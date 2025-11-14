Qué puedo ver

El tráiler de “La empleada” revela la química explosiva entre Sydney Sweeney y Amanda Seyfried en un thriller psicológico imperdible

La nueva película de Paul Feig, basada en la novela de Freida McFadden, muestra un adelanto cargado de misterio y promete ser uno de los grandes estrenos del próximo año en Argentina

Guardar
Será mejor que tengas cuidado... Ve ya el nuevo tráiler de #LaEmpleada – estreno en cines

El lanzamiento del primer avance de “La empleada”, la nueva incursión de Paul Feig en el thriller psicológico, ha encendido la expectativa en torno a una de las adaptaciones literarias más esperadas de los últimos años. Con Sydney Sweeney y Amanda Seyfried al frente del reparto, la película llegará a los cines de Argentina el 1 de enero de 2026, tras su estreno inicial en Estados Unidos el 19 de diciembre de 2025.

El film, basado en la exitosa novela The Housemaid de Freida McFadden, representa un giro notable en la carrera de Feig, conocido hasta ahora por su trabajo en la comedia, especialmente por “Damas en guerra” (2011). En esta ocasión, el director se sumerge en una historia marcada por la tensión, los secretos y la ambigüedad moral, elementos que han convertido al libro en un fenómeno global tanto en ventas físicas como en plataformas digitales.

Sydney Sweeney interpreta a Millie,
Sydney Sweeney interpreta a Millie, una joven exconvicta que enfrenta oscuros secretos en la lujosa casa de la familia Winchester.

La trama de “La empleada” sigue a Millie, interpretada por Sweeney, una joven que, tras salir de prisión, busca reconstruir su vida y acepta un puesto como empleada doméstica en la lujosa residencia de la familia Winchester. Lo que comienza como una oportunidad de redención pronto se transforma en una experiencia inquietante: la aparente perfección de sus empleadores, encarnados por Seyfried y Brandon Sklenar, se desmorona a medida que Millie se adentra en la dinámica familiar y descubre un entramado de secretos y escándalos que amenazan su integridad física y mental. La película explora hasta dónde puede llegar una persona cuando la confianza y la verdad se vuelven difusas en un entorno opresivo.

El guion, a cargo de Rebecca Sonnenshine —reconocida por su trabajo en series como The Boys y The Vampire Diaries—, traslada al lenguaje cinematográfico la atmósfera asfixiante y los giros inesperados que caracterizan la novela de McFadden, publicada en 2022. La producción cuenta con la participación de Todd Lieberman, Laura Fischer y el propio Feig, según detalló Deadline. El elenco se completa con Michele Morrone y Elizabeth Perkins, quienes aportan nuevas dimensiones a la complejidad de la historia.

La novela 'The Housemaid' de
La novela 'The Housemaid' de Freida McFadden se consolidó como fenómeno global por su suspense, dilemas morales y personajes ambiguos.

Durante la presentación del tráiler en CinemaCon 2025, Feig destacó el reto de adaptar la intensidad de la novela: “La tensión, los sustos y la comedia están tan entrelazados. Fue un sueño hecho realidad”, afirmó el director en declaraciones recogidas por Variety. Además, Feig subrayó la química del reparto: “Entre Sydney, Amanda Seyfried y Brandon Sklenar, tenemos un grupo increíble de personas, y lo pasamos genial. Es sin duda una historia dura, pero encontraremos nuestros momentos en ella”, dijo el realizador.

Por su parte, Sweeney compartió su entusiasmo por el proyecto y su conexión con la obra original: “No pude soltar ‘The Housemaid’. Terminé leyendo los tres libros en una semana. Los personajes son imperfectos y caóticos”, expresó la actriz a Variety. La novela de McFadden, que se consolidó como un referente del suspense contemporáneo, ha cautivado a millones de lectores en todo el mundo gracias a su combinación de misterio, dilemas morales y personajes ambiguos.

La película 'La empleada', basada
La película 'La empleada', basada en la exitosa novela 'The Housemaid' de Freida McFadden, llegará a los cines de Argentina el 1 de enero de 2026.

La película, distribuida por Lionsgate y BF Paris, se inscribe en la tradición de thrillers como Gone Girl y Parasite, combinando el suspenso psicológico con una mirada crítica sobre las apariencias y los privilegios en la sociedad actual. El tráiler, ya disponible, ofrece un adelanto de la atmósfera inquietante y la compleja relación entre los protagonistas, anticipando una experiencia cinematográfica intensa y perturbadora.

Con su estreno previsto para el 1 de enero de 2026 en Argentina, “La empleada” promete trasladar al público la tensión y los dilemas morales que han hecho de la novela de McFadden un fenómeno internacional, consolidándose como uno de los títulos más esperados de la próxima temporada.

Temas Relacionados

La empleadaSydney SweeneyAmanda SeyfriedBrandon Sklenar20th century foxpelículasqué puedo verlo último para ver

Últimas Noticias

Los 10 K-dramas y programas más exitosos de Corea del Sur para disfrutar este fin de semana

Desde series de comedia hasta realities de supervivencia han arrasado entre los usuarios de las plataformas de streaming estos últimos días

Los 10 K-dramas y programas

“El Diablo viste a la Moda 2″ revela un adelanto que reaviva la rivalidad entre Miranda Priestly y Andy Sachs en un nuevo escenario de poder

Una escena inesperada en el primer tráiler anticipa tensiones renovadas y cambios profundos en la industria del lujo y la moda

“El Diablo viste a la

Mark Harmon sorprendió a los fans con un emotivo regreso en “NCIS: Origins”

El crossover entre la serie original y su precuela trae de vuelta a Leroy Jethro Gibbs

Mark Harmon sorprendió a los

‘Stranger Things’: la estrategia de Netflix para evitar filtraciones de su final

El equipo de la serie blindó el anticipado final: ni siquiera los actores sabrán cómo concluye

‘Stranger Things’: la estrategia de

Nintendo revela el primer tráiler de “Super Mario Galaxy: la película” con un vistazo a Rosalina y Bowser Jr.

La secuela animada ya tiene fecha de estreno en cines

Nintendo revela el primer tráiler
DEPORTES
Argentina se enfrentará a México

Argentina se enfrentará a México por el pase a los octavos de final del Mundial Sub 17: hora, TV y formaciones

Con Messi, la selección argentina jugará su último partido del año ante Angola en África: todo lo que hay que saber

La calculadora del descenso con Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz: de la final por la permanencia al posible desempate

La tradición olvidada que pueden reflotar los Mac Allister: todos los hermanos que compartieron cancha en la selección argentina

Las aventuras del único argentino que jugó en Angola: la enfermedad que lo tuvo “al borde de la muerte” y los rituales en la tribuna

TELESHOW
Luli Fernández y el libro

Luli Fernández y el libro que la hizo reflexionar: “A veces, incluso sabiendo que podés cambiar las cosas, elegís no hacerlo”

Jimena Barón, entre la llegada de su bebé, la maternidad y planes de mudanza: “No entramos”

Los shows de los argentinos en los Latin Grammy: del rock de Fito Páez al rap de Trueno

La aclaración de Cris Morena sobre el homenaje en Camino a casa: “Se grabó antes de la partida de mi nieta, Mila”

La tristeza de Juana Repetto por el pedido médico que recibió en su embarazo: “No fueron las mejores noticias”

INFOBAE AMÉRICA

Estrés de fin de año:

Estrés de fin de año: por qué diciembre impulsa la ansiedad y cómo manejarla, según la ciencia

Zelensky condenó el ataque “cruel” y “calculado” de Rusia y afirmó que buscó causar ”el máximo daño a la población”

Estados Unidos aprobó la venta de repuestos y equipos de mantenimiento para aeronaves militares de Taiwán

Alemania aprobó la compra de armamento militar valuado en 3.850 millones de euros

Explotó un almacén de fuegos artificiales en San Pablo: al menos un muerto y diez heridos