Russell Brand enfrenta dos nuevos cargos por violación y agresión sexual en Reino Unido

Russell Brand enfrenta dos cargos más por violación y agresión sexual. (REUTERS/Chris J Ratcliffe)

Russell Brand enfrenta nuevos problemas legales en el Reino Unido luego de que las autoridades británicas autorizaran cargos adicionales en su contra por delitos sexuales.

La Policía Metropolitana de Londres confirmó que la Fiscalía de la Corona aprobó dos nuevas acusaciones contra el actor: un cargo por violación y otro por agresión sexual, derivados de presuntos incidentes denunciados por dos nuevas mujeres.

De acuerdo con información confirmada por TMZ, los nuevos cargos se suman a un proceso judicial que ya se encontraba en curso.

El también comediante había sido acusado previamente de cinco delitos relacionados con violación, agresión sexual y agresión indecente, a raíz de denuncias presentadas por otras cuatro mujeres.

Russell Brand suma dos cargos más a su historial por violación y agresión sexual. (REUTERS/Chris J. Ratcliffe)

En mayo pasado, el artista de 49 años se declaró no culpable de esas imputaciones durante una comparecencia ante un tribunal británico.

Con las nuevas acusaciones, Russell Brand enfrenta ahora un total de siete cargos vinculados a presuntos hechos cometidos contra seis mujeres distintas.

Las autoridades no han hecho públicos detalles específicos sobre las fechas ni los lugares de los nuevos incidentes, aunque confirmaron que forman parte de una investigación más amplia llevada a cabo por detectives especializados de la Policía Metropolitana.

El Detective Jefe Inspector Tariq Farooqi, quien encabeza la investigación, señaló que las mujeres que han presentado denuncias continúan recibiendo apoyo por parte de oficiales especialmente capacitados.

Las autoridades afirmaron que las mujeres que denunciaron a Russell Brand siguen recibiendo apoyo. (REUTERS/Carlos Jasso)

“Las mujeres que han hecho reportes, incluidas aquellas relacionadas con los dos nuevos cargos, siguen recibiendo apoyo de agentes entrenados”, indicó en un comunicado difundido a TMZ.

El funcionario también subrayó que la investigación permanece abierta y en desarrollo. “La investigación de la Policía Metropolitana sigue en curso, y los detectives instan a cualquier persona afectada por este caso, o que cuente con información relevante, a que se acerque y hable con la policía”, añadió.

Las autoridades han reiterado que mantienen activos los canales para recibir nuevos testimonios o pruebas que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Russell Brand deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el próximo 20 de enero, fecha en la que está prevista una audiencia relacionada específicamente con los dos cargos más recientes.

Russell Brand deberá presentarse ante la corte el proximo 20 de enero. (REUTERS/Isabel Infantes)

No está claro si estos nuevos señalamientos se tratarán en un proceso separado o si se integrarán al caso judicial que ya enfrenta el actor por las acusaciones anteriores. Hasta el momento, el equipo legal de Brand no ha emitido comentarios públicos sobre los nuevos cargos.

Sin embargo, en ocasiones anteriores, el actor ha negado categóricamente las acusaciones en su contra y ha sostenido que todas sus relaciones fueron consensuadas, aunque esas declaraciones no forman parte de los documentos judiciales más recientes.

Asimismo, las autoridades han insistido en que el proceso se encuentra en una etapa activa y que cualquier persona con información relevante puede contribuir al desarrollo de la investigación.