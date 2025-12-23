Entretenimiento

Russell Brand enfrenta dos nuevos cargos por violación y agresión sexual en Reino Unido

El actor ahora enfrenta siete acusaciones relacionadas con seis mujeres distintas

Guardar
Russell Brand enfrenta dos cargos
Russell Brand enfrenta dos cargos más por violación y agresión sexual. (REUTERS/Chris J Ratcliffe)

Russell Brand enfrenta nuevos problemas legales en el Reino Unido luego de que las autoridades británicas autorizaran cargos adicionales en su contra por delitos sexuales.

La Policía Metropolitana de Londres confirmó que la Fiscalía de la Corona aprobó dos nuevas acusaciones contra el actor: un cargo por violación y otro por agresión sexual, derivados de presuntos incidentes denunciados por dos nuevas mujeres.

De acuerdo con información confirmada por TMZ, los nuevos cargos se suman a un proceso judicial que ya se encontraba en curso.

El también comediante había sido acusado previamente de cinco delitos relacionados con violación, agresión sexual y agresión indecente, a raíz de denuncias presentadas por otras cuatro mujeres.

Russell Brand suma dos cargos
Russell Brand suma dos cargos más a su historial por violación y agresión sexual. (REUTERS/Chris J. Ratcliffe)

En mayo pasado, el artista de 49 años se declaró no culpable de esas imputaciones durante una comparecencia ante un tribunal británico.

Con las nuevas acusaciones, Russell Brand enfrenta ahora un total de siete cargos vinculados a presuntos hechos cometidos contra seis mujeres distintas.

Las autoridades no han hecho públicos detalles específicos sobre las fechas ni los lugares de los nuevos incidentes, aunque confirmaron que forman parte de una investigación más amplia llevada a cabo por detectives especializados de la Policía Metropolitana.

El Detective Jefe Inspector Tariq Farooqi, quien encabeza la investigación, señaló que las mujeres que han presentado denuncias continúan recibiendo apoyo por parte de oficiales especialmente capacitados.

Las autoridades afirmaron que las
Las autoridades afirmaron que las mujeres que denunciaron a Russell Brand siguen recibiendo apoyo. (REUTERS/Carlos Jasso)

“Las mujeres que han hecho reportes, incluidas aquellas relacionadas con los dos nuevos cargos, siguen recibiendo apoyo de agentes entrenados”, indicó en un comunicado difundido a TMZ.

El funcionario también subrayó que la investigación permanece abierta y en desarrollo. “La investigación de la Policía Metropolitana sigue en curso, y los detectives instan a cualquier persona afectada por este caso, o que cuente con información relevante, a que se acerque y hable con la policía”, añadió.

Las autoridades han reiterado que mantienen activos los canales para recibir nuevos testimonios o pruebas que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Russell Brand deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el próximo 20 de enero, fecha en la que está prevista una audiencia relacionada específicamente con los dos cargos más recientes.

Russell Brand deberá presentarse ante
Russell Brand deberá presentarse ante la corte el proximo 20 de enero. (REUTERS/Isabel Infantes)

No está claro si estos nuevos señalamientos se tratarán en un proceso separado o si se integrarán al caso judicial que ya enfrenta el actor por las acusaciones anteriores. Hasta el momento, el equipo legal de Brand no ha emitido comentarios públicos sobre los nuevos cargos.

Sin embargo, en ocasiones anteriores, el actor ha negado categóricamente las acusaciones en su contra y ha sostenido que todas sus relaciones fueron consensuadas, aunque esas declaraciones no forman parte de los documentos judiciales más recientes.

Asimismo, las autoridades han insistido en que el proceso se encuentra en una etapa activa y que cualquier persona con información relevante puede contribuir al desarrollo de la investigación.

Temas Relacionados

Russell Brandagresión sexualentretenimientojuicio

Últimas Noticias

Cuál es el inesperado significado oculto del verde en las películas de Disney

Especialistas explican cómo el uso de esta tonalidad genera extrañeza y anticipa el peligro, desde los clásicos animados hasta las producciones más recientes del estudio

Cuál es el inesperado significado

Nuevos detalles de la muerte de Rob y Michele Reiner salen a la luz: Murieron minutos después de ser acuchillados

Las autoridades publicaron el certificado de defunción del matrimonio que señala que fallecieron por múltiples lesiones con arma blanca

Nuevos detalles de la muerte

Por esta razón, Melora Hardin de ‘The Office’ fue rechazada de ‘Volver al futuro’: “Rompí en llanto”

A los 17 años, Hardin perdió el papel de la novia de Marty McFly cuando contrataron como protagonista a Michael J. Fox

Por esta razón, Melora Hardin

Taylor Momsen recreó el vestuario de Cindy Lou 25 años después de “El Grinch”

La artista se vistió nuevamente con el atuendo original que usó para la película navideña

Taylor Momsen recreó el vestuario

La emoción de Taylor Swift al leer una carta de amor que le envió Travis Kelce por el cierre de su gira

La cantante revela en el episodio final de The End of an Era el mensaje íntimo que su ahora prometido le escribió

La emoción de Taylor Swift
DEPORTES
“Estuvo a punto de perder

“Estuvo a punto de perder el ojo”: el insólito accidente con pirotecnia que sufrió un jugador en un partido de futsal

La propuesta que prepara el Atlético de Madrid para Simeone: la decisión con su hijo Giuliano y Julián Álvarez

Playa, cartas y gimnasio: la “pretemporada” de Lucas Blondel con Morena Beltrán mientras define su futuro lejos de Boca

Yates, nieve, grandes ciudades y súper héroes: el álbum de vacaciones de los pilotos de Fórmula 1

La explosiva relación entre una promesa del fútbol americano y una estrella del cine erótico que encendió el debate

TELESHOW
Natalie Weber y Mauro Zárate

Natalie Weber y Mauro Zárate celebran 16 años con un álbum de recuerdos entre fiestas, viajes y momentos íntimos

El álbum de fotos de las vacaciones de Esteban Trebucq y su novia Sol Simunovic en Brasil: “La magia de siempre”

La sorpresa de Flavio Mendoza a su hijo antes de Navidad: “¡Al Polo Norte!”

El primer viaje de novios de Fede Bal y Evelyn Botto: teatro, música en vivo y la magia de Nueva York

Luisana Lopilato celebró el Pancake Day en la escuela de Noah: fotos, anécdotas y tradición familiar

INFOBAE AMÉRICA

La dictadura de Nicolás Maduro

La dictadura de Nicolás Maduro aprobó una ley que impone hasta 20 años de cárcel a quienes apoyen las incautaciones de crudo

Cuál es el inesperado significado oculto del verde en las películas de Disney

Con menos de 20 aviones activos y una flota envejecida, Venezuela se ubica entre los países con peor conectividad aérea

El asombroso poder de las anguilas eléctricas: evolución y supervivencia en estado puro

Cuáles son las 6 ciudades que ya viven en el futuro, según National Geographic