Entretenimiento

Sam Worthington reveló su relación con la fama: “Siempre me ha gustado el anonimato”

El actor australiano, protagonista de la saga Avatar, compartió con The Washington Post su visión sobre la discreción y la exposición mediática en la industria cinematográfica, mostrando una perspectiva única sobre el reconocimiento

Guardar
El futuro de la saga Avatar depende del éxito en taquilla de 'Fuego y cenizas', la nueva entrega dirigida por James Cameron (20th Century Studios)

Sam Worthington, protagonista de la saga Avatar, regresa a la gran pantalla con “Fuego y cenizas”, la tercera entrega de la franquicia dirigida por James Cameron. A pesar de encabezar una de las series cinematográficas más exitosas de la historia, el actor australiano mantiene un perfil bajo y se muestra satisfecho con su anonimato, según destacó en The Washington Post.

Con 49 años, se consolidó como el rostro —aunque digitalmente transformado— de Avatar, una franquicia que recaudó más de USD 5.300 millones y dejó una huella en la cultura popular y la tecnología cinematográfica. Sin embargo, su presencia pública es discreta.

Sam Worthington reveló su preferencia
Sam Worthington reveló su preferencia por el anonimato pese al éxito mundial de Avatar y su impacto en la fama (REUTERS)

El héroe anónimo de Avatar

Durante la reciente entrevista, Worthington reconoció: “Siempre me ha gustado el anonimato. Tener una cara azul de avatar puede que no te haga tan reconocible, pero no estoy en esto por eso”.

El director David Mackenzie, colaborador frecuente, subrayó esta dualidad. “Es el protagonista de una de las franquicias más grandes de todos los tiempos, pero también existe como alguien relativamente desconocido para muchos. Solo lo ven con su maquillaje digital azul”, comentó.

Relación de Worthington con la fama

La incomodidad del intérprete ante la exposición pública es notoria. Zoe Saldaña, su compañera de reparto en la saga, lo describió como alguien que evita los ambientes sociales multitudinarios: “Los entornos realmente sociales lo incomodan mucho. No es que no quiera estar ahí, es solo que le gusta sentirse seguro. Cuando se siente seguro, entonces sale el Sam extrovertido”.

En esta sintonía, él mismo se definió como una persona introvertida. “Soy bastante introvertido. Cuando das entrevistas, parece que se trata de ti, pero yo todavía estoy aprendiendo quién soy”, confesó.

Worthington reconoció que la promoción mediática es parte del trabajo, aunque no le agrada que su imagen se proyecte en las pantallas más grandes del mundo. Prefiere que el foco esté en su trabajo y no en su persona, una postura que ha mantenido incluso en los momentos de mayor fama tras el estreno de Avatar y Terminator Salvation.

La carrera de Sam Worthington
La carrera de Sam Worthington abarca desde superproducciones como Terminator Salvation hasta roles complejos en televisión y cine independiente (REUTERS)

La técnica y el arte de la actuación en Avatar

La tecnología de captura de movimiento es central en la interpretación de Worthington como Jake Sully. El actor defiende el valor artístico de este método: “La actuación en Avatar es más primitiva, vital y real gracias a la captura de movimiento. Y debería ser reconocida como tal”.

Además sostuvo que esta técnica no oculta la actuación, sino que revela el espíritu del actor: “No recibe el reconocimiento porque la gente piensa que ‘esconde’ la actuación. Yo creo que la ‘revela’ más”.

James Cameron, como director de la saga, coincidió en la profundidad que aporta Worthington a su personaje: “Gran parte del poder de Sam como protagonista proviene del dolor y la vulnerabilidad que se filtran alrededor de su armadura estoica. Se lanza de lleno al papel y aporta todo, tanto física como emocionalmente”.

Oona Chaplin, quien se suma al elenco en esta nueva entrega, destacó la intensidad y el compromiso de su compañero en cada escena, especialmente en el entorno inmersivo del set conocido como “The Volume”.

James Cameron resaltó la vulnerabilidad
James Cameron resaltó la vulnerabilidad y entrega emocional de Worthington en su papel de Jake Sully (20th Century Studios)

Carrera y evolución profesional

La trayectoria de Worthington transitó desde papeles de héroe en superproducciones hasta roles secundarios en cine, televisión y teatro. Tras su irrupción en Hollywood con Avatar, Terminator Salvation y Furia de Titanes, el actor australiano experimentó una etapa de exposición masiva, pero también de búsqueda personal y profesional.

Hice esos blockbusters porque me los ofrecieron. No había un plan real. Era como: ‘Ahora tengo estas oportunidades para aprender en diferentes sets y descubrir qué quiero decir y con quién quiero trabajar’. El problema es que todos tus errores quedan en pantalla”, reflexionó.

En los últimos años, optó por personajes más complejos y menos visibles, como su papel en la serie Under the Banner of Heaven, donde interpretó a Ron Lafferty, o en películas como Hacksaw Ridge y Relay. Riz Ahmed, su compañero en esta última, lo describe como un “buscador creativo, lleno de curiosidad y fascinado por el proceso artístico”.

Worthington también enfrentó desafíos personales, como el alcoholismo, y atribuye su estabilidad actual a la familia y la espiritualidad, especialmente tras su participación en el drama “The Shack”.

Más allá del éxito al
Más allá del éxito al darle vida a Jake Sully, el actor también participó de proyectos alternativos en cine, televisión y teatro (20th Century Fox)

Vida personal con perspectivas artísticas

Actualmente, reside en Nueva York junto a su esposa y sus tres hijos, tras una vida nómada que lo llevó desde los suburbios de Perth (Australia), hasta los principales escenarios del cine internacional.

Su infancia estuvo marcada por la pasión de su padre por el cine, quien coleccionaba películas en todos los formatos posibles. Worthington nunca soñó con ser actor, pero una audición fortuita a los 19 años lo llevó a la National Institute of Dramatic Art en Sídney, iniciando así una carrera que lo convertiría en el “conductor” de grandes historias, al estilo de Cary Grant para “Hitchcock”.

El futuro de la saga Avatar depende del éxito de “Fuego y cenizas”. Cameron ya ha escrito las próximas entregas y ha rodado algunas escenas, pero ha dejado claro que la continuidad está supeditada a los resultados de taquilla. Mientras el actor se muestra preparado para volver a encarnar a Jake Sully cuando el director lo requiera.

Worthington atribuye su estabilidad personal
Worthington atribuye su estabilidad personal a la familia y la espiritualidad tras superar desafíos como el alcoholismo (20th Century Studios)

La colaboración entre Sam Worthington y James Cameron ha permitido que el actor dé vida a Jake y construya, junto al director, un personaje que conecta al público con el universo de Pandora.

Temas Relacionados

Sam WorthingtonAvatarJames CameronJake SullyTecnología de captura de movimientoFire and AshFuego y cenizasHollywoodNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

El documental que revela los secretos de Seymour Hersh

Una mirada íntima a la vida de un reportero que desafió a los poderosos y cambió la historia del periodismo

El documental que revela los

Rachel Sennott reveló su mayor aprendizaje en la actuación: “Lo mejor me pasa justo después de tocar fondo”

La actriz y comediante estadounidense compartió en el pódcast “Good Hang” cómo los momentos difíciles impulsan su creatividad y determinación en el competitivo mundo del entretenimiento

Rachel Sennott reveló su mayor

Liam Hemsworth analizó su llegada a The Witcher como reemplazo de Henry Cavill: “Quería ser muy respetuoso con lo que él hizo”

El actor australiano compartió su visión sobre asumir el papel de Geralt de Rivia tras la salida de su colega. Entrevistado para la portada de Esquire, reveló su enfoque personal y profesional ante el desafío de reemplazar a un ícono

Liam Hemsworth analizó su llegada

La historia de la casa de Mi Pobre Angelito: sus dueños y la venta millonaria

El inmueble ubicado en Illinois, célebre por su papel en el clásico navideño, sigue despertando interés entre coleccionistas y seguidores de la película

La historia de la casa

El Año Nuevo empezará por todo lo alto: primer vistazo a ‘The Beauty’, una serie al estilo de ‘La sustancia’ con Bella Hadid de protagonista

El director de ‘American Horror Story’, Ryan Murphy, se embarca en un nuevo proyecto ambientado en una París futurista

El Año Nuevo empezará por
DEPORTES
Jugaron a más de 1400

Jugaron a más de 1400 kilómetros de su estadio, sólo viajó un fanático a acompañarlos y tuvieron un emotivo gesto

El motivo por el que Boca Juniors desistió de la contratación de Miguel Borja

El jefe de Alpine aclaró el rol de Flavio Briatore y qué deben mejorar para el próximo año en la F1

Se convirtió en el fichaje más caro en la historia de la Premier League y una grave lesión lo podría dejar sin Mundial

Roger Federer cuestionó cómo el tenis trata a sus ídolos: “Olvidamos a las leyendas de nuestro deporte”

TELESHOW
Las exclusivas compras de Zaira

Las exclusivas compras de Zaira Nara en Punta del Este: objetos de decoración y accesorios para su nueva casa

El crudo testimonio de Angie Balbiani sobre el empresario acusado de abuso de menores: “Mi hijo iba a su casa”

El viaje soñado de María Becerra y J Rei por el cielo mágico de Finlandia: “Qué afortunados somos”

La irrupción de Wanda Nara en un show en Vélez y la pregunta directa a Ian Lucas: “¿Qué pasa con Evangelina?”

Guido Kaczka recibió en su programa a la visita más esperada: “Por primera vez entra este personaje”

INFOBAE AMÉRICA

La primera impresión es la

La primera impresión es la que cuenta: por qué imitar la sonrisa de otros genera confianza

Bolivia: alcaldías y choferes definen tarifas transitorias del transporte en medio de reclamos por el precio del combustible

Las acciones de Novo Nordisk lideran las ganancias en las bolsas tras la aprobación de su píldora para adelgazar en EEUU

Michael Douglas reveló que habló varias veces con Rob Reiner sobre la paternidad y las adicciones de sus hijos

Dónde se celebran las Navidades más extravagantes del mundo