Así es cómo los hijos de Rob y Michele Reiner honrarán a sus padres tras su muerte

Jake y Romy Reiner buscan honrar la memoria de sus padres con un funeral íntimo

Jake y Romy Reiner realizarán
Jake y Romy Reiner realizarán un homenaje para sus padres. (Foto: Evan Agostini/Invision/AP)

Jake y Romy Reiner, hijos del Rob Reiner y de Michele Singer, están organizando un servicio memorial para honrar a sus padres tras los trágicos y violentos sucesos que marcaron a la familia la semana pasada.

Los hermanos informaron que se encuentran organizando un servicio memorial para celebrar la vida y el legado de sus padres, un acto que, aseguran, estará centrado en el amor, la gratitud y el recuerdo de quienes fueron más allá de la tragedia que marcó su muerte.

A través de un comunicado difundido por su portavoz a la revista People, Jake y Romy expresaron su agradecimiento por el apoyo recibido desde que se conoció la noticia del doble asesinato.

“Jake y Romy Reiner siguen profundamente agradecidos por la enorme muestra de cariño y solidaridad que han recibido”, señala el texto. En el mismo mensaje, confirmaron que los detalles del memorial serán compartidos más adelante, una vez que estén listos para hacerlo público.

Jake y Romy Reiner anunciaron
Jake y Romy Reiner anunciaron que los detalles del homenaje para sus padres serán revelados en los próximos días. (Instagram/@michelereiner)

Para los hermanos, este homenaje representa una forma de reivindicar la memoria de sus padres y de asegurar que sean recordados por las vidas que construyeron y el amor que brindaron, no únicamente por las circunstancias de su muerte.

Queremos que se les recuerde por las personas extraordinarias que fueron”, expresaron en un segundo comunicado conjunto difundido tras la primera comparecencia judicial de su hermano Nick Reiner.

Cabe recordar que Rob Reiner de 78 años y su esposa Michele Singer, de 70 años, fueron encontrados sin vida en su residencia de Los Ángeles el domingo 14 de diciembre.

Según reportes de las autoridades, ambos murieron a causa de múltiples heridas de arma blanca. Fue Romy quien realizó el devastador hallazgo y alertó a la policía.

Horas más tarde, su hermano Nick fue arrestado y posteriormente acusado de dos cargos de asesinato en primer grado, con el agravante de homicidios múltiples.

Nick Reiner enfrenta dos cargos
Nick Reiner enfrenta dos cargos de homicidio. (Créditos: REUTERS/REUTERS)

En medio del proceso judicial, Jake, de 34 años, y Romy, de 28, han optado por canalizar su duelo en un acto de despedida que honre la esencia de sus padres.

En su declaración pública, describieron a Rob y Michele no solo como sus padres, sino como sus “mejores amigos”, subrayando el vínculo cercano y afectuoso que los unía como familia. Asimismo, agradecieron a quienes les mostraron su apoyo.

“Estamos agradecidos por las muestras de condolencias, amabilidad y apoyo que hemos recibido no solo de familiares y amigos, sino de personas de todos los ámbitos de la vida”, expresaron.

Los hermanos también hicieron un llamado al respeto y a la empatía mientras atraviesan este proceso. Pidieron privacidad para poder despedirse de sus padres lejos del ruido mediático y solicitaron que la especulación sea tratada “con compasión y humanidad”.

Los hijos de Rob Reiner
Los hijos de Rob Reiner pidieron respeto ante la situación. (Instagram/@michelereiner)

En ningún momento mencionaron a su hermano Nick, concentrando su mensaje exclusivamente en el recuerdo de Rob y Michele.

Mientras el caso legal continúa su curso, los hijos de Rob y Michele Reiner buscan que el legado de sus padres quede definido por su historia, su amor y la huella que dejaron, y no por la tragedia que puso fin a sus vidas.

