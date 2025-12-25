Lily Collins celebra su primera Navidad con su hija Tove: “Sintiendo toda la magia”

Lily Collins y Charlie McDowell festejaron su primera Navidad en familia. (Instagram/Lily Collins)

Lily Collins vive una temporada especialmente significativa: la actriz celebra su primera Navidad como mamá. El jueves 25 de diciembre, la protagonista de Emily en París, de 36 años, compartió con sus seguidores un vistazo íntimo de cómo ha sido esta fecha tan especial junto a su hija Tove, de 10 meses.

A través de una emotiva publicación en Instagram, la actriz reveló que ella y su esposo, el director de cine Charlie McDowell, estaban disfrutando de “la primera Navidad de nuestra pequeña Tove” y confesó que ambos se encontraban “sintiendo toda la magia de las fiestas”. El mensaje, acompañado de una serie de imágenes familiares.

“Disfrutando de estos momentos en todos los sentidos. Les deseo a ustedes y a los suyos una feliz Navidad y felices fiestas”, escribió en el pie de foto.

Las palabras estuvieron acompañadas de fotografías que mostraron a la bebé Tove jugando con algunos de sus nuevos regalos, luciendo un pijama navideño, así como detalles de la decoración festiva en el hogar familiar.

Lily Collins compartió su primera Navidad como madre. (Instagram)

También incluyó una imagen de Lily Collins y Charlie McDowell compartiendo un beso en la nieve, y una selfie familiar en la que los padres posan junto a su hija, cuyo rostro fue cubierto con un emoji de corazón para resguardar su privacidad.

La llegada de Tove fue anunciada públicamente el pasado 31 de enero, cuando la pareja reveló que habían dado la bienvenida a su hija a través de una madre sustituta. “Bienvenida al centro de nuestro mundo, Tove Jane McDowell”, escribió Collins en aquel anuncio conjunto en Instagram.

En ese mismo mensaje, la actriz también publicó una imagen de la recién nacida abrigada en un moisés, cubierta con una manta que llevaba su nombre bordado en dorado.

“Las palabras nunca podrán expresar nuestra infinita gratitud a nuestra increíble madre sustituta y a todos los que nos ayudaron en el camino. Los amamos hasta la luna y más allá”, comentó.

Lily Collins anunció el nacimiento de su hija Tove en Instagram. (Instagram/Lily Collins)

Desde entonces, la artista ha sido abierta sobre el proceso y ha subrayado la importancia del apoyo recibido para concretar su sueño de convertirse en madre.

A lo largo del año, la famosa ha compartido distintos momentos de su vida como madre primeriza, permitiendo a sus seguidores asomarse a esta faceta más personal. En mayo, celebró su primer Día de la Madre con un sentido homenaje en Instagram, donde se le veía acunando a Tove en un portabebés.

“Mi primer Día de la Madre. No hay palabras para describir este nuevo viaje, esta nueva vida. Te amo con todo mi corazón, Tove, con todo lo que se ha profundizado desde el día en que naciste y todo lo que ni siquiera sabía que existía”, escribió.

Y añadió: “Has expandido mi mundo, ampliado mis horizontes y ensanchado mi sonrisa más de lo que jamás hubiera imaginado. Y pensar que esto es solo el principio. No podría estar más agradecida ni más honrada de ser tu madre”.

Lily Collins celebró su primer día de las madres este 2025. (Instagram/Lily Collins)

La actriz también ha destacado el apoyo de su círculo cercano. En octubre, compartió que su coprotagonista de Emily en París, Ashley Park, le regaló a Tove un obsequio hecho a mano que rápidamente se convirtió en el favorito de la bebé. “El arrullo favorito de Tove, hecho por la tía @ashleyparklady, siempre viene con nosotros”, escribió.

Mientras continúa con sus compromisos profesionales, Lily Collins parece disfrutar plenamente de esta nueva etapa.