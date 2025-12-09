Entretenimiento

Maria Menounos habló sobre cómo la detección temprana de un cáncer fue clave en la recuperación y sus hábitos

El testimonio de la actriz estadounidense para el pódcast “The Dr. Hyman Show” destacó cómo un diagnóstico precoz permitió tratar a tiempo una enfermedad grave, subrayando la importancia de la prevención y el autocuidado en la salud

La detección temprana de enfermedades
La detección temprana de enfermedades permitió a María Menounos superar un cáncer de páncreas y salvar su vida (REUTERS)

La actriz y presentadora Maria Menounos, reconocida por su trabajo en programas como “Entertainment Tonight” y “Access Hollywood”, compartió en el pódcast The Dr. Hyman Show sobre cómo la detección temprana de enfermedades graves fue decisiva para su supervivencia, incluso mientras mantenía una vida profesional y personal sumamente exigente.

Su testimonio repleto de aprendizajes sobre salud preventiva, mentalidad y autocuidado, ofrece una mirada honesta y esperanzadora dedicada a cómo afrontar la adversidad, priorizando el bienestar.

El testimonio de la presentadora
El testimonio de la presentadora Menounos destacó la importancia de la salud preventiva y el autocuidado en la vida cotidiana (The Dr. Hyman Show)

La vida antes del diagnóstico

Durante la conversación con el Dr. Mark Hyman, describió el ritmo frenético que marcó su carrera en Hollywood y los desafíos personales que enfrentó desde joven. “Mi papá era diabético tipo 1 severo, inmigrante, no hablaba el idioma, así que no entendía bien a los médicos. Mi mamá y yo vivíamos en un estado de hipervigilancia constante, siempre en modo de lucha o huida”, relató.

Esa tensión familiar, sumada a la intensidad de su trabajo, la llevó a descuidar su salud: “Comía mucha comida rápida, iba al hospital por deshidratación, y cuando me sentía mal, hacía lo que veía en casa: me arrancaba las vías y volvía al trabajo”.

Menounos recordó cómo, tras un reportaje sobre diabetes, le diagnosticaron Hashimoto, una enfermedad autoinmune de la tiroides. “Me dijeron que era común, que quizá algún día necesitaría medicación, pero nadie te alerta de que es la primera señal de que el motor empieza a fallar. Si no lo atiendes, todo puede ir peor”, advirtió.

Impacto de la detección temprana

La periodista relató que, tras años de estrés y varios diagnósticos —incluyendo un meningioma cerebral y, finalmente, cáncer de páncreas—, la clave para su supervivencia fue la prevención. “La detección temprana me salvó la vida”, aseguró en The Dr. Hyman Show.

Menounos explicó que una resonancia magnética de cuerpo completo permitió descubrir el tumor pancreático en una fase curable: “Si no hubiera hecho ese estudio, el final habría sido muy diferente”.

La presentadora subrayó la importancia de asumir un rol activo en el cuidado personal. “Siempre digo que hay que ser el CEO de tu propia salud. No podemos delegar todo en el sistema sanitario, hay que tomar el control y ser proactivos”, mencionó.

La actriz subrayó el rol
La actriz subrayó el rol fundamental de la mentalidad positiva y la resiliencia para afrontar diagnósticos graves (REUTERS)

Mentalidad con resiliencia ante la adversidad

A lo largo de la entrevista, compartió cómo la mentalidad fue determinante para superar los momentos más difíciles. “Cuando me diagnosticaron el tumor de páncreas, tenía una hija en camino por gestación subrogada. Me preguntaba: ‘¿Cómo puede ser que me den esta bendición y ahora me la quieran quitar?’ Me acurruqué en posición fetal, en estado de shock, repitiendo: ‘No tiene sentido’“.

Frente al diagnóstico, comentó como canalizó sus temores: “Recordé una frase de mi hipnoterapeuta: ‘Elige la maravilla sobre la preocupación’. Así que empecé a preguntarme: ‘¿Y si el médico me da una buena noticia? ¿Y si supero la cirugía y estoy bien?’.

Menounos destacó la importancia de tener herramientas emocionales: “No hay manual para la vida ni para las cosas que tienes que atravesar. Si tienes algunas herramientas, puedes darte la vuelta más rápido cuando la vida te pone patas arriba”.

Herramientas y hábitos para el bienestar

En The Dr. Hyman Show, detalló su “caja de herramientas” para el bienestar, que va mucho más allá de la alimentación o el ejercicio. “La única constante en mi vida es la fe y la oración. Cada mañana agradezco poder levantarme, abrazar a mi hija, sentir el aire fresco”, explicó.

Además de la espiritualidad, la actriz mencionó prácticas como el uso de trampolín, sauna de infrarrojos, caminatas, entrenamiento de resistencia, hidratación y exposición al sol. “He eliminado la mayor parte de la luz azul y paso mucho tiempo en la naturaleza, haciendo grounding con mi hija. Pero también he aprendido que a veces hay que dejar de lado los suplementos y mirar hacia adentro, atender las heridas emocionales y los traumas no resueltos”, confesó.

Los hábitos saludables, como la
Los hábitos saludables, como la hidratación, el ejercicio y el contacto con la naturaleza, son esenciales en la rutina de Menounos (The Dr. Hyman Show)

Reflexiones finales con mensaje de inspiración

En la parte final de la entrevista, reflexionó sobre el sentido de propósito y la importancia de la fe. “Siempre pido a Dios que me lleve donde deba estar, que me muestre el camino. No sé a dónde voy, pero confío en que si sigo ayudando, todo fluirá”, expresó. Además subrayó el poder de la oración por los demás y la convicción de que “la comunidad es medicina”.

El testimonio de Maria Menounos para The Dr. Hyman Show propone que la salud es una responsabilidad personal y colectiva, y el bienestar se construye con prevención, mentalidad positiva, herramientas emocionales y el apoyo de un entorno comprometido.

