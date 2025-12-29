Diego Luna reflexionó sobre la evolución del cine y la autenticidad del casting latino: “La esperanza la tengo gracias al público”

Diego Luna destaca la importancia de la diversidad y la representación latina en el cine internacional actual (Disney Plus)

El actor mexicano Diego Luna reflexionó acerca de la evolución de la industria, la autenticidad en el casting latino y su recorrido profesional, desde Y tu mamá también hasta su papel en el universo Star Wars, durante una entrevista difundida por YouTube (Movieclips y Rotten Tomatoes).

El protagonista de Pan y Circo destacó cómo la cocina y el arte pueden abrir espacios de encuentro y diálogo.

El beso de la mujer araña: revolucionarios y legado cultural

Al referirse al significado de interpretar a un revolucionario en El beso de la mujer araña, Luna subrayó la vigencia de la obra y su relevancia para la comunidad latina. “Es interesante porque, primero, esto es una novela, ¿no? Y es fascinante lo que ese libro generó durante décadas. Sigue siendo muy relevante hoy. Es una historia sobre la libertad, el entendimiento, el cambio y la revolución”, expresó.

La nueva versión de El beso de la mujer araña rinde homenaje al musical de Broadway y celebra el elenco latino (Créditos: YouTube / Jennifer Lopez)

Luna detalló que la nueva versión dirigida por Bill Condon rinde homenaje al musical de Broadway de los años 80, distanciándose de adaptaciones previas y conservando la esencia original de la obra.

El intérprete resaltó la importancia del elenco latino y consideró este enfoque un avance significativo.

Explicó que Condon decidió homenajear la obra de Broadway, lo que permitió diferenciar el proyecto de la película y mantener la semilla conceptual original: “Muchos pensaron que hacíamos un remake, pero no tiene nada que ver. La semilla es la misma y es relevante hoy para recordarnos que debemos bajar la guardia, abrirnos y permitir que el amor exista de todas las formas posibles”.

El actor mexicano resalta el valor de retratar personajes complejos y diversos en la industria cinematográfica (Sundance Institute via AP)

Luna también valoró la oportunidad de colaborar con figuras del teatro neoyorquino. Señaló que este intercambio enriqueció el proceso creativo y aportó nuevas perspectivas al elenco, una experiencia que, según sus palabras, hizo que el trabajo fuera aún más desafiante y satisfactorio.

Desafíos físicos y emocionales del musical

Sobre los retos físicos y emocionales del musical, Luna reconoció que el canto fue su mayor desafío. “Sabía que podía bailar, pero me asustaba más cantar. Nunca me entrené para eso. Bailar, un poco, porque vengo de una comunidad donde se baila por diversión cada fin de semana, pero es diferente. Respeto mucho a quienes pueden usar su voz y su cuerpo así, son atletas. Requiere mucho trabajo y precisión”, confesó.

Agradeció el apoyo del coreógrafo Sergio y de su compañera de reparto Jennifer —a quien describió como la mejor en lo que hace— y celebró el trabajo conjunto con el elenco: “Fue maravilloso ver su proceso y aprender de ella, dejarme llevar de su mano en este viaje”.

De Andor a Broadway: papeles complejos y diversidad

El protagonista de Andor subraya la evolución de la representación latina en franquicias como Star Wars (Lucasfilm Ltd./Disney+ vía AP)

El paralelismo entre sus personajes revolucionarios en Andor y El beso de la mujer araña surgió naturalmente a lo largo de la conversación.

“He tenido la oportunidad de interpretar papeles complejos que representan un reto y me permiten mostrar que soy capaz de más de lo que vieron de mí. Esta industria tiende a hacerte repetir, pero hoy pude pasar de Andor a El beso de la mujer araña, que son universos y desafíos muy distintos. Me siento muy afortunado de poder pertenecer tanto a Andor como a El beso de la mujer araña”, destacó Luna.

La conversación se orientó entonces a la representación latina en Star Wars y la transformación de la industria.

La cocina y el arte, según Diego Luna, abren espacios de encuentro y diálogo en la sociedad (Lucasfilm Ltd./Disney+ vía AP)

Luna celebró la apertura de Lucasfilm y el cambio de percepción sobre la diversidad en la franquicia: “Es increíble lo que está pasando y solo puedo celebrar lo que Lucasfilm hizo y lo valientes que fueron hace tanto tiempo. Pasaron diez años desde la primera llamada para Rogue One. Hoy parece normal, pero hace diez años fue muy valiente lo que hicieron, no solo conmigo, sino con toda la idea de Rogue One. Era diferente, arriesgado, audaz”.

Luna agradeció a Kathleen Kennedy, Gareth Edwards y Tony Gilroy por la confianza depositada y la complejidad de los personajes, pero recalcó el papel decisivo del público: “Andor no existiría si la gente no hubiera ido a ver Rogue One. Nunca habríamos hecho una segunda temporada si la gente no hubiera visto la primera. La esperanza la tengo gracias al público”.

Un buen momento para la representación latina

Luna invita a explorar su filmografía en español, destacando la colaboración con Gael García Bernal en La Máquina y Y tu mamá también (Rebecca Cabage/Invision/AP)

Luna subrayó el momento actual de la industria: “Hoy tenemos la oportunidad de ver historias donde personas como nosotros tienen algo que decir y que experimentar. Finalmente estamos retratando personajes complejos y diversos. Es un buen momento para los intérpretes con alguna conexión con América Latina”.

Al repasar su carrera, Luna recomendó a la audiencia explorar su filmografía en español, en particular sus colaboraciones con Gael García Bernal: “Y tu mamá también fue muy importante, pero también La Máquina, que es lo último que hicimos Gael y yo juntos. No es una película, pero es como una película larga de seis episodios, con principio y fin. Invito a la gente a verla porque es divertida y porque muestra esa dinámica y química, pero muchos años después”.

“Si quieren seguir con ese tema, pueden revisar Rudo y Cursi, que hicimos entre medio. Todas son historias sobre la amistad, sobre la amistad de toda la vida”, agregó.

La cocina como arte y espacio de encuentro

El programa Pan y Circo de Diego Luna utiliza la comida como herramienta para reunir y escuchar diferentes perspectivas (YouTube: Movieclips y Rotten Tomatoes)

En el plano personal, Luna compartió su pasión por la cocina y el valor de la comida como punto de encuentro, reflejado en su programa Pan y Circo: “Me encanta cocinar, y con los hijos mejoré mucho. Me gusta la idea de invitar gente y ofrecerles algo. Hice un programa sobre esto, Pan y Circo, donde la idea es sentar a la mesa a personas que piensan diferente sobre algo importante. Usar la mesa y la comida para reunirlos y escucharse”.

El actor relató cómo su propio vínculo con la gastronomía se profundizó a través de esta experiencia: “Empecé ayudando a chefs y luego cociné yo mismo, porque era más personal e íntimo. Aprendí mucho sobre cocina, pero también sobre lo que hace la comida: une a las personas, sin importar de dónde vengan o qué crean. Es algo que puedes compartir con cualquiera”.

Para Luna, la comida representa un espacio de encuentro y entendimiento, en sintonía con su visión sobre el arte, la diversidad y la convivencia.