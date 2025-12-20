Brian Johnson de AC/DC revela el incómodo encuentro que tuvo con Chuck Berry y la lección que le dejó

Brian Johnson de AC/DC revela cómo una decepción con Chuck Berry marcó su trato con los fans (Photo by VALERIE MACON / AFP)

Brian Johnson, vocalista de AC/DC, relató una de las mayores decepciones que vivió como fanático de la música al encontrarse con su ídolo, Chuck Berry. El cantante recordó cómo este episodio marcó de manera significativa su perspectiva sobre la relación entre artistas y admiradores.

El encuentro que cambió su admiración

Durante una entrevista posterior a un concierto de AC/DC en 2003, Johnson fue consultado sobre si alguna vez había sentido la misma devoción que sus propios seguidores le muestran. El músico no dudó en compartir una anécdota que, según sus palabras, jamás logró olvidar. En 1975, se acercó a Chuck Berry con la ilusión de obtener un autógrafo, pero la experiencia distó mucho de ser grata.

La negativa de Chuck Berry a firmar un autógrafo dejó una huella imborrable en Brian Johnson

La respuesta de Berry fue tajante y brusca. Johnson contó que el guitarrista estadounidense lo despachó sin miramientos: “Nos dijo que firmaba un autógrafo al día y que ya lo había hecho”. Esta actitud, sumada a la forma fría y distante en que fue tratado, lo sorprendió y lo dejó con una amarga sensación de desencanto.

“Era el peor imbécil que conocí en mi vida. El hombre más grosero con el que me crucé”, señaló Johnson, reflejando la magnitud de su decepción ante quien hasta ese momento consideraba una leyenda inalcanzable.

Una lección inesperada para un futuro astro del rock

El episodio no quedó como una simple anécdota en la vida de Johnson. Por el contrario, se transformó en un punto de inflexión en su manera de concebir el vínculo con el público. Durante la entrevista, el cantante de AC/DC admitió que aquel día comprendió el poder que tiene un artista para marcar a sus seguidores, para bien o para mal.

Johnson aprendió la importancia de la amabilidad con los seguidores tras su amarga experiencia con su ídolo musical (Photo by VALERIE MACON / AFP)

Según el testimonio compartido por Indie Hoy, esa reacción de Berry lo llevó a reflexionar sobre la importancia de actuar con amabilidad y respeto hacia los fans.

Para Johnson, aquel momento fue una lección que, con el paso de los años, determinó el modo en que decide tratar a quienes lo apoyan y lo acompañan en su carrera.

Un recuerdo que redefine la empatía con los fans

La experiencia con Chuck Berry motivó a Johnson a no perder nunca la cercanía y la calidez con el público. El vocalista reconoció públicamente que se esfuerza por ser accesible y agradecido con sus seguidores, recordando siempre lo que sintió al ser despreciado por su ídolo. Esta actitud se convirtió en una de sus constantes durante los años de éxito con AC/DC.

La actitud distante de Chuck Berry llevó a Brian Johnson a valorar el impacto de los gestos sencillos con el público (Reuters)

Johnson destacó, además, la importancia de no dejarse llevar por la fama ni caer en actitudes arrogantes. Tras ese episodio, el músico comprendió que una figura pública puede resultar admirable para sus fans, pero ese respeto puede romperse fácilmente si la relación no se cuida.

Asimismo, el afecto y la fidelidad del público, afirmó, se cultivan día a día mediante gestos sencillos, como una palabra amable o una firma; detalles que pueden tener un gran impacto en la vida de un admirador.

El legado de una experiencia amarga

La narración de Johnson pone de manifiesto que incluso los íconos del rock no están exentos de decepciones cuando se acercan a sus propias referencias musicales. Sin embargo, lo fundamental de este relato no reside únicamente en el desencanto, sino en el aprendizaje y la transformación personal que resultaron de aquel encuentro.

Brian Johnson prioriza la empatía y la gratitud en cada encuentro con sus admiradores tras su experiencia personal (Photo by Jason Squires/WireImage)

Con el paso del tiempo, Johnson logró capitalizar ese mal momento para ofrecer a su público algo diferente: una relación más sincera y cercana. Evitar el desdén que experimentó en carne propia se volvió para él una prioridad. Este compromiso se refleja en su actitud cada vez que interactúa con sus seguidores, haciendo de la empatía y la gratitud valores centrales en cada encuentro.