“Es un dolor que nunca desaparece”: Zoe Saldaña habló del duelo que marcó su vida

La actriz destacó el papel del arte como refugio y herramienta de sanación tras la pérdida familiar (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

La actriz Zoe Saldaña, reconocida por su papel en Avatar: Fuego y cenizas y ganadora del Oscar por su actuación en Emilia Pérez, compartió en una entrevista con Vanity Fair cómo la muerte de su padre en la infancia marcó de forma indeleble su vida y su manera de afrontar el duelo.

En el contexto del estreno de la nueva entrega dirigida por James Cameron, Saldaña habló sobre el impacto de la pérdida, la importancia de la sanación a través del arte y el papel fundamental de la comunidad y la familia en su camino personal y artístico.

El arte como refugio tras la pérdida

“Experimenté la pérdida muy pronto en mi vida, cuando era niña, al perder a mi padre. Es algo inimaginable que realmente cambia el resto de tu vida. Es un dolor que nunca desaparece: tu camino se convierte en aprender a convivir con ese dolor y gestionarlo”, relató Saldaña para Vanity Fair.

Zoe Saldaña reveló cómo la muerte de su padre en la infancia marcó su vida y su visión sobre el duelo (REUTERS/Instagram/@zoesaldana)

“Gracias a Dios existe el arte. Encontré la curación primero en la danza y luego en la actuación”, explicó.

Las exigencias emocionales de “Avatar”

Durante el rodaje de Avatar: Fuego y cenizas, el personaje Neytiri —interpretado por Saldaña— atraviesa la pérdida de un hijo, una experiencia que la actriz describió como especialmente exigente a nivel emocional.

Contó que el nivel de dolor experimentado por Neytiri resultó casi inefable, pues “es antinatural, incluso en el reino animal". Y agregó: “Estar en su piel durante tanto tiempo fue increíblemente incómodo y muy exigente. Creo que lloré todos los días durante el rodaje. Y no fui la única. Fue muy difícil llevar esa carga”.

La fe en el amor y la importancia de la comunidad

Zoe Saldaña subrayó la importancia del amor y el apoyo de la comunidad para superar el dolor (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP)

Al reflexionar sobre lo aprendido, Saldaña remarcó la importancia de la fe en el amor y el soporte de los seres queridos: “Creer. Creer en el amor que sientes por tu familia, por ti misma, por tu comunidad, por tu pueblo. Creer en ese amor y apoyarte en él”.

Asimismo, profundizó en cómo el dolor puede aislar, pero también en la necesidad de abrirse a los demás: “Puede ser tan incómodo que te ciega: te ciega y te insensibiliza, incapacitándote para recibir amor, consuelo, apoyo. Pero si hay amor a tu alrededor, si tienes una comunidad dispuesta a abrazarte, sujetarte y curarte, entonces hay que dejarse ayudar”.

Normalidad y éxito en la vida personal

En la conversación con Vanity Fair, la actriz abordó el significado de mantener la normalidad tras el éxito profesional.

La ganadora del Oscar valora mantener la normalidad y el vínculo con su comunidad tras el éxito profesional (Foto Scott Garfitt/Invision/AP)

Sostuvo que la vida cotidiana conservó su esencia, un aspecto que valora enormemente: “Este reconocimiento me proporcionó un profundo vínculo con mi comunidad, con las personas que realmente creen en por qué hacemos este trabajo. Sentir que me vieron, que me ven y que están orgullosos de mí lo significó todo. Y el hecho de que la vida haya vuelto a la normalidad tan rápidamente me hizo muy feliz. Soy una persona muy normal cuando no trabajo, me encanta que esa parte de mí no haya cambiado”.

Una vida multicultural y conexión con Italia

Saldaña, quien conformó una familia junto a su esposo Marco Perego y sus hijos en un entorno multicultural, manifestó la fuerte conexión que desarrolló con Italia: “Siento un gran amor y un gran respeto por la cultura italiana. Mis hijos también son muy italianos. Siento una curiosidad constante por conocer la historia y lo que realmente significa ser italiano, es decir, vivir en armonía con la tierra, con la agricultura, con la comida, con la gente”.

Zoe Saldaña insistió en que la presencia de una comunidad amorosa es clave en el proceso de sanación personal (REUTERS/Danny Moloshok)

“Cada región parece una república diferente, con sus propios dialectos. No sabía que los italianos fueran tan fieles a sus dialectos, ni que la comida fuera tan diferente de una región a otra”, añadió.

Y fue más allá: “A menudo me sorprendo a mí misma, cuando estoy con amigos estadounidenses o latinos, explicándoles: ‘No, espera, aquí se come esto. Aquí se pide pasta amatriciana o carbonara. El risotto al azafrán debes pedirlo en Milán’. Estoy aprendiendo a ser italiana día a día. Lo mismo le pasa a mi marido. Soy tan italiana como Marco dominicano. Y eso es maravilloso”.

A lo largo de la entrevista con Vanity Fair, Zoe Saldaña insistió en que, aunque el dolor puede aislar, la presencia de una comunidad dispuesta a brindar apoyo y amor resulta esencial para avanzar en el proceso de sanación.