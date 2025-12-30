“Estuve nervioso antes de cada película que lancé”: James Cameron explicó la presión que sintió detrás de “Avatar: Fuego y Ceniza”

La creación de Avatar: Fuego y Ceniza implicó varios años de desarrollo y una exigente labor de captura de interpretación

James Cameron, reconocido cineasta de la saga Avatar, abordó sus emociones, el proceso creativo y los dilemas tecnológicos detrás de la nueva entrega Avatar: Fuego y Ceniza.

Cameron compartió detalles inéditos y desafíos de un universo considerado uno de los más ambiciosos del cine contemporáneo, en diálogo exclusivo con YouTube (CBS Sunday Morning).

Ansiedad previa y presión del mercado

“Estoy nervioso”, confesó el director al hablar sobre sus sentimientos antes de cada lanzamiento. “¿Después de todos estos años? ¿Estás bromeando? Siempre, siempre. Estuve nervioso antes de cada película que lancé”.

“Hay fuerzas de mercado fuera de mi control, y también el dilema sobre cómo percibe el público las secuelas: ¿las ven como oportunidades para reencontrarse con personajes queridos o solo como una secuela más? Existen muchas variables en juego en el lanzamiento de una película”, explicó Cameron en la charla con CBS Sunday Morning.

Trabajo con actores y apuesta tecnológica

La creación de Avatar: Fuego y Ceniza implicó varios años de desarrollo y una exigente labor de captura de interpretación.

“La última vez que trabajé con los actores fue hace quizás un año. Tuvimos una postproducción muy larga por todos los efectos visuales. Capturamos a los actores para la segunda y la tercera película, así que Sigourney, Sam, Una, todos, desde septiembre de 2017 hasta 2018. Fueron cerca de año y medio de captura”, relató.

“Todo comienza con la interpretación, con la escritura y la actuación, y mi trabajo directo con los actores. Luego, asumo la carga de todo lo técnico: cinematografía, iluminación, selección de planos, lentes, todo eso. Se lo quito a ellos y lo desarrollo durante los años siguientes”, señaló.

Cameron definió la performance capture como la forma más pura de actuación, ya que “elimina distracciones técnicas y permite una conexión directa entre actor y director. No hay que repetir la escena una y otra vez para distintos planos. Una vez que tenemos el momento, si los actores están contentos, yo también lo estoy”, explicó.

“Después, impongo los ángulos, la iluminación y todo lo demás, pero ellos no tienen que preocuparse por eso”, agregó.

El proceso, según Cameron, se asemeja a un ensayo teatral, donde “el diálogo impulsa al cuerpo a actuar, y busco esa interpretación a través de la experiencia vivida del actor. En un set de performance capture, los actores tienen el 100% de mi atención, y eso se convierte en una danza creativa”.

La emoción, medida central del éxito

El criterio principal de Cameron para determinar el éxito de una película es la emoción que le genera. “Si logró hacerme llorar, sé que la película funciona. Para mí, todo se trata de los sentimientos. Pones la historia en movimiento, inviertes en los personajes, comprendes sus conflictos y los acompañas en su viaje”, aseguró.

“Si aún siento emoción en los momentos claves, entonces sé que la película está funcionando. Si no la siento, pienso que algo está mal”, agregó.

Cameron recordó que su formación se forjó en los autocines de Orange County. “Mi gusto es muy de clase trabajadora. Iba a los autocines sin saber qué película daban, solo por la experiencia. No había sofisticación, pero la historia me atrapaba”, relató.

“Más tarde, al comenzar mi carrera, asumí la responsabilidad de estudiar teoría e historia del cine. Pero siempre sentí que, cuanto mejor fuera el espectáculo, más podía ocultar mis carencias como cineasta o guionista. Todo surge del deseo de montar un espectáculo impactante”.

Duelo y transformación en “Avatar: Fuego y Ceniza”

Sobre los temas centrales de la nueva película, Cameron destacó el duelo y la transformación emocional.

“Quise explorar el duelo. Sé que suena deprimente, pero el cine comercial y de gran espectáculo no suele tratar bien el duelo. En la película, perdemos al hijo mayor, y eso pone en riesgo la historia de amor entre Jake y Neytiri”, señaló Cameron.

“No puedes contar una historia de amor sin ponerla en peligro, y cuando relatas una saga de varias partes, puedes llevar ese riesgo muy lejos. El duelo cambia a las personas y no se puede volver atrás. Quise explorar eso en Avatar”, explicó.

El director diferenció su enfoque del de otros géneros populares: “No creo que las películas de superhéroes, por ejemplo, traten realmente el duelo. Suelen buscar que el héroe retome el statu quo, evitando amenazas emocionales profundas. En la vida real, el duelo transforma, uno no vuelve a ser el mismo”.

Tecnología y creatividad: equilibrio delicado

La relación entre tecnología y emoción fue otro eje de la conversación. “Todo el cine es tecnológico”, señaló Cameron. “Durante años oculté el proceso de la performance capture para evitar que el público lo percibiera como algo artificial. Ahora veo que fue un error, porque celebramos el momento creativo entre director y actor”, agregó.

A pesar de estas tensiones, Cameron observa en la tecnología una oportunidad para la evolución artística: “La IA generativa nos obliga a ser más imaginativos y a elevar el listón. Es como regresar a lo acústico después de los sintetizadores. Ahora, el acto de ver a un artista crear en tiempo real será aún más sagrado”.

Mensaje ambiental y alegoría

El mensaje ambiental de Avatar fue central desde el origen del proyecto, aunque enfrentó resistencia en los estudios. Cameron recordó: “El mensaje ambiental es la razón principal por la que hice Avatar, aunque los estudios quisieran quitarlo”.

“El jefe de 20th Century Fox me preguntó si podía eliminar ese ‘rollo hippie de abrazar árboles’. Le respondí que precisamente por eso deseaba hacer la película, y que si no le gustaba, quizás debíamos dejarlo ahí”, explicó.

Cameron defendió la ciencia ficción y la fantasía como medios ideales para abordar cuestiones complejas. “Avatar es una fantasía alegórica que invita a caminar en los zapatos de otro ser, a ver el mundo con otros ojos”, planteó.

James Cameron cerró la entrevista exponiendo su visión sobre el cine: “Para mí, una película es un sueño lúcido compartido. Es una travesía inesperada que invita al espectador a dejarse sorprender y a vivir emociones que trascienden la pantalla”.