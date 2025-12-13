Una llamada y música navideña que no paró de sonar por más de un día: así fueron las últimas horas de Peter Greene antes de morir

La policía informó que, hasta el mometo, no hay indicios de crimen en la muerte del actor.(Wikipedia/IMBD)

El actor estadounidense Peter Greene, recordado por sus papeles de villano en clásicos de los años noventa como Pulp Fiction y La máscara, fue hallado muerto el viernes 12 de diciembre en su apartamento del Lower East Side de Nueva York. Tenía 60 años.

La causa de muerte todavía permanece pendiente, a la espera del informe del médico forense, según confirmaron fuentes policiales a The New York Post.

Dicho medio tuvo acceso a los detalles de la última conversación que Greene tuvo con Gregg Edwards, su mánager y amigo por más de una década.

Edwards relató que habló con Greene el miércoles 10 de diciembre, el mismo día en que vecinos del edificio comenzaron a notar que música navideña sonaba en bucle desde el interior del departamento del actor, en la calle Clinton.

Greene se había especializado en interpretar personajes antagonistas (Crédito: @badass_petergreene)

Su charla giró en torno a temas de salud que compartían ambos. El mánager contó que Greene tenía programada una cirugía para el viernes —el mismo día en que fue encontrado sin vida— para extirpar un tumor benigno cerca del pulmón.

Edwards, por su parte, debía atravesar una cirugía de hernia.

“Sonaba bien… fue una conversación completamente normal”, explicó. “Estaba un poco nervioso por la operación, pero dijo que no era algo serio. Hablábamos de eso, de desearnos suerte mutuamente. Éramos muy buenos amigos. Lo quiero mucho”.

El mánager de Greene no presagiaba que unos días después habría malas noticias sobre el actor.

El informe policial detalló que un vecino solicitó que la policía revisara la vivienda de Greene el día viernes, ya que la música navideña había sonado sin interrupciones por más de 24 horas y nadie respondía desde el interior.

Un cerrajero ingresó a la vivienda alrededor de las 3:25 p.m. del viernes, donde el actor fue hallado inconsciente y declarado muerto en el lugar.

Peter Greene tenía 60 años al momento de su muerte (Crédito: @badass_petergreene)

Edwards reconoció que Greene había luchado con “demonios” en el pasado, pero subrayó que se mostraba feliz en los días previos a su muerte.

“Nadie interpretaba a un villano mejor que Peter. Pero también tenía un lado gentil que casi nadie veía, y un corazón tan grande como el oro”, dijo el mánager a NBC News.

La carrera de Peter Greene en Hollywood

El legado de Greene en el séptimo arte está formado por una serie de memorables personajes antagónicos. Su papel más icónico fue el de Zed, el sádico guardia de seguridad en Pulp Fiction (1994), de Quentin Tarantino.

Ese mismo año encarnó a Dorian Tyrell, el principal villano de La máscara, frente a Jim Carrey. También participó en títulos como The Usual Suspects, Under Siege 2, Judgment Night, Blue Streak, Training Day, The Rich Man’s Wife y The Bounty Hunter.

En 1994, además, ganó el premio a Mejor Actor en el Festival de Taormina por su trabajo en Clean, Shaven, de Lodge Kerrigan, donde interpretó a un hombre con esquizofrenia en una actuación ampliamente elogiada por la crítica.

Un informe de The Guardian recuerda que Greene inicialmente rechazó el papel en Pulp Fiction por el contenido del guion; sin embargo, Tarantino insistió y accedió a que el actor modifique la escena según sus preferencias.

Peter Greene alcanzó reconocimiento mundial por su papel de Zed en Pulp Fiction (1994) (IMBD)

Al momento de su fallecimiento, Greene seguía activo profesionalmente. Estaba vinculado como coproductor y narrador al documental From the American People: The Withdrawal of USAID, dirigido por el propio Edwards, aunque aún no había grabado la narración. El proyecto cuenta con la participación de Jason Alexander, Kathleen Turner y el periodista ganador del Pulitzer Nicholas Kristof.

Además, el actor estaba a punto de iniciar el rodaje del thriller independiente Mascots, junto a Mickey Rourke.