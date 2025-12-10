Entretenimiento

Sydney Sweeney defiende su película ‘Christy’ tras ser ignorada en los Globos de Oro: “Su historia no es solo sobre boxear”

Con un mensaje en redes, la actriz le restó importancia al fracaso en taquilla y al desaire en las nominaciones

Guardar
La protagonista de Christy aseguró
La protagonista de Christy aseguró que la historia de la boxeadora es “la película más importante” que ha hecho. (Créditos: REUTERS/Black Bear Pictures)

A pesar de que ha sido calificada como uno de los mayores tropiezos comerciales del año, Sydney Sweeney reitera su orgullo por la película Christy, biopic en el que interpretó a la legendaria boxeadora Christy Martin.

Tras posar junto a la exluchadora profesional en la portada de Sports Illustrated, la actriz aprovechó la sesión para reivindicar el valor del proyecto a pesar del escaso respaldo en taquilla y la ausencia total de nominaciones en los Globos de Oro 2026.

“Esta es la película más importante que he hecho en mi vida”, escribió. “Durante 20 años, Christy Martin fue una de las mujeres más fuertes del mundo dentro del ring. Pero en casa, fue abusada y casi asesinada por el hombre que afirmaba amarla”.

“Su historia no es solo sobre boxear. Es sobre identidad, supervivencia y la fuerza inimaginable que se necesita para recuperar tu vida después de que alguien te la haya arrebatado”, resaltó. “Si esta película ayuda aunque sea a una persona a sentirse vista, comprendida o menos sola, entonces hemos hecho algo que importa”.

La actriz posó en un
La actriz posó en un ring junto a la legendaria boxeadora para la sesión fotográfica de Sports Illustrated. (Sports Illustrated)

En la entrevista, la estrella de Euphoria recordó la impresión que le causó conocer a Martin en persona.

“Es tan inspirador ver lo cariñosa, encantadora y llena de felicidad y alegría que es, incluso después de haber superado tanto”, dijo Sweeney a la revista. También confesó que desconocía inicialmente la magnitud de la figura de Martin. “Estaba muy sorprendida de no saber quién era ella”, reveló al medio.

Para Sweeney, la historia de Christy Martin trasciende el hecho de haber roto barreras en un mundo dominado por hombres. Su valor es incluso mayor ya que es “una superviviente” de la violencia doméstica. Por ello, la actriz sintió responsabilidad de contar su historia con respeto.

En respuesta a ello, la boxeadora elogió públicamente la entrega de Sweeney y la defendió de los comentarios que la responsabilizaron de los malos resultados comerciales.

“Syd no solo trabajó duro para esta película, trabajó duro por mí. Por mi historia. Por muchos otros que sufren en silencio”, escribió Martin en Instagram algunas semanas atrás. “Ella es mi amiga y aliada”.

El biopic recibió elogios por
El biopic recibió elogios por la interpretación de Sweeney, pero tuvo uno de los peores debuts en salas. (Créditos: Black Bear Pictures)

La controversia de Sydney Sweeney

Aunque el desempeño de Sweeney fue destacado por la crítica especializada, Christy fracasó radicalmente en su lanzamiento. Con un presupuesto de 15 millones de dólares, la producción apenas recaudó 2 millones a nivel global.

Su estreno, con solo 1.3 millones en su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá, se ubicó entre los 12 peores debuts de una película lanzada en más de 2.000 salas. La caída de la segunda semana fue tan pronunciada que varias cadenas retiraron el metraje de la cartelera.

La mala recepción comercial se combinó con otro golpe: el anuncio de las nominaciones a los Globos de Oro 2026, donde Christy no obtuvo ninguna mención. Ello contrastó con el optimismo que tenía el equipo tras la ovación que recibió la película en el Festival Internacional de Toronto.

Sweeney defendió que la película
Sweeney defendió que la película busca acompañar a sobrevivientes de violencia doméstica (REUTERS/Mario Anzuoni)

La asociación de estos resultados deficientes con la actriz protagonista surgió por las polémicas que Sweeney arrastró durante 2025. La mas sonada se debió a su campaña para American Eagle: la frase “Sydney Sweeney tiene buenos jeans”, y su juego de palabras con “genes”, fue vinculada a discursos supremacistas.

La actriz Ruby Rose fue una de las voces más duras que acusó a Sweeney de “arruinar la película” y atribuirse la representación de una comunidad queer que “odia” (por su supuesta afiliación política).

Aunque la actriz evitó abordar directamente el tema por varios meses, decidió romper su silencio esta semana.

“No apoyo las ideas que algunas personas decidieron conectar con la campaña”, declaró a PEOPLE. “Muchos han asignado motivos y etiquetas que simplemente no son verdad. Estoy en contra del odio y la división”.

Temas Relacionados

Sydney SweeneyChristy MartinChristyPelículasEntretenimiento

Últimas Noticias

Sharon Osbourne revela las últimas palabras de Ozzy Osbourne antes de su muerte

La reconocida presentadora compartió cómo transcurrieron los instantes previos al fallecimiento del músico, incluyendo detalles íntimos de una madrugada marcada por gestos de profundo afecto

Sharon Osbourne revela las últimas

Nicole Kidman, Lisa y Beyoncé serán coanfitrionas destacadas en la Met Gala 2026

La próxima edición del evento reunirá a grandes figuras del cine, la música y la moda en Nueva York

Nicole Kidman, Lisa y Beyoncé

“La primera vez que vi una película en el cine, corrí y me lancé contra la pantalla”, la insólita confesión de Winona Ryder

La actriz de Stranger Things compartió en Hot Ones recuerdos únicos de su infancia y reveló con humor cómo su temprana fascinación por el cine marcó el comienzo de una carrera icónica

“La primera vez que vi

Quién es Miya Cech, la actriz que interpreta a Toph en la segunda temporada de “Avatar: la leyenda de Aang”

El live-action de Netflix continuará adaptando la famosa serie animada y va incluyendo más personajes en el camino

Quién es Miya Cech, la

La verdadera historia de “Hip to Be Square”, la crítica social que se convirtió en estandarte de los años 80

Pese a su origen irónico, el tema de Huey Lewis and the News fue adoptado por la cultura pop como símbolo del conformismo. Cuál era su mensaje inicial y por qué aseguran que es uno de los grandes malentendidos musicales de la década, según Far Out Magazine

La verdadera historia de “Hip
DEPORTES
El grosero error del argentino

El grosero error del argentino Piovi que le costó la derrota a su equipo ante Flamengo en la Copa Intercontinental

Impacto en el mercado de pases: tras su paso por México, Sergio Ramos podría recalar en un gigante de Europa

Real Madrid y Manchester City se enfrentan en el duelo más atractivo de la fecha 6 de la Champions League: toda la agenda

El desconocido apodo que tenía Lionel Messi en las inferiores de Newell’s: “Cuando decían que venía, arrancabas 3-0 abajo”

La desafiante sentencia sobre Maradona de Edgardo Codesal, el polémico árbitro de la final del Mundial de Italia 90

TELESHOW
El divertido ritual de las

El divertido ritual de las Trillizas de Oro para recibir a su nieto Otto: “Es el mismo cuento”

Maxi López sorprendió con su particular saludo a Wanda Nara por su cumpleaños: la reacción de la conductora

El actor más querido de Stranger Things llega a Lollapalooza Argentina con su proyecto musical

L-Gante habló de la relación de Wanda Nara con Martín Migueles: “Les deseo lo mejor”

Thiago Medina se animó a mostrar sus cicatrices tras el grave accidente: “Gracias a ellas sigo vivo”

INFOBAE AMÉRICA

“No descansará hasta liberar Venezuela”:

“No descansará hasta liberar Venezuela”: el emotivo mensaje de la hija de María Corina Machado a los venezolanos en Oslo

Detuvieron a Luis Arce, ex presidente de Bolivia, por una causa de corrupción

La práctica que fue rechazada por The Beatles y sirvió para plantarse ante la industria musical: “Odiaría un disco así”

La frase que nunca existió: la verdadera historia detrás del supuesto grito de Enrique II contra Becket

El caso del donante 7069: su esperma que engendró 197 bebés en Europa y era portador de una mutación cancerígena