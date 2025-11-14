El tráiler de “La empleada” revela la química explosiva entre Sydney Sweeney y Amanda Seyfried en un thriller psicológico imperdible

Será mejor que tengas cuidado... Ve ya el nuevo tráiler de #LaEmpleada – estreno en cines

El lanzamiento del primer avance de “La empleada”, la nueva incursión de Paul Feig en el thriller psicológico, ha encendido la expectativa en torno a una de las adaptaciones literarias más esperadas de los últimos años. Con Sydney Sweeney y Amanda Seyfried al frente del reparto, la película llegará a los cines de Argentina el 1 de enero de 2026, tras su estreno inicial en Estados Unidos el 19 de diciembre de 2025.

El film, basado en la exitosa novela The Housemaid de Freida McFadden, representa un giro notable en la carrera de Feig, conocido hasta ahora por su trabajo en la comedia, especialmente por “Damas en guerra” (2011). En esta ocasión, el director se sumerge en una historia marcada por la tensión, los secretos y la ambigüedad moral, elementos que han convertido al libro en un fenómeno global tanto en ventas físicas como en plataformas digitales.

Sydney Sweeney interpreta a Millie, una joven exconvicta que enfrenta oscuros secretos en la lujosa casa de la familia Winchester.

La trama de “La empleada” sigue a Millie, interpretada por Sweeney, una joven que, tras salir de prisión, busca reconstruir su vida y acepta un puesto como empleada doméstica en la lujosa residencia de la familia Winchester. Lo que comienza como una oportunidad de redención pronto se transforma en una experiencia inquietante: la aparente perfección de sus empleadores, encarnados por Seyfried y Brandon Sklenar, se desmorona a medida que Millie se adentra en la dinámica familiar y descubre un entramado de secretos y escándalos que amenazan su integridad física y mental. La película explora hasta dónde puede llegar una persona cuando la confianza y la verdad se vuelven difusas en un entorno opresivo.

El guion, a cargo de Rebecca Sonnenshine —reconocida por su trabajo en series como The Boys y The Vampire Diaries—, traslada al lenguaje cinematográfico la atmósfera asfixiante y los giros inesperados que caracterizan la novela de McFadden, publicada en 2022. La producción cuenta con la participación de Todd Lieberman, Laura Fischer y el propio Feig, según detalló Deadline. El elenco se completa con Michele Morrone y Elizabeth Perkins, quienes aportan nuevas dimensiones a la complejidad de la historia.

La novela 'The Housemaid' de Freida McFadden se consolidó como fenómeno global por su suspense, dilemas morales y personajes ambiguos.

Durante la presentación del tráiler en CinemaCon 2025, Feig destacó el reto de adaptar la intensidad de la novela: “La tensión, los sustos y la comedia están tan entrelazados. Fue un sueño hecho realidad”, afirmó el director en declaraciones recogidas por Variety. Además, Feig subrayó la química del reparto: “Entre Sydney, Amanda Seyfried y Brandon Sklenar, tenemos un grupo increíble de personas, y lo pasamos genial. Es sin duda una historia dura, pero encontraremos nuestros momentos en ella”, dijo el realizador.

Por su parte, Sweeney compartió su entusiasmo por el proyecto y su conexión con la obra original: “No pude soltar ‘The Housemaid’. Terminé leyendo los tres libros en una semana. Los personajes son imperfectos y caóticos”, expresó la actriz a Variety. La novela de McFadden, que se consolidó como un referente del suspense contemporáneo, ha cautivado a millones de lectores en todo el mundo gracias a su combinación de misterio, dilemas morales y personajes ambiguos.

La película 'La empleada', basada en la exitosa novela 'The Housemaid' de Freida McFadden, llegará a los cines de Argentina el 1 de enero de 2026.

La película, distribuida por Lionsgate y BF Paris, se inscribe en la tradición de thrillers como Gone Girl y Parasite, combinando el suspenso psicológico con una mirada crítica sobre las apariencias y los privilegios en la sociedad actual. El tráiler, ya disponible, ofrece un adelanto de la atmósfera inquietante y la compleja relación entre los protagonistas, anticipando una experiencia cinematográfica intensa y perturbadora.

Con su estreno previsto para el 1 de enero de 2026 en Argentina, “La empleada” promete trasladar al público la tensión y los dilemas morales que han hecho de la novela de McFadden un fenómeno internacional, consolidándose como uno de los títulos más esperados de la próxima temporada.