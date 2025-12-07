Sydney Sweeney aconseja a jóvenes actores enfrentar el rechazo para triunfar en Hollywood

Sydney Sweeney compartió su consejo para jóvenes actores y reflexionó sobre los desafíos de la actuación en Hollywood (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la antesala del estreno en cines de The Housemaid en Nueva York, Sydney Sweeney ofreció un consejo dirigido a jóvenes actores que aspiran a consolidar su carrera en Hollywood.

La actriz, reconocida por sus papeles en Euphoria y The White Lotus, remarcó la importancia de la pasión frente a los desafíos de la industria.

En conversación con la revista People, destacó el carácter exigente del medio e instó a quienes buscan una oportunidad en la actuación a sostenerse en una convicción interna.

“Honestamente, hazlo mientras lo ames”, recomendó la estrella de 28 años, quien enfatizó que el arte dramático exige una dedicación y fortaleza emocional poco habituales.

Y agregó en la misma declaración: “Tienes que amarlo mucho, porque es realmente difícil y te van a decir ‘no’ más veces de las que te van a decir ‘sí’”.

La industria del entretenimiento en Hollywood, según Sweeney, exige a quienes la eligen una relación profunda con la vocación más allá de los rechazos o la volatilidad del éxito.

“Tienes que lidiar con el rechazo, y es mucho. Así que si lo amas hasta la médula, nada de eso importa, porque estás haciendo lo que amas”, remarcó la nominada a los premios Emmy y SAG en entrevista con People.

La experiencia de Sydney Sweeney en la actuación comenzó en 2009, con participaciones menores en producciones como Grey’s Anatomy y Pretty Little Liars.

Años después, alcanzó notoriedad por sus actuaciones en The Handmaid’s Tale, Sharp Objects, Once Upon a Time... in Hollywood y, principalmente, por su papel de Cassie Howard en Euphoria.

Las recientes semanas la encontraron en la promoción de The Housemaid, adaptación de la novela de Freida McFadden bajo dirección de Paul Feig, donde comparte escena con Amanda Seyfried y Brandon Sklenar.

“Me encantaba audicionar, porque podía probar todos estos personajes distintos”, explicó la actriz a People, destacando ese aspecto como uno de sus preferidos en el inicio de su carrera.

“Si eres un actor infantil y quieres dedicarte, solo asegúrate de que lo ames”, insistió. Sus palabras se insertan en un contexto de creciente competencia entre nuevos talentos de la industria, así como interrogantes sobre la sostenibilidad de largas carreras artísticas.

Sydney Sweeney respondió al polémico anuncio de American Eagle

Sydney Sweeney abordó la controversia reciente surgida por la campaña de American Eagle, empresa con la que colaboró en el lanzamiento de su anuncio “Sydney Sweeney Has Great Jeans”.

La campaña, lanzada el 23 de julio de este año, generó debates sobre la interpretación del término “jeans”, relacionado fonéticamente con “genes”, y acusaciones respecto a la perpetuación de estereotipos vinculados al físico o a la mirada masculina.

Sweeney aseguró previamente que la respuesta del público fue inesperada. “Me sorprendió honestamente la reacción”, indicó y explicó que aceptó la colaboración “porque me gustan los jeans y la marca, pero no respaldo las interpretaciones o conexiones negativas que algunos hicieron”.

“Muchos han adjudicado intenciones y etiquetas que simplemente no son ciertas”, enfatizó el pasado 5 de diciembre para People.

Frente a las críticas, American Eagle emitió un comunicado en el que defendió el concepto de la campaña, afirmando en su cuenta de Instagram el 1 de agosto que “Sydney Sweeney Has Great Jeans” hace referencia exclusivamente a la prenda y al estilo personal de la actriz.

Según consignó la prensa estadounidense, la empresa reportó un aumento en ventas luego de la difusión de la publicidad, indicando que el modelo de chaqueta usado por Sweeney se agotó en un solo día y que los fondos de ese diseño se destinaron de manera íntegra a la institución benéfica Crisis Text Line.

A su vez, Sydney Sweeney aseguró que suele guiarse “por la amabilidad” y que decidió pronunciarse para despejar interpretaciones erróneas.

“Siempre intento unir a las personas. Estoy en contra del odio y la división. Antes prefería no responder a comentarios negativos ni positivos, pero he aprendido que mi silencio solo ha ampliado las diferencias”, sostuvo en diálogo con la revista.

En una conversación previa con GQ, reiteró que la repercusión la tomó por sorpresa y defendió su afinidad personal con la marca de ropa: “Solo uso jeans y camiseta a diario”.