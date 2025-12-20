Mia Goth recordó su obsesión con Amy Winehouse: “Acampé fuera de su casa para verla”

La actriz británica contó que su fanatismo por Winehouse comenzó en la adolescencia (Captura de video/EFE)

La actriz británica Mia Goth sorprendió en redes sociales sobre una confesión de su vida adolescente: su obsesión con Amy Winehouse, a quien llegó a seguir durante años hasta el punto de acampar fuera de su casa.

Así lo relató Goth, durante su reciente visita al programa Jimmy Kimmel Live, a donde acudió para promocionar Frankenstein, la nueva película de Guillermo del Toro.

“Hay gente que gusta de Amy Winehouse, hay gente que ama a Amy Winehouse, y luego estoy yo”, explicó la actriz sobre la devoción que tenía a la intérprete de Back To Black.

Goth detalló cómo intentó imitar cada aspecto del estilo de la cantante británica. “Era una total fanática, y yo me vestía como ella, me delineaba los ojos como ella, usaba ballerinas como ella”.

Amy Winehouse falleció en 2011 a los 27 años, pero su influencia cultural permanece intacta (REUTERS/Alessia Pierdomenico/Archivo)

La historia dio un giro insólito cuando Goth relató cómo esa fascinación la llevó a encontrar la residencia de Amy Winehouse en Londres.

“Un día descubrí dónde vivía y pensé: ‘brillante’. Y fui allí durante años”, contó. Según explicó, no estaba sola: “Tenía tres amigas con las que nos turnábamos para vernos. Y me sentaba ahí los sábados”.

Con el paso del tiempo, la determinación de verla en persona aumentó. “Llegó a un punto en el que estaba tan decidida a ver a Amy Winehouse que decidimos que teníamos que empezar a acampar fuera de la casa”, relató.

“La única vez que nadie quiso venir conmigo, pensé: ‘Voy a hacerlo por mi cuenta’”, recordó. Fue entonces cuando ocurrió el momento más insólito de la historia: Goth tocó el timbre de la vivienda. Para su sorpresa, Winehouse respondió a través del monitor. “Ella dijo: ‘¡Hola!’. Y yo le digo: ‘¡Hola, Amy!’”, relató la actriz.

Desconcertada por su propia osadía, improvisó una excusa improbable: “No esperaba que contestara, así que solo dije: ‘Tengo tu guitarra’”.

“Ella colgó, pero fue todo lo que necesitaba”, narró Goth entre risas.

En la entrevista, Goth comparó su obsesión juvenil con la cantante como un “hobby”. (REUTERS/Daniel Cole)

Ganadora de cinco premios Grammy en una sola noche en 2008 y considerada una de las artistas más influyentes de la historia por publicaciones como Rolling Stone y VH1, Amy Winehouse sigue siendo una figura de culto.

En 2025, Back to Black fue preservado en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, lo que confirmó su estatus de obra histórica.

Fantasmas y Frankenstein

Además de recordar su obsesión juvenil, Goth habló en el programa sobre su experiencia trabajando con Guillermo del Toro en Frankenstein. La actriz reveló que el rodaje tuvo lugar en Aberdeen, Escocia, y que el director tomó una decisión poco convencional respecto al alojamiento del equipo.

“Guillermo tenía la opción de llevarnos a todos a un hotel normal o a uno embrujado”, recordó. “Él decidió llevar a todo el crew al hotel embrujado”.

El espacio elegido fue el Norwood Hall Hotel, un edificio de la era victoriana que, según la leyenda, alberga supuestamente a tres fantasmas: su antiguo dueño, su esposa y su amante.

Mia Goth forma parte del elenco de Frankenstein, la nueva película de Guillermo del Toro (REUTERS/Daniel Cole)

Goth confesó que estaba “desesperada” por vivir uan experiencia paranormal, aunque finalmente se quedó con las ganas. “Me desilusionó no ver ninguno y solo escuchar algún que otro crujido”, comentó.

Jimmy Kimmel aprovechó la anécdota para bromear y afirmar que ahora entendía por qué Del Toro le había ofrecido varios papeles: “Los dos están en la misma línea”, dijo el presentador sobre el interés de ambos en los fantasmas.