su técnico en medio de los rumores de la llegada de Paulo a Boca

TELESHOW
Jorge Lanata, a un año

Jorge Lanata, a un año de su muerte: el periodista más original, influyente y popular de su generación

Los escándalos que marcaron a la farándula argentina en 2025: de la batalla del Chateau a un viejo amor que reabrió heridas

Valentina Zenere y Sebastián Ortega, enamorados en Punta del Este: almuerzo al aire libre y el look urbano de la actriz

Andrea Bursten: relax y playa entre amigos en Punta del Este

Maxi López se despidió entre lágrimas de Masterchef Celebrity: “Se me terminó el tiempo”

INFOBAE AMÉRICA

La película de Robert Redford

La película de Robert Redford que recomiendan expertos en salud mental

Planificación militar china para el combate en América Latina: implicaciones para la región

El régimen chino lanzó cohetes en el estrecho de Taiwán durante el segundo día de ejercicios militares alrededor de la isla

Machado felicitó al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, y lo calificó como un “aliado fundamental para la transición” en Venezuela

Murió Khaleda Zia, ex primera ministra y figura central de la política de Bangladesh