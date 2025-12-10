Nicole Kidman, Lisa y Beyoncé serán coanfitrionas destacadas en la Met Gala 2026

Nicole Kidman, LISA de BLACKPINK y Beyoncé serán coanfitrionas de la Met Gala 2026 (REUTERS)

Nicole Kidman, Lisa de BLACKPINK y Beyoncé se perfilan como coanfitrionas destacadas en la próxima Met Gala 2026, un evento que congregará a representantes de la moda, el arte y el entretenimiento en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York el 4 de mayo.

La designación, oficializada por Vogue, incluye además a Venus Williams y a Anna Wintour como integrantes principales del grupo que encabezará la gala.

La participación de Nicole Kidman establece un nuevo capítulo en la vinculación de la actriz australiana con el evento benéfico.

Kidman, quien es “una de las invitadas recurrentes del evento y una de las primeras celebridades confirmadas como co-chair”, según People, asistió en la edición más reciente con un look de Balenciaga y corte de cabello corto.

La actriz ganadora del Oscar participará como coanfitriona destacada en la Met Gala 2026, reafirmando su presencia constante en uno de los eventos más influyentes de la moda internacional (REUTERS/Benoit Tessier)

“Regresar a la Met supone siempre una enorme responsabilidad y una gran oportunidad para subrayar la importancia del arte, la moda y la cultura, que es lo que define a Nueva York en el escenario global”, expresó Kidman en una declaración recogida por People.

Beyoncé también retorna a la Met Gala después de una década. La artista estadounidense ha asistido en siete ediciones y su última participación se registró en 2016, cuando la temática fue Manus x Machina y lució un vestido de Givenchy Haute Couture.

“Significa mucho volver después de diez años a un espacio tan icónico, que reúne a muchas voces de la creatividad”, relató la famosa cantante durante una conversación con People.

La cantante regresará a la Met Gala como coanfitriona en 2026, una década después de su última aparición en la icónica alfombra del Museo Metropolitano (AP/Susan Walsh)

Por su parte, Lisa, miembro de BLACKPINK, figura en el comité anfitrión que agrupa a músicos, figuras del arte, la moda y el deporte. Su presencia, confirmada por Vogue, incorpora talento del ámbito asiático y amplifica la proyección internacional del evento.

De esta manera, se apuesta por la diversidad y la integración de nuevas visiones para la moda.

El comité anfitrión será liderado también por Anthony Vaccarello, director creativo de Saint Laurent, y Zoë Kravitz, artista polifacética del cine y la música.

La lista incluye nombres como Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Alex Consani, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, Paloma Elsesser, Chloe Malle, Sam Smith, Teyana Taylor, Lauren Wasser, Anna Weyant, A’ja Wilson y Yseult, todos confirmados por ABC News.

La estrella de K-Pop integra por primera vez el grupo de coanfitrionas de la Met Gala, llevando el talento asiático y el pop global al centro de la gala neoyorquina (REUTERS/Mario Anzuoni)

La edición 2026 girará en torno al tema Costume Art, una propuesta a cargo del curador Andrew Bolton que explora “el vínculo entre la vestimenta y el cuerpo”, según palabras del propio curador.

La exposición abrirá al público el 10 de mayo, con cierre programado para el 10 de enero de 2027, en el Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte.

La recaudación de fondos para la exposición y el museo constituye uno de los objetivos de la gala. Para la próxima edición, los principales patrocinadores serán Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos.

Otros donantes de referencia incluyen a Saint Laurent y la editorial Condé Nast, impulsando una asociación que según People “pretende fortalecer la muestra y ampliar la audiencia global”.

Anna Wintour lidera el evento mientras responde preguntas sobre los donantes y el futuro de la gala (REUTERS/Yara Nardi)

Críticas a los patrocinadores y respuesta de Anna Wintour

La designación de Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos como principales aportantes económicos de la Met Gala fue objeto de críticas en sectores relacionados con las artes y el público general.

Usuarios en redes sociales y analistas posicionaron la controversia como un ejemplo de la creciente presencia de grandes fortunas en instituciones culturales.

Según CNN, voces disconformes argumentaron que “el dinero de estos patrocinadores podría ser destinado a otras causas”, y que su vínculo con el arte y la moda “no responde a trayectorias culturales, sino a una búsqueda de visibilidad”.

“Dejen de darles protagonismo a Jeff Bezos y Lauren Sánchez en el mundo del arte y la moda, dos ámbitos a los que estos dos capitalistas horribles y sin escrúpulos nunca pertenecerán, por mucho dinero que quieran gastar para comprar una cultura que nunca han cultivado y en la que nunca vivirán”, escribió un usuario en la cuenta oficial de Instagram del museo, al conocerse el patrocinio.

Jeff Bezos y su esposa Lauren Sanchez Bezos figuran como patrocinadores principales de la Met Gala 2026, una decisión que ha generado controversia y debate en torno al financiamiento de grandes eventos culturales (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Anna Wintour, referente histórica de la Met Gala y ex jefa de redacción de Vogue, opinó sobre las críticas al ser consultada por CNN durante el Franca Fund Gala en Doha, Catar.

“Estamos muy agradecidos por su increíble generosidad, por lo que estamos encantados de que forme parte de la velada”, declaró sobre Lauren Sánchez Bezos, a quien calificó como “una gran amante de los trajes y, obviamente, de la moda”.

Asimismo, consideró que la presencia de Sánchez Bezos “será un aporte valioso para el museo y para el evento”, conforme recogió la señal estadounidense.