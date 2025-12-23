Sam Worthington reveló su relación con la fama: “Siempre me ha gustado el anonimato”

El futuro de la saga Avatar depende del éxito en taquilla de 'Fuego y cenizas', la nueva entrega dirigida por James Cameron (20th Century Studios)

Sam Worthington, protagonista de la saga Avatar, regresa a la gran pantalla con “Fuego y cenizas”, la tercera entrega de la franquicia dirigida por James Cameron. A pesar de encabezar una de las series cinematográficas más exitosas de la historia, el actor australiano mantiene un perfil bajo y se muestra satisfecho con su anonimato, según destacó en The Washington Post.

Con 49 años, se consolidó como el rostro —aunque digitalmente transformado— de Avatar, una franquicia que recaudó más de USD 5.300 millones y dejó una huella en la cultura popular y la tecnología cinematográfica. Sin embargo, su presencia pública es discreta.

Sam Worthington reveló su preferencia por el anonimato pese al éxito mundial de Avatar y su impacto en la fama (REUTERS)

El héroe anónimo de Avatar

Durante la reciente entrevista, Worthington reconoció: “Siempre me ha gustado el anonimato. Tener una cara azul de avatar puede que no te haga tan reconocible, pero no estoy en esto por eso”.

El director David Mackenzie, colaborador frecuente, subrayó esta dualidad. “Es el protagonista de una de las franquicias más grandes de todos los tiempos, pero también existe como alguien relativamente desconocido para muchos. Solo lo ven con su maquillaje digital azul”, comentó.

Relación de Worthington con la fama

La incomodidad del intérprete ante la exposición pública es notoria. Zoe Saldaña, su compañera de reparto en la saga, lo describió como alguien que evita los ambientes sociales multitudinarios: “Los entornos realmente sociales lo incomodan mucho. No es que no quiera estar ahí, es solo que le gusta sentirse seguro. Cuando se siente seguro, entonces sale el Sam extrovertido”.

En esta sintonía, él mismo se definió como una persona introvertida. “Soy bastante introvertido. Cuando das entrevistas, parece que se trata de ti, pero yo todavía estoy aprendiendo quién soy”, confesó.

Worthington reconoció que la promoción mediática es parte del trabajo, aunque no le agrada que su imagen se proyecte en las pantallas más grandes del mundo. Prefiere que el foco esté en su trabajo y no en su persona, una postura que ha mantenido incluso en los momentos de mayor fama tras el estreno de Avatar y Terminator Salvation.

La carrera de Sam Worthington abarca desde superproducciones como Terminator Salvation hasta roles complejos en televisión y cine independiente (REUTERS)

La técnica y el arte de la actuación en Avatar

La tecnología de captura de movimiento es central en la interpretación de Worthington como Jake Sully. El actor defiende el valor artístico de este método: “La actuación en Avatar es más primitiva, vital y real gracias a la captura de movimiento. Y debería ser reconocida como tal”.

Además sostuvo que esta técnica no oculta la actuación, sino que revela el espíritu del actor: “No recibe el reconocimiento porque la gente piensa que ‘esconde’ la actuación. Yo creo que la ‘revela’ más”.

James Cameron, como director de la saga, coincidió en la profundidad que aporta Worthington a su personaje: “Gran parte del poder de Sam como protagonista proviene del dolor y la vulnerabilidad que se filtran alrededor de su armadura estoica. Se lanza de lleno al papel y aporta todo, tanto física como emocionalmente”.

Oona Chaplin, quien se suma al elenco en esta nueva entrega, destacó la intensidad y el compromiso de su compañero en cada escena, especialmente en el entorno inmersivo del set conocido como “The Volume”.

James Cameron resaltó la vulnerabilidad y entrega emocional de Worthington en su papel de Jake Sully (20th Century Studios)

Carrera y evolución profesional

La trayectoria de Worthington transitó desde papeles de héroe en superproducciones hasta roles secundarios en cine, televisión y teatro. Tras su irrupción en Hollywood con Avatar, Terminator Salvation y Furia de Titanes, el actor australiano experimentó una etapa de exposición masiva, pero también de búsqueda personal y profesional.

“Hice esos blockbusters porque me los ofrecieron. No había un plan real. Era como: ‘Ahora tengo estas oportunidades para aprender en diferentes sets y descubrir qué quiero decir y con quién quiero trabajar’. El problema es que todos tus errores quedan en pantalla”, reflexionó.

En los últimos años, optó por personajes más complejos y menos visibles, como su papel en la serie Under the Banner of Heaven, donde interpretó a Ron Lafferty, o en películas como Hacksaw Ridge y Relay. Riz Ahmed, su compañero en esta última, lo describe como un “buscador creativo, lleno de curiosidad y fascinado por el proceso artístico”.

Worthington también enfrentó desafíos personales, como el alcoholismo, y atribuye su estabilidad actual a la familia y la espiritualidad, especialmente tras su participación en el drama “The Shack”.

Más allá del éxito al darle vida a Jake Sully, el actor también participó de proyectos alternativos en cine, televisión y teatro (20th Century Fox)

Vida personal con perspectivas artísticas

Actualmente, reside en Nueva York junto a su esposa y sus tres hijos, tras una vida nómada que lo llevó desde los suburbios de Perth (Australia), hasta los principales escenarios del cine internacional.

Su infancia estuvo marcada por la pasión de su padre por el cine, quien coleccionaba películas en todos los formatos posibles. Worthington nunca soñó con ser actor, pero una audición fortuita a los 19 años lo llevó a la National Institute of Dramatic Art en Sídney, iniciando así una carrera que lo convertiría en el “conductor” de grandes historias, al estilo de Cary Grant para “Hitchcock”.

El futuro de la saga Avatar depende del éxito de “Fuego y cenizas”. Cameron ya ha escrito las próximas entregas y ha rodado algunas escenas, pero ha dejado claro que la continuidad está supeditada a los resultados de taquilla. Mientras el actor se muestra preparado para volver a encarnar a Jake Sully cuando el director lo requiera.

Worthington atribuye su estabilidad personal a la familia y la espiritualidad tras superar desafíos como el alcoholismo (20th Century Studios)

La colaboración entre Sam Worthington y James Cameron ha permitido que el actor dé vida a Jake y construya, junto al director, un personaje que conecta al público con el universo de Pandora.