Madonna compartió una selfie sin maquillaje mientras celebra Janucá con su novio Akeem Morris

Madonna celebró Janucá junto a su novio y sus hijas gemelas. (Instagram/Madonna)

Madonna compartió con sus seguidores una serie de imágenes íntimas de su vida personal durante la celebración de Janucá, en las que apareció con un aspecto natural y acompañada de su pareja, Akeem Morris, y algunos de sus hijos.

La cantante, de 67 años, utilizó sus historias de Instagram el sábado para mostrar tanto un retrato personal como momentos del festejo familiar.

En una de las imágenes más comentadas, la intérprete de “Material Girl” posó frente a la cámara con poco o ningún maquillaje visible. Vestía un top de seda con apariencia de lencería y mostró un look relajado, con los labios rosados y ligeramente fruncidos.

Madonna publicó una selfie sin maquillaje. (Instagram/Madonna)

La fotografía contrastó con la estética glamorosa que suele caracterizar a la artista en alfombras rojas y presentaciones públicas, y se sumó a otras publicaciones recientes en las que ha optado por una imagen más cotidiana en redes sociales.

Además del autorretrato, Madonna compartió una imagen de la celebración de Janucá en compañía de su novio Akeem Morris, de 29 años, y de sus hijas gemelas Stella y Estere, de 13 años.

En la fotografía, se observa una mesa servida con comida y dos menorás encendidas, mientras el futbolista y las adolescentes sonríen sentados alrededor del comedor. La escena reflejó un ambiente familiar y tranquilo, alejado de los escenarios y giras que han marcado gran parte de la vida pública de la artista.

Madonna compartió una foto de su celebración de Janucá. (Instagram/Madonna)

En esta ocasión no aparecieron otros hijos de la cantante. Lourdes, de 29 años; Rocco, de 25 años; David, de 20 años; y Mercy, de 19 años, no estuvieron presentes en las imágenes compartidas.

Madonna es madre de seis hijos, a quienes suele mostrar de manera intermitente en sus redes sociales, ya sea en celebraciones privadas, viajes o eventos importantes.

La relación entre Madonna y Akeem Morris comenzó a llamar la atención pública a mediados de 2024. En julio de ese año, la cantante publicó una fotografía junto al atleta, lo que dio pie a las primeras especulaciones sobre un vínculo sentimental.

Un mes después, en agosto, compartió otra imagen en la que posaba sin camisa mientras Morris sonreía detrás de ella. La publicación fue acompañada por el mensaje: “Hot Fun in The Summer Time”, lo que incrementó los rumores sobre un romance.

Madonna y Akeem Morris hiceron pública su relación poco a poco. (Instagram/Madonna)

En diciembre, ambos fueron fotografiados caminando juntos por las calles de Nueva York. Aunque en ese momento no mostraron gestos explícitos de afecto en público, las apariciones conjuntas continuaron.

Para el 26 de diciembre, la relación quedó confirmada cuando celebraron juntos Navidad y Janucá, compartiendo imágenes que los mostraban cercanos.

Desde entonces, la cantante y el futbolista han sido vistos en diversas ciudades, tanto en Estados Unidos como en Europa. La pareja ha viajado con frecuencia y ha asistido a eventos de moda y actividades cotidianas, como paseos y compras.

En septiembre de 2025, fueron captados juntos en París, y también se les vio asistiendo a desfiles y recorriendo la ciudad.

Madonna y Akeem Morris visitaron Paris este año. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La cantante no ha evitado mostrar fragmentos de su relación en redes sociales. A lo largo de los últimos meses, ha publicado fotografías y videos en los que aparece bailando, sonriendo o compartiendo momentos con Morris.

En agosto, Madonna celebró su cumpleaños número 67 en Italia acompañada por él, ocasión que también documentó con imágenes difundidas en línea.