Coldplay, U2 y Taylor Swift dominan el podio global de ventas de entradas en vivo, según Pollstar

Coldplay lidera el ranking global de ventas de entradas en vivo con casi 25 millones de tickets vendidos desde 2001, según Pollstar REUTERS/Kent J. Edwards

Coldplay encabeza el ranking mundial de músicos y bandas que más entradas vendieron en los últimos veinticinco años. De acuerdo con Pollstar, el listado, que abarca de 2001 a 2025 y recopila datos de ventas en todo el mundo, destaca a cinco nombres clave: Coldplay, U2, Ed Sheeran, Dave Matthews Band y Taylor Swift. El recuento considera la cantidad de tickets vendidos en giras y espectáculos en vivo durante los últimos 25 años y revela quiénes dominaron el escenario internacional.

En estos veinticinco años, los artistas incluidos en la lista vendieron en total más de 340 millones de entradas y generaron más de USD 35.700 millones. Los datos reflejan la capacidad de convocatoria de cada músico y el impacto de sus giras a nivel global. Cada cifra representa la afluencia real de público que los artistas lograron atraer en el periodo analizado.

Taylor Swift alcanza el top cinco global con 18,9 millones de entradas y 'The Eras Tour', la gira más taquillera de la historia (REUTERS/Jennifer Gauthier)

El primer lugar lo ocupa Coldplay, con 24,8 millones de entradas vendidas en 731 shows desde su debut en 2001. “Music of the Spheres World Tour”, iniciada en 2022, ya cuenta con 13,1 millones de tickets vendidos y ostenta el récord de la gira más asistida en la historia de la música.

U2, Ed Sheeran y Taylor Swift, entre los más convocantes

De acuerdo a Pollstar, U2 se ubicó en la segunda posición con 20,2 millones de entradas vendidas. El grupo irlandés dejó su huella con la gira “360° Tour” (2009-2011), que recaudó USD 736 millones y permaneció como la más taquillera durante ocho años. La banda mantuvo una presencia constante con seis giras desde 2001, entre ellas “The Joshua Tree Tour” y la reciente residencia “U2:UV Achtung Baby Live at Sphere” en Las Vegas, donde realizaron 40 presentaciones entre 2023 y 2024.

El informe de Pollstar revela que los cinco artistas principales generaron más de USD 35.700 millones en ventas de entradas en 25 años EFE/Marta Pérez.

En tercer lugar figura Ed Sheeran, con 19,6 millones de entradas y dos giras que batieron récords. Su “÷ (Divide) Tour” concluyó en 2019 con una recaudación de USD 776 millones. Más tarde, el británico superó su propio logro alcanzando USD 807 millones con “+-=÷x (Mathematics) Tour”, que culminó este año. Actualmente, Sheeran arrancó su sexta gira, el “Loop Tour”, en París.

El cuarto puesto corresponde a Dave Matthews Band, que vendió 19,5 millones de entradas a lo largo de 25 años. El grupo destaca como uno de los pocos en superar los 1.000 conciertos desde 2001, junto a Elton John y André Rieu. El circuito de anfiteatros de Norteamérica resume gran parte de su éxito, en particular el Gorge Amphitheatre, en Washington. Allí realizaron 62 conciertos, convocaron a más de 1,2 millones de seguidores y generaron USD 66,7 millones.

El quinto lugar es para Taylor Swift, quien alcanzó 18,9 millones de tickets vendidos y sumó una recaudación de USD 3.100 millones. La histórica “The Eras Tour” se consagró como la más taquillera de todos los tiempos, con 10,2 millones de entradas y más de USD 2.000 millones generados entre 2023 y 2024. Según el informe, Swift batió récords de asistencia en estadios de distintos países y se afianzó como una de las figuras centrales del pop mundial.

La tecnología y la planificación de giras potenciaron el alcance internacional de los espectáculos en vivo y redefinieron la industria musical (Foto AP/Natacha Pisarenko, archivo)

Estos datos muestran cómo el espectáculo en vivo recuperó espacio y trascendió fronteras. La tecnología, la planificación de los tours y el vínculo con el público redefinieron el alcance de los grandes shows, posicionando a estos artistas en la cima del entretenimiento global.

De acuerdo al ranking, las ventas de entradas retratan el fenómeno de masas que representan estos músicos. Cada artista consolidó su convocatoria con propuestas innovadoras y trayectorias sostenidas. Los números reflejan la magnitud de su influencia en la industria musical en los últimos veinticinco años.

El informe incluye a otros nombres destacados que, aunque no integran el top cinco, también contribuyeron al crecimiento del mercado de espectáculos. El éxito sostenido en la venta de tickets marca una tendencia que probablemente continuará en los próximos años, a medida que surjan nuevas giras y emergen figuras que desafían los límites de asistencia y recaudación.

Ed Sheeran se posiciona entre los artistas más convocantes, con 19,6 millones de entradas vendidas y giras récord en recaudación (IG)

Las cifras y posiciones ofrecidas por Pollstar confirman que el público sigue valorando la experiencia del recital en vivo. Las bandas y solistas mencionados lograron traspasar generaciones y estilos, adaptándose a los cambios en la industria sin perder su poder de atracción.

Las ventas acumuladas durante el periodo muestran la magnitud de la música como fenómeno social y cultural. Los artistas más convocantes entendieron la importancia de adaptarse a nuevas estrategias de promoción y tecnología, sin perder el contacto directo con sus seguidores.

Los shows multitudinarios de estas cinco figuras lideran el mercado y redefinen los alcances de la música global. Las próximas giras y lanzamientos marcarán nuevos desafíos y renovarán el mapa de los espectáculos masivos.