Matthew Lillard respondió a las críticas de Quentin Tarantino sobre su trabajo actoral: “Eso duele”

El director de cine desató una polémica al declarar su rechazo por varias estrellas de la industria

Matthew Lillard confesó que las críticas de Quentin Tarantino sobre su labor actoral le afectaron más de lo que quiso admitir ante sus seguidores (Paramount/REUTERS)

Matthew Lillard reaccionó públicamente a los comentarios negativos emitidos por Quentin Tarantino respecto a su desempeño como actor.

Durante un encuentro con fanáticos en GalaxyCon, un evento realizado en Columbus, Ohio, el actor abordó la declaración del cineasta, quien manifestó en un podcast reciente: “No me interesa Matthew Lillard”.

“Esta semana, Quentin Tarantino dijo que no le gustaba mi trabajo como actor”, inició Lillard en su declaración. Las palabras provocaron una inmediata reacción entre los presentes, quienes expresaron su desacuerdo.

El artista, conocido por su participación en películas como Scream (1996) y Scooby-Doo (2002), restó importancia a la polémica en un primer momento. “A mí, ¿qué más da? ¿A quién le importa?”, expresó.

Sin embargo, admitió que la opinión del director sí tuvo un impacto personal. “Eso duele. Es una mierda”, admitió en referencia a la crítica.

El actor de "Scooby-Doo" fue apoyado por sus fans con palabras de aliento durante una convención (Warner Bros.)

En ese sentido, agregó que este tipo de comentarios habitualmente no se dirigen a las figuras más destacadas de Hollywood: “Eso no se lo diría a Tom Cruise, no se lo diría a un actor de primera línea en Hollywood”.

Asimismo, Matthew Lillard reflexionó sobre su posición en la industria del cine y el contraste entre la recepción que experimenta en eventos con fanáticos y su reconocimiento profesional fuera de ellos.

Aquí en esta sala soy muy popular. Pero en Hollywood no soy tan popular. Son dos mundos completamente distintos. Así que sí, es una lección de humildad y duele”, concluyó.

Durante el mismo encuentro, un asistente en el público le expresó su apoyo con un “¡te queremos!”, a lo que Lillard respondió agradeciendo el gesto.

Las declaraciones de Tarantino fueron realizadas durante una conversación en The Bret Easton Ellis Podcast, donde el director abordó su opinión sobre las actuaciones en el cine contemporáneo.

"En Hollywood no soy tan popular", reconoció Lillard tras escuchar los comentarios del cineasta (REUTERS/Aude Guerrucci)

Los actores que Quentin Tarantino odia

Junto con Lillard, Quentin Tarantino también expresó su rechazo por trabajos de otros actores como Paul Dano y Owen Wilson. “No me interesa Owen Wilson, no me interesa Matthew Lillard”, indicó.

El realizador de Kill Bill y Tiempos violentos fue más allá al calificar a Dano como “el eslabón más débil” en la película Petróleo sangriento (2007). Comparó la actuación de la estrella con la de Daniel Day-Lewis y manifestó una clara preferencia por Austin Butler para el papel, en caso de haberse presentado la oportunidad.

Además, el director se sinceró sobre por qué no soporta ver a Wilson, a pesar de reconocer el valor de Medianoche en París (2011), película protagonizada por el actor y que Tarantino incluyó en la décima posición de sus favoritas del siglo XXI.

El cineasta detalló que, aunque en revisiones sucesivas de Medianoche en París, dirigida por Woody Allen, su percepción sobre Owen Wilson mejoró, persiste su falta de entusiasmo hacia el intérprete.

La lista de actores criticados por Quentin Tarantino volvió a generar debate sobre su autoridad y opiniones en el ámbito cinematográfico (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)

“La primera vez que la vi, la disfruté y a la vez lo detesté. La segunda vez pensé: ‘No seas tan antipático, no está tan mal’. Y la tercera vez me descubrí mirándolo a él”, reconoció.

La repercusión de las palabras de Tarantino derivó en manifestaciones de apoyo a los actores mencionados, especialmente hacia Dano. Directores como Matt Reeves y actores como Ben Stiller utilizaron redes sociales para respaldar la calidad interpretativa y calidad humana de su colega.

En cuanto al propio Matthew Lillard, en la actualidad forma parte del elenco de Five Nights at Freddy’s 2, producción recientemente estrenada en cines. Además, trabajó bajo la dirección de Mike Flanagan en The Life of Chuck, donde compartió pantalla con Tom Hiddleston, Mark Hamill, Chiwetel Ejiofor y Karen Gillan.

Mientras las apreciaciones de Quentin Tarantino provocaron cuestionamientos y un debate en redes sociales, él se mantiene firme en su postura.

