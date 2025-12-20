Todo sobre la boda de Kim Woo-bin y Shin Min-ah: fotos y videos del matrimonio de los actores coreanos

La ceremonia se realizó en el exclusivo hotel Shilla en Seúl. (Créditos: The Fact)

Después de una década de relación pública y una historia marcada por la resiliencia, los actores Kim Woo-bin y Shin Min-ah se convirtieron oficialmente en marido y mujer.

El matrimonio de una de las parejas más queridas del entretenimiento coreano se celebró este sábado 20 de diciembre en Seúl, en una ceremonia privada que reunió a familiares, amigos cercanos y destacadas figuras de la industria, según confirmaron medios locales.

El escenario escogido para la boda de ensueño fue el Dynasty Hall del hotel The Shilla Seoul, uno de los recintos más tradicionales y elegantes de la capital surcoreana. Aunque inicialmente se informó que el evento estaba programado para las 6 p. m. (hora local), finalmente comenzó alrededor de las 7 p. m.

Tal como había anticipado la agencia representante de los novios, AM Entertainment, la ceremonia se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad y con un formato completamente privado. Solo asistieron familiares directos, parientes y amigos cercanos, en línea con el estilo reservado que ambos actores han mantenido durante toda su relación.

La dupla es considerada una de las parejas más queridas por los fans de kdramas (Redes sociales)

El actor Lee Kwang-soo, mejor amigo de Kim Woo-bin desde hace años, fue el anfitrión del evento. Su presencia no pasó desapercibida: fue visto llegando con varias tarjetas y notas en la mano, preparándose para conducir uno de los días más importantes de la pareja.

Pese al carácter íntimo del evento, la lista de invitados reunió a un nutrido grupo de celebridades. Fuera del hotel, la prensa se instaló para captar imágenes de los concurrentes.

Asistieron a la boda el cantante V de BTS, Nam Joo-hyuk, Kim Tae-ri, Uhm Jung-hwa, Ahn Bo-hyun, Ryu Jun-yeol, Gong Hyo-jin, Jin Kyung, Lee Byung-hun, Lee Se-young, Yoon Kyung-ho, Lim Ju-hwan y Yoo Hae-jin, entre otros actores.

También fueron invitados la reconocida guionista Kim Eun-sook (The Heirs, Goblin, The Glory) y el productor Na Young-seok, creador de la serie de realities Green Bean, Red Bean (GBRB), proyecto en el que Kim Woo-bin participó.

Varios actores y actrices del medio fueron vistos en camino a la boda (Redes sociales)

Uno de los momentos más comentados fue la aparición de D.O. (Doh Kyung-soo), integrante de EXO y actor. Aunque previamente había anunciado que no podría asistir por un cruce de agenda, finalmente se movilizó al otro lado de la ciudad tras su participación en la alfombra roja de los 2025 Melon Music Awards para saludar brevemente a los novios, demostrando su cercanía con Kim Woo-bin.

De acuerdo con YTN News, el oficiante de la boda fue el venerable Pomnyun Sunim, una figura budista ampliamente respetada y con un vínculo personal con Kim Woo-bin.

El monje habría acompañado emocionalmente al actor durante su tratamiento contra el cáncer nasofaríngeo, y le ofreció charlas privadas y apoyo espiritual en uno de los periodos más difíciles de su vida.

La música de la ceremonia estuvo a cargo del cantautor Car, the Garden, quien interpretó la canción de felicitación para celebrar el nuevo comienzo de la pareja.

La primera imagen oficial de los novios fue compartida por la agencia AM Entertainment (Redes sociales)

La primera foto de bodas y la sesión nupcial

Aunque hasta ahora no se han difundido imágenes oficiales del vestido de la novia ni del traje del novio, AM Entertainment compartió una primera fotografía de la tradicional sesión nupcial, celebrando públicamente el matrimonio a través de Instagram.

Detrás de esa imagen hay una historia especial. El fotógrafo del matrimonio reveló en redes sociales que la sesión se realizó el día de la primera nevada de 2025, con temperaturas retadoras.

Un vistazo a la sesión de fotos nupcial de la pareja de celebridades (Créditos: Instagram)

Según su testimonio, el ambiente parecía “una escena de drama”, con una suave brisa y copos cayendo mientras el equipo —formado en su mayoría por amigos cercanos— trabajaba entre risas y buenos deseos para la pareja.

Los detalles personalizados fueron otro de los aspectos que más llamaron la atención.

La invitación de boda incluyó una ilustración dibujada a mano: el novio con corbatín y la novia con corona y vestido. Una nota manuscrita aclaraba el origen del diseño: “Ilustrado por Shin Min-ah, lettering por Kim Woo-bin”.

La tarjeta del menú también llevó dibujos hechos por los propios actores y firmados con su letra. En redes sociales, además, se filtraron imágenes de los souvenirs preparados para los invitados, que incluían bolsas de marcas de lujo como Lancôme, entre otros obsequios cuidadosamente seleccionados.

La boda de los actores coreanos Kim Woo-bin y Shin Min-ah: la invitación y la tarjeta de menú (Redes sociales)

Donación solidaria antes del “sí”

Fieles a su historial filantrópico, la pareja realizó una donación conjunta de 300 millones de wones (aproximadamente 200 mil dólares) antes de la boda, según informó Korea JoongAng Daily. El monto fue distribuido entre la Hallym Burn Foundation, el Asan Medical Center y la organización humanitaria Good Friends.

Shin Min-ah apoya causas sociales desde 2009, especialmente a pacientes con quemaduras graves, mientras que Kim Woo-bin realiza donaciones anónimas desde 2014, enfocadas en jóvenes de bajos recursos y niños con cáncer, muchos de ellos atendidos en el Asan Medical Center.

Kim Woo-bin y Shin Min-ah se conocieron a inicios de 2015 durante una campaña publicitaria para la marca Giordano. En julio de ese año, el medio Dispatch reveló su relación, que luego fue confirmada por sus agencias. Desde entonces, optaron por mantener su vida privada lejos de los reflectores.

Kim Woo-bin y Shin Min-ah en una campaña para Giordano (Captura: CF Giordano)

La relación se hizo más fuerte en medio de la adversidad cuando, en 2017, Kim Woo-bin fue diagnosticado con cáncer nasofaríngeo. Durante todo el tratamiento, la actriz de Hometown Cha Cha Cha permaneció a su lado.

Tras su recuperación en 2019, el actor regresó paulatinamente a la vida pública. En 2022, ambos participaron del kdrama Nuestro horizonte azul, disponible en Netflix.