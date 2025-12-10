Sydney Sweeney defiende su película ‘Christy’ tras ser ignorada en los Globos de Oro: “Su historia no es solo sobre boxear”

La protagonista de Christy aseguró que la historia de la boxeadora es “la película más importante” que ha hecho. (Créditos: REUTERS/Black Bear Pictures)

A pesar de que ha sido calificada como uno de los mayores tropiezos comerciales del año, Sydney Sweeney reitera su orgullo por la película Christy, biopic en el que interpretó a la legendaria boxeadora Christy Martin.

Tras posar junto a la exluchadora profesional en la portada de Sports Illustrated, la actriz aprovechó la sesión para reivindicar el valor del proyecto a pesar del escaso respaldo en taquilla y la ausencia total de nominaciones en los Globos de Oro 2026.

“Esta es la película más importante que he hecho en mi vida”, escribió. “Durante 20 años, Christy Martin fue una de las mujeres más fuertes del mundo dentro del ring. Pero en casa, fue abusada y casi asesinada por el hombre que afirmaba amarla”.

“Su historia no es solo sobre boxear. Es sobre identidad, supervivencia y la fuerza inimaginable que se necesita para recuperar tu vida después de que alguien te la haya arrebatado”, resaltó. “Si esta película ayuda aunque sea a una persona a sentirse vista, comprendida o menos sola, entonces hemos hecho algo que importa”.

La actriz posó en un ring junto a la legendaria boxeadora para la sesión fotográfica de Sports Illustrated. (Sports Illustrated)

En la entrevista, la estrella de Euphoria recordó la impresión que le causó conocer a Martin en persona.

“Es tan inspirador ver lo cariñosa, encantadora y llena de felicidad y alegría que es, incluso después de haber superado tanto”, dijo Sweeney a la revista. También confesó que desconocía inicialmente la magnitud de la figura de Martin. “Estaba muy sorprendida de no saber quién era ella”, reveló al medio.

Para Sweeney, la historia de Christy Martin trasciende el hecho de haber roto barreras en un mundo dominado por hombres. Su valor es incluso mayor ya que es “una superviviente” de la violencia doméstica. Por ello, la actriz sintió responsabilidad de contar su historia con respeto.

En respuesta a ello, la boxeadora elogió públicamente la entrega de Sweeney y la defendió de los comentarios que la responsabilizaron de los malos resultados comerciales.

“Syd no solo trabajó duro para esta película, trabajó duro por mí. Por mi historia. Por muchos otros que sufren en silencio”, escribió Martin en Instagram algunas semanas atrás. “Ella es mi amiga y aliada”.

El biopic recibió elogios por la interpretación de Sweeney, pero tuvo uno de los peores debuts en salas. (Créditos: Black Bear Pictures)

La controversia de Sydney Sweeney

Aunque el desempeño de Sweeney fue destacado por la crítica especializada, Christy fracasó radicalmente en su lanzamiento. Con un presupuesto de 15 millones de dólares, la producción apenas recaudó 2 millones a nivel global.

Su estreno, con solo 1.3 millones en su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá, se ubicó entre los 12 peores debuts de una película lanzada en más de 2.000 salas. La caída de la segunda semana fue tan pronunciada que varias cadenas retiraron el metraje de la cartelera.

La mala recepción comercial se combinó con otro golpe: el anuncio de las nominaciones a los Globos de Oro 2026, donde Christy no obtuvo ninguna mención. Ello contrastó con el optimismo que tenía el equipo tras la ovación que recibió la película en el Festival Internacional de Toronto.

Sweeney defendió que la película busca acompañar a sobrevivientes de violencia doméstica (REUTERS/Mario Anzuoni)

La asociación de estos resultados deficientes con la actriz protagonista surgió por las polémicas que Sweeney arrastró durante 2025. La mas sonada se debió a su campaña para American Eagle: la frase “Sydney Sweeney tiene buenos jeans”, y su juego de palabras con “genes”, fue vinculada a discursos supremacistas.

La actriz Ruby Rose fue una de las voces más duras que acusó a Sweeney de “arruinar la película” y atribuirse la representación de una comunidad queer que “odia” (por su supuesta afiliación política).

Aunque la actriz evitó abordar directamente el tema por varios meses, decidió romper su silencio esta semana.

“No apoyo las ideas que algunas personas decidieron conectar con la campaña”, declaró a PEOPLE. “Muchos han asignado motivos y etiquetas que simplemente no son verdad. Estoy en contra del odio y la división”.