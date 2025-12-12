Entre confesiones y desafíos, Sydney Sweeney y Ethan Hawke comparten visiones sobre el oficio actoral

El encuentro entre Sydney Sweeney y Ethan Hawke reúne a dos generaciones de actores en una conversación reveladora sobre el oficio actoral

El encuentro entre Sydney Sweeney y Ethan Hawke, detallado por Variety, revela una conversación íntima entre dos referentes de distintas generaciones que comparten desafíos y aprendizajes del oficio. El diálogo, atravesado por la admiración recíproca, ilustra cómo la interpretación puede dejar una huella personal y social, impactando tanto a quienes actúan como a quienes observan.

Una anécdota familiar y el poder del cine

Ethan Hawke inicia la charla recordando una historia familiar que ilustra la influencia de Sweeney entre el público joven, incluso en su propio hogar. Explica que su hija adolescente, poco interesada en su trabajo, propuso ver la nueva película de Sweeney, Christy. Compartieron ese momento especial y reflexionaron sobre la dificultad de escapar de relaciones dañinas, incluso para mujeres fuertes como la boxeadora Christy Martin. “Ella quería que te dijera que está muy agradecida de que hayas contado esa historia”, transmite Hawke, mostrando cómo el cine ofrece esperanza a otras generaciones.

Sweeney, por su parte, comenta que su conexión con las artes marciales es personal, ya que practicó kickboxing. El guion de Christy la cautivó al instante; tras leerlo, se ofreció directamente al director y se involucró con total entrega. “No podía creer que no supiera quién era esta mujer”, recuerda, subrayando el motor de su entusiasmo.

Hawke valora esa entrega total al personaje: “La alegría está en perderte por completo. Actuar, en su mejor versión, no tiene nada que ver contigo”.

La hija adolescente de Ethan Hawke muestra interés por la película "Christy", protagonizada por Sydney Sweeney (Créditos: Black Bear Pictures)

Compromiso físico y mental

El papel de Sweeney en Christy implicó una exigencia física extrema: entrenaba dos veces al día, aumentó 16 kilos y llegó a considerar el boxeo profesional. Ambos artistas reconocen la ilusión de dominar nuevas habilidades para cada rol; Hawke describe cómo, al prepararse para encarnar a Chet Baker, llegó a convencerse de que podía tocar la trompeta como un profesional.

Sweeney hace hincapié en la autenticidad durante las escenas de pelea: todas las combinaciones de golpes recrean combates reales de Martin. “Pedí que de verdad me golpearan. Hubo narices sangrando; fue real”, afirma, destacando el compromiso del elenco para alcanzar la credibilidad.

La charla se adentra en la influencia de la familia en la vocación artística. Sweeney revive una de las escenas más exigentes de Christy, donde la protagonista solicita ayuda a su madre. Hawke reflexiona sobre cómo muchos padres proyectan sus expectativas en sus hijos, dificultando el reconocimiento de la individualidad.El diálogo profundiza en la compleja relación familiar y su influencia en la vocación artística. Sweeney rememora una de las escenas más exigentes emocionalmente: cuando Christy pide ayuda a su madre en la pantalla, confrontando la incomprensión parental. Hawke reflexiona que muchos padres proyectan sus propias expectativas sobre sus hijos, obstaculizando el reconocimiento de su individualidad.

Vocación artística desde la infancia

Hawke cuenta que supo desde temprano que su hija Maya sería artista, ya que encontraba en la creatividad una salida para las experiencias de su infancia. Sweeney, quien comenzó a actuar a los doce o trece años, declara que nunca tuvo un plan alternativo: “No estaba preparada para fracasar”. La determinación y la familia como refugio aparecen como hilos comunes entre ambos.

Ambos comparten la sensación de vacío que queda al cerrar proyectos intensos. Sweeney reconoce que terminar Christy la dejó con cierta nostalgia y orgullo, acompañados del temor de no volver a vivir algo igual. Hawke cita a Paul Newman: “Parte de crecer como persona es quedarse con las cualidades admiradas de los personajes y tratar de dejar atrás las que no se respetan”. Así, el trabajo actoral se convierte en parte del proceso de autoconstrucción.

Ethan Hawke cita a Paul Newman para reflexionar sobre el crecimiento personal a partir de los personajes interpretados (REUTERS/Nadja Wohlleben)

El proceso creativo detrás del personaje

Hawke habla sobre la colaboración con Richard Linklater, director de Blue Moon, con quien mantiene una relación de larga data. El proyecto requirió lecturas y preparación durante casi una década antes de concretarse, y la abundancia de texto le generó temor inicial. Sin embargo, cuando llegó el momento de rodar, era cuestión de lanzarse al trabajo y confiar en la experiencia.

El personaje de Hawke, Lorenz Hart, se caracteriza por sus contradicciones internas. Desvela que, en cada escena, busca explorar ambos extremos emocionales simultáneamente, convencido de que la verdad humana reside en esa ambigüedad.

Hawke comparte su método para aprender largos monólogos: los transcribe a mano, los graba y analiza. Además, recuerda el consejo de Jon Voight de realizar alguna acción física mientras recita sus líneas, para así naturalizar la memoria del texto. Considera que el teatro, a diferencia del cine, permite mayor control actoral: “En el teatro, el editor no puede estropearlo, el director no puede cambiarlo. Yo controlo el ritmo y la intensidad”.

Ethan Hawke destaca la colaboración de casi una década con Richard Linklater para la película "Blue Moon" (Sony Pictures Classics)

En contraste, Sweeney admite que le aterroriza el escenario, aunque Hawke la anima y asegura que la experiencia mitigaría ese miedo y sería enriquecedora.

Sweeney destaca el impacto que tuvo Euphoria en su carrera, especialmente por la libertad creativa y emocional que le brindó interpretar a Cassie. Relata cómo el director Sam Levinson fomentaba la experimentación en cada toma, alentando decisiones atrevidas y sin autocrítica, lo que le permitió ganar confianza y disfrutar la incertidumbre del oficio. “Cuanto más lo hacía, más agradecida estoy, porque ya no tengo miedo de probar cosas, aunque sean completamente disparatadas”.

Crecimiento y reconocimiento mutuo

Hawke identifica similitudes con su experiencia junto a Linklater, quien también promueve la exploración en rodaje, alentando incluso a hacer “tomas locas” para descubrir nuevas facetas de los personajes. Ambos actores coinciden en que el mayor crecimiento surge de la valentía para arriesgarse.

El actor reconoce la entrega absoluta de Sweeney: “Es emocionante ver a alguien entregarse por completo. El mundo adora cuando te atreves. Y tú te has atrevido. Te lanzas a tu trabajo y lo haces muy bien”. Este reconocimiento mutuo refuerza la idea de que el arte de actuar implica coraje y un deseo profundo de comunicar emociones genuinas.

Sydney Sweeney recibe elogios por su entrega total y su capacidad para atreverse en cada proyecto actoral (REUTERS/Daniel Cole)

La charla concluye con una muestra de afecto genuino entre ambos. Más allá de la técnica y el oficio, el diálogo entre Sweeney y Hawke retrata la transmisión de legado, el aprendizaje conjunto y el respeto mutuo entre artistas de diferentes trayectorias.

El encuentro, recogido por Variety, deja claro que la actuación no solo transforma a los espectadores, sino también a quienes entregan su vida a ella, forjando lazos y aprendizajes que perduran más allá de la pantalla.

El arte de actuar, según Sweeney y Hawke, es en esencia un acto de entrega total, una búsqueda de sentido, autenticidad y empatía, cuyos ecos alcanzan tanto al corazón del artista como al del público.