‘Digger’: primer vistazo y todos los detalles de la próxima película de Alejandro González Iñarritu protagonizada por Tom Cruise

El director mexicano y la superestrella de Hollywood unen fuerzas en una película que promete risas y caos, con un personaje central dispuesto a salvar al mundo de su propio desastre

Warner Bros Pictures presentó el primer vistazo oficial. Crédito: Warner Bros Pictures

El regreso de Alejandro González Iñárritu al cine hollywoodense toma forma definitiva este año, al anunciarse el estreno de “Digger” para el 2 de octubre de 2026. En esta nueva apuesta del realizador mexicano, Tom Cruise protagoniza un filme descrito como “una comedia de proporciones catastróficas”, según adelantó Warner Bros. en la presentación oficial del póster y el primer adelanto visual de la cinta.

La productora informó que la trama de “Digger” permanece bajo reserva, pero sí reveló un seductor avance sobre el personaje central: Cruise interpreta a Digger Rockwell, presentado como “el hombre más poderoso del mundo, que emprende una misión frenética para demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que el desastre que él mismo ha desatado lo destruya todo”. La película contó con un rodaje de seis meses en el Reino Unido.

Dos de las figuras más importantes dentro de la última década del cine unen fuerzas para un ambicioso proyecto (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM / FOTO: GABINO ACEVEDO /CUARTOSCURO.COM)

El largometraje, dirigido y producido por Iñárritu, reúne al propio cineasta con los guionistas con quienes ya trabajó en Birdman, Nicolás Giacobone y Alexander Dinelaris, junto a Sabina Berman. El guion se completó en 2023. De la producción participan tanto Cruise, quien además protagoniza, como Iñárritu.

En cuanto al reparto, la película suma nombres destacados: Sandra Hüller, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Sophie Wilde y Emma D’Arcy. Para Cruise, “Digger” representa su primer proyecto cinematográfico desde que firmó un acuerdo de desarrollo y producción con la casa distribuidora en enero. La última colaboración previa entre el actor y el estudio databa de hace diez años, con “Edge of Tomorrow”.

La sinopsis oficial de la película habla de “el hombre más poderoso del mundo, que emprende una misión frenética para demostrar que es el salvador de la humanidad" (Warner Bros. Pictures)

El calendario de estreno en otoño podría ubicarse estratégicamente para un debut en festivales internacionales de peso, como Venecia, donde Iñárritu llevó en años recientes títulos como “Bardo: False Chronicle of a Handful of Truths”, candidata al Oscar en 2023 por mejor fotografía, además de “Birdman”, galardonada como mejor película en 2015, y “21 Grams”.

La relación del mexicano con Cannes también es notable: allí exhibió “Amores Perros”, origen de su proyección internacional hace veinticinco años, así como “Babel” y “Biutiful”. Curiosamente, el mismo Cruise felicitó a Iñarritu por el aniversario de plata de “Amores Perros” con un cálido saludo a través de sus redes sociales:

Recientemente, Tom Cruise festejó los 25 años de 'Amores Perros', película con la Alejandro G. Iñarritu se dio a conocer a nivel global (@TomCruise)

Felicitaciones a mi amigoAlejandro G. Iñárritu por esta increíble instalación de arte que celebra los 25 años de Amores Perros y el arte del cine alrededor del mundo”, mencionó el actor en su mensaje.

El director regresó a la Croisette en 2017 con “Flesh and Sand” (“Carne y Arena”), una experiencia de realidad virtual que retrata el cruce de migrantes entre Estados Unidos y México, reconocida con un Oscar especial en 2018.

Por su parte, Cruise venía de encabezar éxitos recientes como “Mission: Impossible — The Final Reckoning” y “Top Gun: Maverick”.

